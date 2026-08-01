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На машине На квадроциклах 10 часов 24 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Бохол: волшебство природы Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы Начало: У вашего отеля на острове Панглао. Если вы прожива... «Прогулка на квадроциклах вокруг шоколадных холмов (1 час)» от $244 за всё до 10 чел. На машине На квадроциклах 13 часов 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером Начало: У вашего отеля на о. Панглао или в г. Тагбиларан «Прогулка на квадроциклах — от 1200 до 2000 песо с чел» от $257 за всё до 10 чел. Джиппинг На машине На автобусе На лодке На квадроциклах Музыкальные теплоходы Круизы На микроавтобусе 12 часов Индивидуальная Приключение на остров Бохол - с Панглао Пообедать на реке, увидеть долгопятов и искупаться у водопада «, поездка на квадроциклах — $20 за чел» от $170 за человека Другие экскурсии Панглао

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