Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 04:00
11 дек в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 03:00
11 дек в 03:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Сегодня в 18:30
Завтра в 06:00
от $410 за человека
Водная прогулка
Незабываемый день на Себу
Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
Начало: У вашего отеля
12 дек в 03:30
13 дек в 03:30
от $280 за человека
Индивидуальная
Три природных чуда Себу за один день
Увидеть китовых акул, дружелюбных обезьян и каскадные водопады Агуинид
12 дек в 04:00
13 дек в 04:00
от $280 за человека
