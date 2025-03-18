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сами удивились как можно столько успеть увидеть за 1 день. Плавание с китовыми акулами и визит к торсиерам оставили самые восхитительные впечатления и воспоминания. Программа отработана на все 100%, все заявленные локации мы посетили. Организация маршрута и график посещения локаций продуман, перемещения на комфортном автомобиле. В итоге: что-то понравилось больше, что-то впечатлило меньше, но это не умаляет усилий Дмитрия. Его задача показать и предложить…, выбор за Вами. Возможно катание на квадроциклах впечатлит не всех, сплав на плоте-ресторане по реке Лобок у нас тоже не вызвал большого восторга. Шведский стол в Филиппинском исполнении достаточно специфичен, и обед на плоту формируется из туристических групп. На плоту порядка 50 чел с различным культурным уровнем… Вероятно можно подумать над альтернативой обеда в другом месте, а время использовать на посещение какой-то природной достопримечательности (водопада/ пещеры как вариант). Опять же это на мой вкус. Еще 1 деталь: Дмитрий с нами работал из условия 100% предоплаты, более чем за 4 мес до даты экскурсии. В текущих условиях для Российского туриста этот факт вызывал вопросы. В итоге всё прошло благополучно.