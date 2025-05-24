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«Завершится программа посещением водопадов Кавасан, где вы сможете насладиться прохладой и красотой многоуровневых водопадов, окруженных тропической зеленью»