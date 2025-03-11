Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Погрузитесь в атмосферу Лусона: от исторических мест до живописных видов. Откройте для себя культурные и природные сокровища крупнейшего острова Филиппин
Начало: По вашему адресу
«И конечно, получите объёмное представление о природных красотах острова Лусон»
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер на пароме Себу - Хетафе
Удобный трансфер на пароме OceanJet между Себу и Хетафе - ваш лучший выбор для комфортного путешествия. Бронируйте заранее и наслаждайтесь поездкой
Начало: Ваш отель в г. Себу
«Затем вы отправитесь на каньонинг, где вас ожидают захватывающие прыжки в природные бассейны и исследование живописных ущелий»
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
Завтра в 06:30
15 мар в 06:30
$250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
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Трансфер на пароме OceanJet
Путешествуйте между Батангасом и Калапаном на пароме OceanJet. Быстрая и удобная поездка с ежедневными отправлениями
Начало: Морской порт в Батангасе или Калапане
Завтра в 05:50
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$33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра11 марта 2025Евгений знающий, внимательный гид и прятный человек! Рекомендую!
- ЛЛюдмила4 марта 2025Хочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря Евгению. Евгений очень быстро вышел на связь и ура!! Он был русскоязычный!!
- ААлександр8 февраля 2025Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Маниле в марте 2025
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