Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-каньонинг, водопады Кавасан, снорклинг с китовыми акулами и о. Сумилон
Начало: Ваш отель в г. Себу
«Программа начинается с увлекательного снорклинга с китовыми акулами, где вы сможете наблюдать за этими гигантскими, но мирными существами в их естественной среде»
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
21 сен в 04:00
22 сен в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, сардинами, черепахами+каньонинг и водопад
Начало: Ваш отель в г. Себу
«Начните ваш день с захватывающего снорклинга в Ослобе, где вас ждет уникальная возможность поплавать рядом с китовыми акулами — величественными гигантами океана»
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
21 сен в 04:00
22 сен в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, потрясающий водопад Тумалог, о. Сумилонг
Начало: Ваш отель в г. Себу
«Начните день с захватывающего снорклинга с китовыми акулами в Ослобе, где вы сможете поплавать рядом с этими величественными гигантами»
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра.
21 сен в 04:00
22 сен в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
