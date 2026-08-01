Индивидуальная
до 10 чел.
Бохол: волшебство природы
Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы
Начало: У вашего отеля на острове Панглао. Если вы прожива...
«Прогулка на квадроциклах вокруг шоколадных холмов (1 час)»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от $244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Начало: У вашего отеля на о. Панглао или в г. Тагбиларан
«Прогулка на квадроциклах — от 1200 до 2000 песо с чел»
23 авг в 06:00
24 авг в 06:00
от $257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Приключение на остров Бохол - с Панглао
Пообедать на реке, увидеть долгопятов и искупаться у водопада
«, поездка на квадроциклах — $20 за чел»
Завтра в 10:30
23 авг в 10:30
от $170 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Панглао в категории «На квадроциклах»
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