Познавательные экскурсии на природе в Маниле

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Маниле на русском языке, цены от $33. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Остров Лусон: главное за один день
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Лусон: главное за один день
Погрузитесь в атмосферу Лусона: от исторических мест до живописных видов. Откройте для себя культурные и природные сокровища крупнейшего острова Филиппин
Начало: По вашему адресу
«И конечно, получите объёмное представление о природных красотах острова Лусон»
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Себу-каньонинг, водопады Кавасан, снорклинг с китовыми акулами и о. Сумилон
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер на пароме Себу - Хетафе
Удобный трансфер на пароме OceanJet между Себу и Хетафе - ваш лучший выбор для комфортного путешествия. Бронируйте заранее и наслаждайтесь поездкой
Начало: Ваш отель в г. Себу
«Затем вы отправитесь на каньонинг, где вас ожидают захватывающие прыжки в природные бассейны и исследование живописных ущелий»
Расписание: Ежедневно. В 4 ч. утра
Завтра в 06:30
15 мар в 06:30
$250 за всё до 10 чел.
Себу-снорклинг с китовыми акулами, потрясающий водопад Тумалог, о. Сумилонп
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер на пароме OceanJet
Путешествуйте между Батангасом и Калапаном на пароме OceanJet. Быстрая и удобная поездка с ежедневными отправлениями
Начало: Морской порт в Батангасе или Калапане
Завтра в 05:50
15 мар в 05:50
$33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    11 марта 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Евгений знающий, внимательный гид и прятный человек! Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    4 марта 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Хочу оставить отзыв о своём путешествии, которое случилось благодаря Евгению. Евгений очень быстро вышел на связь и ура!! Он был русскоязычный!!
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    Вся информация про оплату была максимально прозрачной! Нам была интересна флора острова и Евгений быстро сориентировался и построил персональный маршрут. В чётко назначенное время он приехал за нами и мы поехали в мини путешествие!! Гид отличный водитель!!! В нашем путешествие понравилось то, что Евгений сам становится участником и включается в интересы клиента. Евгений останавливался там, где мы просили чтобы сделать фотографии. Благодаря этому мы увидели местный, рыбный рынок, который находился у самого моря. Увидели восход солнца,фруктовые деревья, экзотические цветы. И вот мы у первой, большой остановки-водопады. Мощь и красота,все в одном. Мы сделали много фото, нас никто не подгонял, как это бывает в групповых поездках. Дальше по плану была пещера. Вокруг пещеры расположен дивный красоты сад, за которым ухаживает семья. В пещере вода, тёплая, мягкая, там такая волшебная атмосфера!!! Одной из наших просьб была попробовать местную кухню, и Евгений нас отвёз в маленькое кафе, со словами:" тут нереально вкусно кормят". И он оказался прав. Морепродукты в блюдах национальной кухни и смузи из свежих фруктов восхитительны. Завершилась поездка посещением пляжа, где мы и встретили закат … В заключение хочу поблагодарить Евгения за индивидуальный подход и за то, что благодаря ему мы за короткое время узнали и увидели столько красоты!!!

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  • А
    Александр
    8 февраля 2025
    Остров Лусон: главное за один день
    Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!
    Экскурсия понравилась, посетили живописные места и локации в удалении от шумного города Манила!

Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Себу-снорклинг с китовыми акулами, потрясающий водопад Тумалог, о. Сумилонп
Сколько стоит экскурсия по Маниле в марте 2025
Сейчас в Маниле в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 280. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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