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с супругом проживаем в США уже долгое время, но давно хотели посетить Филиппины. Мы специально искали именно русскоговорящего гида. И нам нужен был именно частный тур, потому что многие программы не подходили нам. Мы хотели посетить Багио и увидеть зал, где проходил знаменитый чемпионат мира по шахматам между русским гроссмейстером и американским. Это была мечта моего мужа. И мы это сделали. Дмитрий составил для нас отличную экскурсионную программу индивидуального путешествия на 16 дней. Мы остались очень довольны. Мы также посетили такие острова как Палаван, Бохол и Боракай. Наше путешествие началось с Манилы, где Дмитрий и Дипсия встретили нас в аэропорту и сразу же поразили своим радушием и дружелюбием. Они заботились о нас на протяжении всего тура, помогали с переводом, советовали лучшие места для посещения и отдыха, а также делали все возможное, чтобы наше путешествие было комфортным и запоминающимся. Мы посетили потрясающие природные достопримечательности, насладились красотой островов, познакомились с местной культурой и традициями. Нам удалось попробовать местную кухню, поплавать в чистейших водах, и, конечно же, насладиться живописными закатами. Мы остались очень довольны выбором авторского тура с Дмитрием и Дипсией. Они профессионалы своего дела, знают Филиппины как свои пять пальцев и смогли показать нам все самое лучшее, что есть на этих прекрасных островах. Мы получили массу незабываемых впечатлений и воспоминаний, которые будут с нами навсегда. Спасибо большое Дмитрию и Дипсии за замечательное время, которое мы провели на Филиппинах. Мы обязательно вернемся сюда снова и обязательно обратимся к вам за помощью в организации нашего следующего путешествия. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящие Филиппины, обратиться именно к этой замечательной команде. Спасибо вам огромное!