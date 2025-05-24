Индивидуальная
до 3 чел.
Манила: водопады и вулкан в одном туре
Погрузитесь в атмосферу Филиппин, посетив величественные водопады Пагсанхан и вулкан Тааль. Уникальная возможность увидеть природу и культуру страны
Начало: У места вашего проживания
«Сплав по реке к водопадам Пагсанхан (1,5 ч»
Завтра в 06:00
7 июл в 06:00
$450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер на пароме Себу - Хетафе
Удобный трансфер на пароме OceanJet между Себу и Хетафе - ваш лучший выбор для комфортного путешествия. Бронируйте заранее и наслаждайтесь поездкой
Начало: Ваш отель в г. Себу
«Завершится программа посещением водопадов Кавасан, где вы сможете насладиться прохладой и красотой многоуровневых водопадов, окруженных тропической зеленью»
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
Завтра в 04:00
7 июл в 04:00
$206 за экскурсию
Индивидуальная
до 3 чел.
Два лика дикой природы: водопад Хулуган и Затерянная долина
Погрузитесь в контрастные эмоции: от грохота водопада Хулуган до спокойствия Затерянной долины. Этот день запомнится надолго
«Водопад Хулуган — мощный 70-метровый поток среди скал и джунглей»
$600 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 мая 2025Отличная экскурсия с Тохирджоном, нам очень понравилась, получили много информации о Филиппинах, филиппинцах, Маниле. Тохирджон отлично подает на русском языке
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маниле
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Маниле в июле 2025
Сейчас в Маниле в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 206 до 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Маниле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Водопады», 1 ⭐ отзыв, цены от $206. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь