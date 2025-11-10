Уникальность этого тура заключается в сочетании редких природных явлений и активных приключений, которые можно пережить только на Филиппинах.
Описание трансферПрограмма начинается с увлекательного снорклинга с китовыми акулами, где вы сможете наблюдать за этими гигантскими, но мирными существами в их естественной среде. Далее вас ждет посещение песчаной отмели острова Сумилон, известной своими кристально чистыми водами и белоснежными пляжами, идеальными для отдыха и фотосессий. Затем вы отправитесь на каньонинг, где вас ожидают захватывающие прыжки в природные бассейны и исследование живописных ущелий. Завершится программа посещением водопадов Кавасан, где вы сможете насладиться прохладой и красотой многоуровневых водопадов, окруженных тропической зеленью. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления от природы Филиппин. Важная информация: Групповой тур. Стоимость за группу из расчета от 1 до 12 человек включительно. Возможно с детьми.
Ежедневно. В 4 ч. утра
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Русскоязычное сопровождение (удаленно)
- Англоязычный гид (водитель)
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota (марка авто в зависимости от количества человек в группе. Toyota Vios - 1-3 чел. Toyota Avanza - 4-5 чел. Toyota Hiace - 6-12 чел.)
- Обед после каньенинга.
Что не входит в цену
- Снорклинг с китовыми акулами - 1000 песо с человека.
- Входной билет остров Сумилон - 500 песо с человека.
- Входной билет каньенинг - 2100 песо с человека
- Оборудование для снорклинга с китовыми акулами (возможно арендовать на месте).
- Камера GOPRO с оператором для снорклинга с китовыми акулами.
- Дополнительные трансферы и мероприятия, состоявшиеся не по программе.
- Питание и вода.
- -сувенирная продукция.
Место начала и завершения?
Ваш отель в г. Себу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. В 4 ч. утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Групповой тур. Стоимость за группу из расчета от 1 до 12 человек включительно. Возможно с детьми
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
