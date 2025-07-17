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Проведите день в Себу, плавая с китовыми акулами, наслаждаясь каньонингом и красотой водопадов Кавасан. Откройте для себя райские пляжи Сумилона

Начало: У вашего отеля в г. Себу

«Погрузитесь в мир экстремальных ощущений, исследуя живописные каньоны Себу»