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Последние отзывы на экскурсии
О
Очень красивый видовой маршрут. Детали писать не буду, смотрите сами. Катались на комфортной тойоте вчетвером.
Экскурсию точно порекомендую.
Из минусов отмечу, что
Экскурсию точно порекомендую.
Из минусов отмечу, что
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Нам понравилась экскурсия, водитель приехал вовремя, везде с комфортом повозил и вернул обратно 😃 сама поездка вокруг озера была очень красивой и информативной, хотя нам не очень повезло с погодой)
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Е
Природа великолепная, были в тиши и уединении, наслаждались красотами! Спасибо за организацию прекрасного дня, отдельная благодарность Джуну (водителю), сопровождающее нас ко всем локациям!
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Всего 3 отзыва в Маниле в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Для иностранцев»
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Сколько стоит экскурсия по Маниле в июле 2026
Сейчас в Маниле в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 650. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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