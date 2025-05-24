Индивидуальная
до 3 чел.
Манила: водопады и вулкан в одном туре
Погрузитесь в атмосферу Филиппин, посетив величественные водопады Пагсанхан и вулкан Тааль. Уникальная возможность увидеть природу и культуру страны
Начало: У места вашего проживания
«Переезд в Тагайтай к вулкану Тааль (2 ч»
Завтра в 06:00
4 сен в 06:00
$400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Историческая прогулка по Маниле и вулкан Тааль
Начало: По договорённости
«А также это уникальная возможность обсудить становление и независимость республики за обедом в ресторане с классической местной кухней и с шикарным видом на вулкан и озеро Тааль»
Расписание: Ежедневно в 08:00.
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
$280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тааль и Тагайтай: огненное сердце и зелёные просторы
Насладитесь видами на вулкан Тааль и зелёные просторы Тагайтая. Путешествие обещает незабываемые впечатления и разнообразные активности для всех
Начало: Ваш отель в г. Манила
«Остановимся у смотровой площадки с видом на вулкан Тааль08:40 — 2-часовая прогулка на лодке по озеру вокруг вулкана11:00–16:00 — индивидуальная программа в парке Тагайтай»
4 сен в 06:00
5 сен в 06:00
$308 за всё до 3 чел.
- ССветлана24 мая 2025Отличная экскурсия с Тохирджоном, нам очень понравилась, получили много информации о Филиппинах, филиппинцах, Маниле. Тохирджон отлично подает на русском языке
