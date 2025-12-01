Индивидуальная
до 3 чел.
Манила - первое знакомство
Откройте для себя Манилу с её богатой историей и культурой. Посетите знаковые места и насладитесь видами на вулкан Тааль в комфорте
«Пиплс Парк ин Скай — парк с видом на весь остров и действующий вулкан Тааль»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Погрузитесь в атмосферу Лусона: от исторических мест до живописных видов. Откройте для себя культурные и природные сокровища крупнейшего острова Филиппин
Начало: По вашему адресу
«Чудесный парк и бассейны с рыбками»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Насладитесь видами на вулкан Тааль и зелёные просторы Тагайтая. Путешествие обещает незабываемые впечатления и разнообразные активности для всех
Начало: Ваш отель в г. Манила
«Остановимся у смотровой площадки с видом на вулкан Тааль08:40 — 2-часовая прогулка на лодке по озеру вокруг вулкана11:00–16:00 — индивидуальная программа в парке Тагайтай»
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$308 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 декабря 2025Я была проездом по работе в Маниле и был один день личного времени. Заказала экскурсию с Евгением и осталась очень
- ЕЕлена25 ноября 2025Природа великолепная, были в тиши и уединении, наслаждались красотами! Спасибо за организацию прекрасного дня, отдельная благодарность Джуну (водителю), сопровождающее нас ко всем локациям!
- ЕЕвгений5 ноября 2025Побывал на экскурсии "Манила — первое знакомство". Все понравилось.
Гид подъехал за мной прямо к отелю во время, назад отвез прямо
- ААндрей21 сентября 2025Отличный гид, учитывающий все пожелания путешественника, и приятный собеседник!
- ААндрей15 сентября 2025Спасибо большое Евгению за эту увлекательную экскурсию по Филиппинам. Узнал много интересного за эту поездку.
- ААнтон31 июля 2025Спасибо Евгению за обзорную экскурсию по достопримечательностям Манилы и не только по ним! Непринужденное общение, комфортная машина и интересная историческая
- ААндрей17 июля 2025Огромный респект нашему гиду Евгению за потрясный и интересный экскурс по загадочной Маниле!! Было здорово, очень познавательно и увлекательно! День
- ССветлана28 марта 2025Спасибо, Евгений, за замечательную экскурсию! Желаем процветания Вашему экскурсионному бизнесу!
- ЕЕлена23 марта 2025Огромная благодарность Евгению за увлекательное путешествие! Прилетела в Манилу в командировку, был только один день на экскурсии. Взяла поездку по
- ААнастасия17 марта 2025Путешествовали с Евгением. Очень понравилось! Остров Лусон открылся нам очень разнообразным на достопримечательности и интересные места. Евгений предлагал нам выбрать
- ААлександра11 марта 2025Евгений знающий, внимательный гид и прятный человек! Рекомендую!
- ЛЛюдмила4 марта 2025Хочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря Евгению.
Евгений очень быстро вышел на связь и ура!! Он был русскоязычный!!
- ААлександр8 февраля 2025Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!
- ММарина5 декабря 2024Как же классно, когда можешь в далёкой стране общаться с человеком на родном языке, спросить его о чем угодно по
