Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол: волшебство природы
Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы
Начало: У вашего отеля на острове Панглао. Если вы прожива...
Завтра в 07:00
12 дек в 07:00
$231 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Начало: У вашего отеля на о. Панглао
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$257 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Насладиться магией природы под звёздным небом
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 18:00
11 дек в 18:00
$154 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Панглао в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Панглао
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Панглао в декабре 2025
Сейчас в Панглао в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 154 до 257. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Панглао (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 23 ⭐ отзыва, цены от $154. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль