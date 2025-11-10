Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Уникальность этого тура заключается в сочетании редких природных явлений и активных приключений, которые можно пережить только на Филиппинах.

Dmitrii Ваш гид в Маниле Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский

da

🇬🇧 английский

🇩🇪 немецкий

итальянский

pt

испанский

sv

турецкий

Описание трансфер Программа начинается с увлекательного снорклинга с китовыми акулами, где вы сможете наблюдать за этими гигантскими, но мирными существами в их естественной среде. Далее вас ждет посещение песчаной отмели острова Сумилон, известной своими кристально чистыми водами и белоснежными пляжами, идеальными для отдыха и фотосессий. Затем вы отправитесь на каньонинг, где вас ожидают захватывающие прыжки в природные бассейны и исследование живописных ущелий. Завершится программа посещением водопадов Кавасан, где вы сможете насладиться прохладой и красотой многоуровневых водопадов, окруженных тропической зеленью. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления от природы Филиппин. Важная информация: Групповой тур. Стоимость за группу из расчета от 1 до 12 человек включительно. Возможно с детьми.

