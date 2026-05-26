Мои заказы

К вулкану Пинатубо из Манилы: по пепельной долине на джипах и пешком

Добраться до кратера и ощутить мощь природы
Мы отправимся в путешествие к одному из самых впечатляющих мест Филиппин — вулкану Пинатубо.

Джипы проедут по марсианским равнинам, затем вас ждёт живописный треккинг и награда в финале — смотровая площадка с видом на бирюзовое озеро.
К вулкану Пинатубо из Манилы: по пепельной долине на джипах и пешком
К вулкану Пинатубо из Манилы: по пепельной долине на джипах и пешком
К вулкану Пинатубо из Манилы: по пепельной долине на джипах и пешком

Описание экскурсии

00:00 — выезд из Манилы

Мы заберём вас из отеля, по дороге возможна короткая остановка на кофе и перекус.

3:00 — прибытие в Тарлак

Регистрация и встреча с местным гидом. После инструктажа — пересадка на джипы 4×4, которые доставят нас ближе к вулкану.

5:30 — джип-сафари по вулканическим долинам

Начинается настоящее приключение! Мы проедем по пепельным равнинам, пересохшим руслам рек и ущельям, оставшимся после извержения 1991 года. Пейзажи здесь напоминают марсианские — серо-белые скалы, облака пыли и контрасты света.

7:00 — треккинг к кратеру вулкана

От парковки джипов начинается пеший участок маршрута. Путь средней сложности, с чередованием подъёмов и ровных участков. По дороге можно сделать фото и насладиться пейзажами.

8:30 — смотровая площадка у кратера

Перед вами откроется бирюзовое озеро, окружённое горами. Это место для отдыха, фото и созерцания природы, которая когда-то бушевала, а теперь поражает спокойствием.

10:00 — обратный путь на джипах

12:30 — обед и отдых в базе

После насыщенного утра вас ждёт обед, возможность принять душ (полотенце выдадут на месте) и переодеться.

14:00–15:00 — выезд в Манилу, дорога через зелёные поля провинции Тарлак

Около 18:00 — прибытие в Манилу

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле Suzuki XL7 или Nissan Terra. Затем пересядем на надёжные внедорожники 4×4, адаптированные к условиям вулканических долин
  • В стоимость входит: трансфер из Манилы и обратно, аренда джипа 4×4, разрешение на посещение зоны вулкана, обед, бутылка воды, душ и полотенце после треккинга
  • Рекомендую взять с собой: удобную обувь (лучше треккинговую), головной убор и солнцезащитные очки, крем от солнца, лёгкий дождевик
  • С вами буду я, а также местный лицензированный проводник, хорошо знакомый с маршрутом и правилами посещения зоны вулкана. В редких случаях меня подменяет русскоговорящий коллега (сообщу вам об этом при бронировании)

Важно

  • Для посещения вулкана Пинатубо требуется официальное разрешение, поскольку часть маршрута проходит через режимный объект. Разрешение оформляется минимум за 15 дней, иногда немного дольше, поэтому бронирование следует делать заранее
  • Перед бронированием свяжитесь со мной для уточнения погодных условий и согласования деталей
  • Я беру оформление документов на себя — от вас нужно только фото паспорта (главная страница)

Безопасность

  • Маршрут проходит по официально разрешённой зоне под контролем местных властей
  • Перед началом экскурсии проводится обязательная регистрация и короткий инструктаж по технике безопасности
  • Если погода испортится (сильные дожди, тайфуны и т. д.), экскурсия может быть отменена. В таком случае по договорённости могу предложить альтернативный маршрут

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тахир
Тахир — ваш гид в Маниле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Я переехал на Филиппины из небольшого города Нефтеюганска (Тюменская область) и живу на острове Лусон. За это время я успел хорошо узнать Манилу и самые красивые природные места рядом с
читать дальшеуменьшить

городом. Мне нравится показывать путешественникам Филиппины такими, какими их знают местные жители. Я провожу экскурсии по Маниле, а также организую поездки к водопадам, вулканам, озёрам и смотровым площадкам. Со мной вы сможете увидеть не только популярные туристические места, но и интересные локации, куда редко добираются обычные путешественники. Для меня важно, чтобы каждая поездка проходила комфортно, безопасно и оставляла яркие впечатления.

Входит в следующие категории Манилы

Похожие экскурсии на «К вулкану Пинатубо из Манилы: по пепельной долине на джипах и пешком»

Водопад Пагсанхан и вулкан Тааль - за 1 день из Манилы
На машине
Сплавы и рафтинг
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Водопад Пагсанхан и вулкан Тааль - за 1 день из Манилы
Сплав по реке через ущелье, купание под водопадом и виды на вулкан среди озера
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:00
28 мая в 06:00
$550 за всё до 3 чел.
Остров Лусон: главное за один день
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Посетить самые эффектные места, узнать о жизни филиппинцев и отдохнуть на пляже
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360 за всё до 3 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Из Манилы - к грозному вулкану и тропическим пейзажам парка
Начало: Ваш отель в г. Манила
Завтра в 06:00
28 мая в 06:00
$375 за всё до 10 чел.
Манила: всё самое главное
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Манила: всё самое главное
От Интрамуроса и Чайна-тауна до бизнес-района с небоскрёбами
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$400 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маниле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маниле
от $650 за экскурсию