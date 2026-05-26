Мы отправимся в путешествие к одному из самых впечатляющих мест Филиппин — вулкану Пинатубо. Джипы проедут по марсианским равнинам, затем вас ждёт живописный треккинг и награда в финале — смотровая площадка с видом на бирюзовое озеро.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $650 за экскурсию

Ваш гид в Маниле

Описание экскурсии

00:00 — выезд из Манилы

Мы заберём вас из отеля, по дороге возможна короткая остановка на кофе и перекус.

3:00 — прибытие в Тарлак

Регистрация и встреча с местным гидом. После инструктажа — пересадка на джипы 4×4, которые доставят нас ближе к вулкану.

5:30 — джип-сафари по вулканическим долинам

Начинается настоящее приключение! Мы проедем по пепельным равнинам, пересохшим руслам рек и ущельям, оставшимся после извержения 1991 года. Пейзажи здесь напоминают марсианские — серо-белые скалы, облака пыли и контрасты света.

7:00 — треккинг к кратеру вулкана

От парковки джипов начинается пеший участок маршрута. Путь средней сложности, с чередованием подъёмов и ровных участков. По дороге можно сделать фото и насладиться пейзажами.

8:30 — смотровая площадка у кратера

Перед вами откроется бирюзовое озеро, окружённое горами. Это место для отдыха, фото и созерцания природы, которая когда-то бушевала, а теперь поражает спокойствием.

10:00 — обратный путь на джипах

12:30 — обед и отдых в базе

После насыщенного утра вас ждёт обед, возможность принять душ (полотенце выдадут на месте) и переодеться.

14:00–15:00 — выезд в Манилу, дорога через зелёные поля провинции Тарлак

Около 18:00 — прибытие в Манилу

Организационные детали

Трансфер на комфортабельном автомобиле Suzuki XL7 или Nissan Terra. Затем пересядем на надёжные внедорожники 4×4, адаптированные к условиям вулканических долин

В стоимость входит: трансфер из Манилы и обратно, аренда джипа 4×4, разрешение на посещение зоны вулкана, обед, бутылка воды, душ и полотенце после треккинга

Рекомендую взять с собой: удобную обувь (лучше треккинговую), головной убор и солнцезащитные очки, крем от солнца, лёгкий дождевик

С вами буду я, а также местный лицензированный проводник, хорошо знакомый с маршрутом и правилами посещения зоны вулкана. В редких случаях меня подменяет русскоговорящий коллега (сообщу вам об этом при бронировании)

Важно

Для посещения вулкана Пинатубо требуется официальное разрешение, поскольку часть маршрута проходит через режимный объект. Разрешение оформляется минимум за 15 дней, иногда немного дольше, поэтому бронирование следует делать заранее

Перед бронированием свяжитесь со мной для уточнения погодных условий и согласования деталей

Я беру оформление документов на себя — от вас нужно только фото паспорта (главная страница)

Безопасность