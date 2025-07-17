Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг и каньонинг
Проведите день в Себу, плавая с китовыми акулами, наслаждаясь каньонингом и красотой водопадов Кавасан. Откройте для себя райские пляжи Сумилона
Начало: У вашего отеля в г. Себу
«Погрузитесь в мир экстремальных ощущений, исследуя живописные каньоны Себу»
Завтра в 03:00
31 июл в 03:00
$206 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Адреналин Юга: Китовые акулы + водопады
Насладитесь насыщенным днем на юге Себу: встретитесь с китовыми акулами, увидите мощные водопады и ощутите адреналин каньонинга
Начало: Cebu 6015 Ваш отель
«Каньонинг: Адреналин, прыжки в кристальные бассейны»
Завтра в 04:30
31 июл в 04:30
$140 за человека
Индивидуальная
Погружение в Себу: акулы и каньоны
Насладитесь уникальной возможностью поплавать с китовыми акулами и отправиться в каньонинг на водопаде Кавасан в Себу. Всё включено для вашего комфорта
«11:00–11:30 — прибытие к началу маршрута каньонинга»
Завтра в 16:00
31 июл в 03:00
от $270 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай17 июля 2025Дмитрий мне очень помог в организации маршрута по Филиппинам. Я планировал проехать по этим местам самостоятельно, но у меня не
- ККристина19 июня 2025Это было потрясающе. Мы были с ребенком 4 лет. Ей очень понравилось!!! Прыгала везде с 5 метров и просила еще.
- ННадя9 июня 2025Очень классная программа. Хотя мы не успели посетить последнюю точку, но даже двух мест было достаточно, чтобы получить море положительных
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Каньоны»
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Сколько стоит экскурсия по Себу в июле 2025
Сейчас в Себу в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 270. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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