Эта экскурсия — не просто путешествие, а погружение в мир, где наука встречается с магией, а природа раскрывает свои самые удивительные секреты.
Вы почувствуете себя исследователями, открывающими новый мир, и романтиками, наслаждающимися красотой тропических пейзажей. Тур подойдёт как любителям приключений, так и тем, кто ищет вдохновения и гармонии.
Описание экскурсии
Друзья, приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие на Филиппины, где природа, мистика и геологические чудеса сплетаются в единый калейдоскоп впечатлений! Наша экскурсия к легендарному вулкану Тааль и умиротворяющему парку Тагайтай — это идеальный баланс между адреналином и релаксом, между мощью стихий и тишиной тропических долин. Готовы ли вы увидеть вулкан в озере, озеро в вулкане и открыть тайны одного из самых уникальных уголков планеты? Тогда присоединяйтесь!
Созерцание вулкана Тааль — самого маленького, но грозного гиганта
Тааль — это не просто вулкан, а настоящее геологическое чудо! Самый маленький активный вулкан в мире, он возвышается посреди бирюзового озера, которое само по себе является кратером древнего вулкана. С безопасных смотровых площадок вы сможете полюбоваться его мощью и красотой, а также заглянуть в жерло, где дремлет огненная энергия Земли. Это зрелище, от которого захватывает дух!
Тропическая идиллия парка Тагайтай
После знакомства с вулканом мы отправимся в живописный парк Тагайтай, где вас ждут тенистые тропы, изумрудные холмы и панорамы озера Тааль. Прогулка по заповедным уголкам подарит умиротворение и вдохновение. Вы увидите уникальные тропические растения и вдохнёте свежий воздух, пропитанный ароматами зелени. Здесь природа говорит с вами на языке гармонии.
Легенды и геологические тайны
Наш гид расскажет вам захватывающие истории о вулкане: о его извержениях, которые формировали ландшафт региона, о мистических духах, которые, по местным поверьям, охраняют эти земли, и о геологических загадках, делающих Тааль уникальным. Узнаете, как возникло это редкое явление — «вулкан в озере, озеро в вулкане», и почему учёные до сих пор спорят о его происхождении.
Знакомство с культурой филиппинцев
Мы заглянем в этнографический уголок, где вы познакомитесь с традициями местных общин. Вас ждут яркие образцы ремёсел, мелодии филиппинской музыки и рассказы о повседневной жизни местных жителей. Это шанс почувствовать дух Филиппин и понять, как природа и культура здесь переплетаются.
Магия контрастов
Эта экскурсия — путешествие через стихии. Вы ощутите трепет перед мощью вулкана и умиротворение в объятиях зелёных долин. Огненные пейзажи Тааля и изумрудные просторы Тагайтая создают атмосферу, которая останется с вами навсегда. Уникальные моменты экскурсии• Тайна озера Тааль. В водах озера обитает тавалис — уникальная пресноводная сардина, эндемик этих мест. Как морская рыба приспособилась к жизни в пресной воде? Это загадка природы, о которой расскажет наш гид.
- Мистика и легенды. Вы услышите предание о Бернардо Карпио — мифическом гиганте, который, по легенде, расколол землю, создав долину Тааля. А ещё мы посетим «дерево желаний» — древний баньян, где вы сможете повязать ленту и загадать свою заветную мечту.
- Геологическое чудо. Тааль — единственный в мире вулкан, расположенный внутри озера, которое само находится в кратере более древнего вулкана. Это природное явление не имеет аналогов, и вы сможете увидеть его своими глазами! Важная информация: Форс-мажор В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. В связи с вышеуказанными непредвиденными обстоятельствами в том числе возможна отмена авиарейсов и паромного сообщения. Денежные средства за отменённые мероприятия, авиарейсы, паромы и отели не возвращаются.
Ежедневно. В 6 ч. утра
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Тааль
- Озеро Тааль
- Парк Тагайтай
- Дерево желаний
Что включено
- Русскоязычное сопровождение (удаленно)
- Англоязычный гид (водитель)
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota (марка авто в зависимости от количества человек в группе. Toyota Vios - 1-3 чел. Toyota Avanza - 4-5 чел. Toyota Hiace - 6-12 чел.)
- Аренда лодки для прогулки по озеру вокруг вулкана Тааль
Что не входит в цену
- Входные билеты на выбранные локации по программе (от 30 до 150 песо с чел)
- Фото и видеосъемка
- Питание и вода
- Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в г. Манила
Завершение: Ваш отель в г. Себу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. В 6 ч. утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Форс-мажор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
