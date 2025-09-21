Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-каньонинг, водопады Кавасан, снорклинг с китовыми акулами и о. Сумилон
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
21 сен в 04:00
22 сен в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, сардинами, черепахами+каньонинг и водопад
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
21 сен в 04:00
22 сен в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, потрясающий водопад Тумалог, о. Сумилонг
Начало: Ваш отель в г. Себу
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
21 сен в 04:00
22 сен в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
