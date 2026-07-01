Индивидуальная
до 10 чел.
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Начало: У вашего отеля на о. Панглао или в г. Тагбиларан
17 июл в 06:00
18 июл в 06:00
от $257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
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Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Насладиться магией природы под звёздным небом
Начало: У вашего отеля на острове Панглао или в г. Тагбила...
16 июл в 18:00
17 июл в 18:00
от $193 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Приключение на остров Бохол - с Панглао
Пообедать на реке, увидеть долгопятов и искупаться у водопада
«12:00–13:00 — круиз по реке Лобок»
16 июл в 10:30
17 июл в 10:30
от $170 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Панглао в категории «Водные развлечения»
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