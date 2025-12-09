Найдено 3 экскурсии в категории « Романтические » в Панглао на русском языке, цены от $154. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине На квадроциклах 10 часов 19 отзывов Индивидуальная до 12 чел. Бохол: волшебство природы Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы Начало: У вашего отеля на острове Панглао. Если вы прожива... $231 за всё до 12 чел. На машине На квадроциклах 12 часов 3 отзыва Водная прогулка Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером Начало: У вашего отеля на о. Панглао $257 за всё до 10 чел. На лодке 3 часа 1 отзыв Водная прогулка Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками Насладиться магией природы под звёздным небом Начало: У вашего отеля на острове Панглао $154 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Панглао

