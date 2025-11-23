Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь в незабываемое приключение на гору Апо – самую высокую вершину Филиппин (2 954 м)! Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет испытать себя, но предпочитает идти в комфортном темпе, наслаждаясь живописными пейзажами и уникальной природой.

Dmitrii Ваш гид в Маниле Написать вопрос Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание тура Маршрут проходит по восточной стороне горы, с набором высоты ~2000 м. и протяженностью 13,7 км. в одну сторону. Вы начнёте с фермерской тропы племени Багобо – коренного народа, живущего у подножия Апо. Далее путь пролегает через густые джунгли, где вас ждёт разнообразие тропической флоры и фауны, а финальный участок – скалистая тропа среди валунов, которая приведёт вас к завораживающей вершине. Доступен для новичков – умеренная сложность, без спешки. ✅ Уникальная природа – джунгли, мхи, серные источники и потрясающие виды. ✅ Культурный опыт – знакомство с традициями племени Багобо. ✅ Ночёвки в кемпингах с уютными палатками и горячим питанием. Почему стоит выбрать этот тур? 🌿 Нет толп туристов – восточный маршрут менее популярен, но более живописен. ⛰ Безопасность и комфорт – опытные гиды, продуманная логистика. 📸 Невероятные фото – облачные леса, кратеры и панорамы Минданао. Гора Апо ждёт вас! Это не просто восхождение – это путешествие в сердце дикой природы Филиппин. Важная информация: Экскурсионная программа не включает в стоимость проживание, однако мы можем позаботиться о Вашем комфорте и забронировать для Вас отель и организовать трансфер от аэропорта или паромной переправы (за дополнительную плату). Во время подъема-проживание в кемпинге в палатке (предоставляется). Страховка обязательна и не включена в стоимость тура.

