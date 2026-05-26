Джипы проедут по марсианским равнинам, затем вас ждёт живописный треккинг и награда в финале — смотровая площадка с видом на бирюзовое озеро.
Описание экскурсии
00:00 — выезд из Манилы
Мы заберём вас из отеля, по дороге возможна короткая остановка на кофе и перекус.
3:00 — прибытие в Тарлак
Регистрация и встреча с местным гидом. После инструктажа — пересадка на джипы 4×4, которые доставят нас ближе к вулкану.
5:30 — джип-сафари по вулканическим долинам
Начинается настоящее приключение! Мы проедем по пепельным равнинам, пересохшим руслам рек и ущельям, оставшимся после извержения 1991 года. Пейзажи здесь напоминают марсианские — серо-белые скалы, облака пыли и контрасты света.
7:00 — треккинг к кратеру вулкана
От парковки джипов начинается пеший участок маршрута. Путь средней сложности, с чередованием подъёмов и ровных участков. По дороге можно сделать фото и насладиться пейзажами.
8:30 — смотровая площадка у кратера
Перед вами откроется бирюзовое озеро, окружённое горами. Это место для отдыха, фото и созерцания природы, которая когда-то бушевала, а теперь поражает спокойствием.
10:00 — обратный путь на джипах
12:30 — обед и отдых в базе
После насыщенного утра вас ждёт обед, возможность принять душ (полотенце выдадут на месте) и переодеться.
14:00–15:00 — выезд в Манилу, дорога через зелёные поля провинции Тарлак
Около 18:00 — прибытие в Манилу
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Suzuki XL7 или Nissan Terra. Затем пересядем на надёжные внедорожники 4×4, адаптированные к условиям вулканических долин
- В стоимость входит: трансфер из Манилы и обратно, аренда джипа 4×4, разрешение на посещение зоны вулкана, обед, бутылка воды, душ и полотенце после треккинга
- Рекомендую взять с собой: удобную обувь (лучше треккинговую), головной убор и солнцезащитные очки, крем от солнца, лёгкий дождевик
- С вами буду я, а также местный лицензированный проводник, хорошо знакомый с маршрутом и правилами посещения зоны вулкана. В редких случаях меня подменяет русскоговорящий коллега (сообщу вам об этом при бронировании)
Важно
- Для посещения вулкана Пинатубо требуется официальное разрешение, поскольку часть маршрута проходит через режимный объект. Разрешение оформляется минимум за 15 дней, иногда немного дольше, поэтому бронирование следует делать заранее
- Перед бронированием свяжитесь со мной для уточнения погодных условий и согласования деталей
- Я беру оформление документов на себя — от вас нужно только фото паспорта (главная страница)
Безопасность
- Маршрут проходит по официально разрешённой зоне под контролем местных властей
- Перед началом экскурсии проводится обязательная регистрация и короткий инструктаж по технике безопасности
- Если погода испортится (сильные дожди, тайфуны и т. д.), экскурсия может быть отменена. В таком случае по договорённости могу предложить альтернативный маршрут