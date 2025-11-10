Наш тур уникален тем, что сочетает в себе три ключевых элемента: близкое знакомство с китовыми акулами, посещение живописного водопада Тумалог и отдых на райском острове Сумилон. В
Описание трансферОднодневный тур из Себу предлагает насыщенную программу, которая подарит незабываемые впечатления. Начните день с захватывающего снорклинга с китовыми акулами в Ослобе, где вы сможете поплавать рядом с этими величественными гигантами. Затем отправляйтесь к водопаду Тумалог, окруженному тропической зеленью, чтобы насладиться его красотой и освежиться в его прохладных водах. Завершите день на острове Сумилон, прогуливаясь по его белоснежной песчаной косе и наслаждаясь кристально чистыми водами и потрясающими видами. Этот тур идеально подходит для любителей природы и приключений! Важная информация: Групповой тур. Стоимость за группу из расчета от 1 до 12 человек включительно. Возможно с детьми. Подтверждение бронирования экскурсии - за 14 дней до начала тура (при наличии свободных дат в расписании).
Ежедневно. В 4 ч. утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Русскоязычное сопровождение (удаленно)
- Англоязычный гид (водитель)
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota (марка авто в зависимости от количества человек в группе. Toyota Vios - 1-3 чел. Toyota Avanza - 4-5 чел. Toyota Hiace - 6-12 чел.)
Что не входит в цену
- Снорклинг с китовыми акулами - 1000 песо с человека.
- Входной билет водопад Тумалог - 200 песо с человека.
- Входной билет остров Сумилон - 500 песо с человека.
- Оборудование для снорклинга с китовыми акулами (возможно арендовать на месте).
- Камера GOPRO с оператором для снорклинга с китовыми акулами.
- Фото и видеосъемка.
- Питание и вода.
- Сувенирная продукция.
- Дополнительные трансферы и мероприятия, состоявшиеся не по программе.
Место начала и завершения?
Ваш отель в г. Себу
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Групповой тур. Стоимость за группу из расчета от 1 до 12 человек включительно. Возможно с детьми
- Подтверждение бронирования экскурсии - за 14 дней до начала тура (при наличии свободных дат в расписании)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
