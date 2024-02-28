Групповые туры Манилы

Найдено 5 туров в категории «Групповые» в Маниле на русском языке, цены от $1 890. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Авторский тур
15 дней
4 отзыва
Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Попробовать мороженое из молока кокоса, устроить пикник у водопада и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Манилы, с 12:00 до 15:00
7 июля в 12:00
14 июля в 12:00
$2 490 за человека
Зачарованные Филиппины - 10 дней приключений
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
Зачарованные Филиппины - 10 дней приключений
Начало: Аэропорт г. Манила (Филиппины)
Расписание: По воскресеньям в 12 ч. Отправление из аэропорта Манилы.
14 июля в 12:00
21 июля в 12:00
от $1 890 за человека
Филиппины - магия семи тысяч островов (тур 15 дней/14 ночей)
Авторский тур
15 дней
2 отзыва
Филиппины - магия семи тысяч островов (тур 15 дней/14 ночей)
Начало: Аэропорт г. Манила (Филиппины)
Расписание: Каждую две недели. По воскресеньям. Отправление из аэропорта Манилы.
14 июля в 12:00
21 июля в 12:00
от $2 490 за человека
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Авторский тур
13 дней
Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего п...
1 дек в 08:00
11 дек в 08:00
186 000 за человека
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане
Начало: аэропорт Манилы, терминал 3, с 12:00 до 15:00, точ...
7 июля в 12:00
14 июля в 12:00
$1 890 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    28 февраля 2024
    Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
    Я хочу написать отзыв про наше замечательное и незабываемое путешествие на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсии. Мы
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    с супругом проживаем в США уже долгое время, но давно хотели посетить Филиппины. Мы специально искали именно русскоговорящего гида. И нам нужен был именно частный тур, потому что многие программы не подходили нам. Мы хотели посетить Багио и увидеть зал, где проходил знаменитый чемпионат мира по шахматам между русским гроссмейстером и американским. Это была мечта моего мужа. И мы это сделали. Дмитрий составил для нас отличную экскурсионную программу индивидуального путешествия на 16 дней. Мы остались очень довольны. Мы также посетили такие острова как Палаван, Бохол и Боракай. Наше путешествие началось с Манилы, где Дмитрий и Дипсия встретили нас в аэропорту и сразу же поразили своим радушием и дружелюбием. Они заботились о нас на протяжении всего тура, помогали с переводом, советовали лучшие места для посещения и отдыха, а также делали все возможное, чтобы наше путешествие было комфортным и запоминающимся. Мы посетили потрясающие природные достопримечательности, насладились красотой островов, познакомились с местной культурой и традициями. Нам удалось попробовать местную кухню, поплавать в чистейших водах, и, конечно же, насладиться живописными закатами. Мы остались очень довольны выбором авторского тура с Дмитрием и Дипсией. Они профессионалы своего дела, знают Филиппины как свои пять пальцев и смогли показать нам все самое лучшее, что есть на этих прекрасных островах. Мы получили массу незабываемых впечатлений и воспоминаний, которые будут с нами навсегда. Спасибо большое Дмитрию и Дипсии за замечательное время, которое мы провели на Филиппинах. Мы обязательно вернемся сюда снова и обязательно обратимся к вам за помощью в организации нашего следующего путешествия. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящие Филиппины, обратиться именно к этой замечательной команде. Спасибо вам огромное!

  • Н
    Наталья
    17 января 2024
    Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
    Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его
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    помощнице Дипси. Было безумно интересно и увлекательно! Мы посетили Филиппинские деревни и города, увидели изумительную природу на островах. Программа выдалась насыщенной: каяки, зип-лайн, подземные реки, даже плаванье с акулами! Вновь выражаю благодарность Дмитрию и Дипси, за заботу, за внимание, за отлично организованную поездку. Спасибо Вам и успехов в работе!!!

  • А
    Анна
    28 декабря 2023
    Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
    Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев авторский тур в эту прекраснейшую страну. И не пожалела! Неудобства компенсировались
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    красивейшим теплым океаном, чистыми пляжами с белым песком, невероятно богатой природой. Программа вышла очень насыщенной. Мне удалось поплавать с огромными черепахами и разноцветными рыбками. Несколько слов о гиде: Дмитрий ответственный и заботливый, учитывает пожелания туристов. Также у него есть замечательная помощница - местная девушка, она помогает познакомиться с культурой, договаривается с продавцами. Путешествие получилось удачным!

  • С
    Света
    1 декабря 2023
    Филиппины - магия семи тысяч островов (тур 15 дней/14 ночей)
    Мы с мужем хотели бы поделиться нашим восторгом от удивительного путешествия на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсией.
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    Мы проживаем в США уже долгое время, но давно мечтали о посещении этой удивительной страны. Мы искали русскоговорящего гида для индивидуального тура, чтобы посетить места, которые нас интересуют, включая Багио, где проходил знаменитый чемпионат мира по шахматам, и острова Палаван, Бохол и Боракай. Наше путешествие началось с Манилы, где Дмитрий и Дипсия встретили нас в аэропорту и сделали все возможное, чтобы наше пребывание было комфортным и запоминающимся. Они заботились о нас на протяжении всего тура, помогая с переводом, предлагая лучшие места для посещения и отдыха. Мы посетили потрясающие природные достопримечательности, насладились красотой островов, познакомились с местной культурой и традициями, и попробовали местную кухню. Мы остались очень довольны выбором авторского тура с Дмитрием и Дипсией, которые профессионально показали нам все самое лучшее на Филиппинах. Мы получили массу незабываемых впечатлений и воспоминаний, которые будут с нами навсегда. Мы обязательно вернемся сюда снова и обратимся к этой замечательной команде за помощью в организации нашего следующего путешествия. Мы рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящие Филиппины, обратиться именно к этой замечательной команде. Спасибо вам огромное!

  • О
    Ольга
    10 ноября 2023
    Зачарованные Филиппины - 10 дней приключений
    Хочу рассказать о своем путешествии на Филиппины в компании гида Дмитрия и местной девушки Дипси. Получилось по-настоящему классное приключение! Дмитрий
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    — опытный и заботливый гид, отлично организовал нашу поездку, нашел самые красивые места для посещения: водопады, острова, белоснежные пляжи. Местная девушка Дипси рассказала много нового о филиппинской культуре. Благодаря ей мы узнали про местные обычаи, традиции и вкусную местную кухню. Спасибо большое Дмитрию и Дипси за их профессионализм, доброжелательность и заботу о нашем комфорте. Вы помогли мне влюбиться в эту прекрасную страну, надеюсь вернуться сюда еще раз.

  • А
    Анна
    13 августа 2023
    Зачарованные Филиппины - 10 дней приключений
    Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев объявление об авторском туре в эту прекраснейшую страну. И не пожалела!
    читать дальше

    Неудобства компенсировались красивейшим теплым океаном, чистыми пляжами с белым песком, невероятно богатой природой. Программа вышла очень насыщенной. Мне удалось поплавать с огромными черепахами и разноцветными рыбками. Несколько слов о гиде: Дмитрий ответственный и заботливый, учитывает пожелания туристов. Также у него есть замечательная помощница - местная девушка, она помогает познакомиться с культурой, договаривается с продавцами. Путешествие получилось удачным!

Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Групповые»

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  1. Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
  2. Зачарованные Филиппины - 10 дней приключений
  3. Филиппины - магия семи тысяч островов (тур 15 дней/14 ночей)
  4. Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
  5. Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Сколько стоит тур в Маниле в июне 2024
Сейчас в Маниле в категории "Групповые" можно забронировать 5 авторских туров от 1 890 до 186 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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