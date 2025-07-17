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Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Себу на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
На машине
13 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг и каньонинг
Проведите день в Себу, плавая с китовыми акулами, наслаждаясь каньонингом и красотой водопадов Кавасан. Откройте для себя райские пляжи Сумилона
Начало: У вашего отеля в г. Себу
«Погрузитесь в мир экстремальных ощущений, исследуя живописные каньоны Себу»
Завтра в 03:00
31 июл в 03:00
$206 за всё до 3 чел.
Адреналин Юга: Китовые акулы + водопады и каньонинг
18 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Адреналин Юга: Китовые акулы + водопады
Насладитесь насыщенным днем на юге Себу: встретитесь с китовыми акулами, увидите мощные водопады и ощутите адреналин каньонинга
Начало: Cebu 6015 Ваш отель
«Каньонинг: Адреналин, прыжки в кристальные бассейны»
Завтра в 04:30
31 июл в 04:30
$140 за человека
Китовые акулы и каньонинг на водопаде Кавасан (всё включено)
На машине
13 часов
Индивидуальная
Погружение в Себу: акулы и каньоны
Насладитесь уникальной возможностью поплавать с китовыми акулами и отправиться в каньонинг на водопаде Кавасан в Себу. Всё включено для вашего комфорта
«11:00–11:30 — прибытие к началу маршрута каньонинга»
Завтра в 16:00
31 июл в 03:00
от $270 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    17 июля 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Дмитрий мне очень помог в организации маршрута по Филиппинам. Я планировал проехать по этим местам самостоятельно, но у меня не
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    получилось бы это сделать, не отвлекаясь на постороннюю суету. Дмитрий взял на себя организационную часть, и мы успели гораздо больше, даже в сэкономленный день взяли вторую экскурсию на Бохол у него же. Кстати, её тоже советую:) Дима, спасибо за всё. Впечатления никакими фотографиями не передать, 5-метровые акулы на расстоянии вытянутой руки рядом с тобой в океане и приключение в каньоне дорогого стоят, мы будем вспоминать эти чувства еще долго, пересматривая видео.

    Дмитрий мне очень помог в организации маршрута по Филиппинам. Я планировал проехать по этим местам самостоятельноДмитрий мне очень помог в организации маршрута по Филиппинам. Я планировал проехать по этим местам самостоятельно
  • К
    Кристина
    19 июня 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Это было потрясающе. Мы были с ребенком 4 лет. Ей очень понравилось!!! Прыгала везде с 5 метров и просила еще.
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    Гиды если ребенок устал, берет его на плечи, очень помогли. Китовая акула очень красивая, видели и черепах, и сардин. Все, как заявлено. Водитель милашка

  • Н
    Надя
    9 июня 2025
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Очень классная программа. Хотя мы не успели посетить последнюю точку, но даже двух мест было достаточно, чтобы получить море положительных
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    эмоций! Водитель очень старался везде помочь. Всегда на связи был организатор Дима, он очень поддерживает своих туристов. Кстати стоимость по Себу у этих ребят ниже! Так что обращайтесь - не пожалеете)))

    Очень классная программа. Хотя мы не успели посетить последнюю точку, но даже двух мест было достаточноОчень классная программа. Хотя мы не успели посетить последнюю точку, но даже двух мест было достаточноОчень классная программа. Хотя мы не успели посетить последнюю точку, но даже двух мест было достаточноОчень классная программа. Хотя мы не успели посетить последнюю точку, но даже двух мест было достаточно

Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Каньоны»

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  1. Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
  2. Адреналин Юга: Китовые акулы + водопады и каньонинг
  3. Китовые акулы и каньонинг на водопаде Кавасан (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Себу в июле 2025
Сейчас в Себу в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 270. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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