Экскурсии по паркам Манилы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Маниле на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Манила - первое знакомство
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Манила - первое знакомство
Откройте для себя Манилу с её богатой историей и культурой. Посетите знаковые места и насладитесь видами на вулкан Тааль в комфорте
«Пиплс Парк ин Скай — парк с видом на весь остров и действующий вулкан Тааль»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$280 за всё до 3 чел.
Остров Лусон: главное за один день
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Погрузитесь в атмосферу Лусона: от исторических мест до живописных видов. Откройте для себя культурные и природные сокровища крупнейшего острова Филиппин
Начало: По вашему адресу
«Чудесный парк и бассейны с рыбками»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$280 за всё до 3 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Насладитесь видами на вулкан Тааль и зелёные просторы Тагайтая. Путешествие обещает незабываемые впечатления и разнообразные активности для всех
Начало: Ваш отель в г. Манила
«Остановимся у смотровой площадки с видом на вулкан Тааль08:40 — 2-часовая прогулка на лодке по озеру вокруг вулкана11:00–16:00 — индивидуальная программа в парке Тагайтай»
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$308 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 декабря 2025
    Манила - первое знакомство
    Я была проездом по работе в Маниле и был один день личного времени. Заказала экскурсию с Евгением и осталась очень
    довольна. Маршрут выстроен очень удобно, информация интересная и Евгений очень увлекательно делится экономическими, культурными, социальными особенностями Филиппинцев. Очень интересный экскурс в историю к истокам образования этого государства, а также много полезных рекомендаций. Всем рекомендую, кто в Маниле проездом или подольше по туризму.

  • Е
    Елена
    25 ноября 2025
    Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
    Природа великолепная, были в тиши и уединении, наслаждались красотами! Спасибо за организацию прекрасного дня, отдельная благодарность Джуну (водителю), сопровождающее нас ко всем локациям!
    Природа великолепная, были в тиши и уединении, наслаждались красотами! Спасибо за организацию прекрасного дня, отдельная благодарность Джуну (водителю), сопровождающее нас ко всем локациям!
  • Е
    Евгений
    5 ноября 2025
    Манила - первое знакомство
    Побывал на экскурсии "Манила — первое знакомство". Все понравилось.
    Гид подъехал за мной прямо к отелю во время, назад отвез прямо
    к аэропорту.
    Во время экскурсии, я задавал много вопросов, как по достопримечательностям, так и по актуальной жизни на Филиппинах, на которые получал развернутые ответы.
    Маршрут экскурсии корректировался, согласно моим пожеланиям, в том числе, был заезд за сувенирами и кофе.
    Во время остановок, Евгений показывал места, наиболее подходящих для фото и помогал их делать, так как, я был один.
    Могу рекомендовать

  • А
    Андрей
    21 сентября 2025
    Манила - первое знакомство
    Отличный гид, учитывающий все пожелания путешественника, и приятный собеседник!
  • А
    Андрей
    15 сентября 2025
    Манила - первое знакомство
    Спасибо большое Евгению за эту увлекательную экскурсию по Филиппинам. Узнал много интересного за эту поездку.
    Спасибо большое Евгению за эту увлекательную экскурсию по Филиппинам. Узнал много интересного за эту поездку.
  • А
    Антон
    31 июля 2025
    Манила - первое знакомство
    Спасибо Евгению за обзорную экскурсию по достопримечательностям Манилы и не только по ним! Непринужденное общение, комфортная машина и интересная историческая
    информация (без перегруза) сделали нашу поездку увлекательной и приятной! Также было здорово, что мы поменяли маршрут, заехали на кофейную плантацию и попили вкусный филиппинский кофе. И спасибо за общение на разные темы о жизни на Филиппинах. Однозначно рекомендуем экскурсии с Евгением и желаем процветания его бизнесу!

    Спасибо Евгению за обзорную экскурсию по достопримечательностям Манилы и не только по ним! Непринужденное общение, комфортная машина и интересная историческая
  • А
    Андрей
    17 июля 2025
    Манила - первое знакомство
    Огромный респект нашему гиду Евгению за потрясный и интересный экскурс по загадочной Маниле!! Было здорово, очень познавательно и увлекательно! День
    пролетел как одно незабываемое мгновение! Мы успели много-несколько крутых локаций совсем не заставили нас скучать! История, культура, религия, традиции и колорит серьезно расширяют кругозор! Мы приехали довольные и отдохнувшие! С Женей было комфортно, легко и интересно! От души, душевно, в душу 😁желаем профессионального развития, побольше заманчивых экскурсий и довольных и счастливых туристов! Спасибо 🌏✈️🏝️

    Огромный респект нашему гиду Евгению за потрясный и интересный экскурс по загадочной Маниле!! Было здорово, очень познавательно и увлекательно! День
  • С
    Светлана
    28 марта 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Спасибо, Евгений, за замечательную экскурсию! Желаем процветания Вашему экскурсионному бизнесу!
  • Е
    Елена
    23 марта 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Огромная благодарность Евгению за увлекательное путешествие! Прилетела в Манилу в командировку, был только один день на экскурсии. Взяла поездку по
    Лусону. Все отлично прошло. Евгений с комфортом прокатил по острову, рассказал о стране и народе, показал самые интересные и красивые места. Прекрасные пляжи, парки, вулкан. Устрицы, лобстеры и вкуснейший кофе… Отличная поездка! Надежный, знающий и отзывчивый гид! Рекомендую!

  • А
    Анастасия
    17 марта 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Путешествовали с Евгением. Очень понравилось! Остров Лусон открылся нам очень разнообразным на достопримечательности и интересные места. Евгений предлагал нам выбрать
    маршруты по вкусу. Во время путешествия рассказал много интересных вещей о стране и людях, поделился своим взглядом.
    Мы посетили поистине прекраснейшие места, воспоминания о которых будут ещё долго греть душу!

    Путешествовали с Евгением. Очень понравилось! Остров Лусон открылся нам очень разнообразным на достопримечательности и интересные места. Евгений предлагал нам выбрать
  • А
    Александра
    11 марта 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Евгений знающий, внимательный гид и прятный человек! Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    4 марта 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Хочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря Евгению.
    Евгений очень быстро вышел на связь и ура!! Он был русскоязычный!!
    Вся информация про оплату была максимально прозрачной! Нам была интересна флора острова и Евгений быстро сориентировался и построил персональный маршрут. В чётко назначенное время он приехал за нами и мы поехали в мини путешествие!! Гид отличный водитель!!!
    В нашем путешествие понравилось то, что Евгений сам становится участником и включается в интересы клиента. Евгений останавливался там, где мы просили чтобы сделать фотографии.
    Благодаря этому мы увидели местный, рыбный рынок, который находился у самого моря. Увидели восход солнца,фруктовые деревья, экзотические цветы.
    И вот мы у первой, большой остановки-водопады. Мощь и красота,все в одном. Мы сделали много фото, нас никто не подгонял, как это бывает в групповых поездках.
    Дальше по плану была пещера. Вокруг пещеры расположен дивный красоты сад, за которым ухаживает семья. В пещере вода, тёплая, мягкая, там такая волшебная атмосфера!!!
    Одной из наших просьб была попробовать местную кухню, и Евгений нас отвёз в маленькое кафе, со словами:" тут нереально вкусно кормят". И он оказался прав. Морепродукты в блюдах национальной кухни и смузи из свежих фруктов восхитительны.
    Завершилась поездка посещением пляжа, где мы и встретили закат …
    В заключение хочу поблагодарить Евгения за индивидуальный подход и за то, что благодаря ему мы за короткое время узнали и увидели столько красоты!!!

    Хочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря Евгению.
Евгений очень быстро вышел на связь и ура!! Он был русскоязычный!!
  • А
    Александр
    8 февраля 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!
    Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!
  • М
    Марина
    5 декабря 2024
    Остров Лусон: главное за один день
    Как же классно, когда можешь в далёкой стране общаться с человеком на родном языке, спросить его о чем угодно по
    ходу экскурсии и получить ответ!

    Кроме того, немаловажно, что Евгений - очень приятный в общении и доброжелательный человек, с ним очень комфортно находиться и общаться.

    Гид учёл наши пожелания в ходе экскурсии, постарался подобрать наиболее удобные для нас, не самых быстрых туристов, пути. Рассказал много интересных вещей о стране и людях, поделился "взглядом изнутри". Это было очень интересно!

    Мы очень вкусно покушали в весьма аутентичных кафе и попили кофе за приятной беседой.

    Ну и самое главное - благодаря Евгению мы посетили поистине прекраснейшие места, воспоминания о которых будут ещё долго греть душу!

    Евгений, очень хочется снова с Вами покататься по Маниле и окрестностям! Вернуться в эти места и снова прогуляться в вашей компании, теперь уже, кажется, доброго друга. Надеюсь, так и случится. Спасибо!

    Как же классно, когда можешь в далёкой стране общаться с человеком на родном языке, спросить его о чем угодно по ходу экскурсии и получить ответ!

