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На машине На квадроциклах 13 часов 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером Начало: У вашего отеля на о. Панглао или в г. Тагбиларан от $257 за всё до 10 чел. На лодке 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками Насладиться магией природы под звёздным небом Начало: У вашего отеля на острове Панглао или в г. Тагбила... от $193 за всё до 10 чел. На машине 12 часов Индивидуальная Приключение на остров Бохол - с Панглао Пообедать на реке, увидеть долгопятов и искупаться у водопада «12:00–13:00 — круиз по реке Лобок» от $170 за человека Другие экскурсии Панглао

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