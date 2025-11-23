Отправляйтесь в незабываемое приключение на гору Апо – самую высокую вершину Филиппин (2 954 м)! Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет испытать себя, но предпочитает идти в комфортном темпе, наслаждаясь живописными пейзажами и уникальной природой.
Описание тураМаршрут проходит по восточной стороне горы, с набором высоты ~2000 м. и протяженностью 13,7 км. в одну сторону. Вы начнёте с фермерской тропы племени Багобо – коренного народа, живущего у подножия Апо. Далее путь пролегает через густые джунгли, где вас ждёт разнообразие тропической флоры и фауны, а финальный участок – скалистая тропа среди валунов, которая приведёт вас к завораживающей вершине. Доступен для новичков – умеренная сложность, без спешки. ✅ Уникальная природа – джунгли, мхи, серные источники и потрясающие виды. ✅ Культурный опыт – знакомство с традициями племени Багобо. ✅ Ночёвки в кемпингах с уютными палатками и горячим питанием. Почему стоит выбрать этот тур? 🌿 Нет толп туристов – восточный маршрут менее популярен, но более живописен. ⛰ Безопасность и комфорт – опытные гиды, продуманная логистика. 📸 Невероятные фото – облачные леса, кратеры и панорамы Минданао. Гора Апо ждёт вас! Это не просто восхождение – это путешествие в сердце дикой природы Филиппин. Важная информация: Экскурсионная программа не включает в стоимость проживание, однако мы можем позаботиться о Вашем комфорте и забронировать для Вас отель и организовать трансфер от аэропорта или паромной переправы (за дополнительную плату). Во время подъема-проживание в кемпинге в палатке (предоставляется). Страховка обязательна и не включена в стоимость тура.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вершина Филиппин: Вы увидите величественную вершину горы Апо - высочайший пик Филиппин (2954 метра), спящий стратовулкан, покрытый пышными тропическими лесами и альпийскими лугами
- Завораживающий Главный Кратер: На вершине вас встретит обширный главный кратер с небольшим, но живописным кратерным озером, окруженный скалистыми стенами и часто окутанный прохладным туманом
- Чистые реки и Водопады: По пути вы пройдете мимо кристально чистых горных рек, таких как Мараги, и сможете полюбоваться впечатляющими водопадами, как водопад Марави, низвергающимися с уступов
- Уникальная Природа Минданао: Вы окажетесь в сердце уникальной экосистемы, где растут гигантские вековые деревья, папоротники и яркие орхидеи, а если повезет, увидите редких эндемиков, таких как филиппинский орёл (Обезьяноед) или филиппинского длиннохвостого макаку (макака-крабоед)
Что включено
- Русскоязычное сопровождение (удаленно).
- Англоязычный профессиональный лицензированный гид.
- Личный носильщик (для личных вещей, не более 20 кг. на чел)
- Необходимые разрешения и допуски.
- Снаряжение для кемпинга (палатка, спальный мешок, треккинговая палка, набор для еды и горелка с топливом)
- Транспорт из города Давао до начала маршрута и точки выхода в город Давао (частный автомобиль).
Что не входит в цену
- Русскоязычный гид (сопровождение по маршруту) - 1500 долларов за группу - по запросу если необходимо.
- Авиа перелет до г. Давао (Филиппины) и обратно.
- Проживание в отеле
- Питание (в Т.Ч. во время восхождения-покупается самостоятельно исходя из ваших предпочтений)
- Все дополнительные мероприятия и трансферы, не входящие в программу
- Фото и видеосъемка (оплата местному гиду после восхождении - 500-1000 песо с чел).
- Сувенирная продукция.
- Чаевые местному гиду и носильщикам (рекомендованы, но не обязательны)
Место начала и завершения?
Ваш отель в г. Давао
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсионная программа не включает в стоимость проживание, однако мы можем позаботиться о Вашем комфорте и забронировать для Вас отель и организовать трансфер от аэропорта или паромной переправы (за дополнительную плату)
- Во время подъема-проживание в кемпинге в палатке (предоставляется)
- Страховка обязательна и не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
