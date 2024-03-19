Экскурсии выходного дня в Себу

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Себу на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Экзотика острова Бохол
🚗 На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Отправиться в гости к удивительной природе, людям и животным
Сегодня в 21:00
Завтра в 06:00
от $230 за человека
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
🚗 На машине
13 часов
Водная прогулка
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
Автопутешествие, спуск по реке и прыжки с водопадов
Завтра в 05:00
11 июля в 05:00
$190 за человека
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
8 часов
Круиз
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
Завтра в 09:00
11 июля в 08:00
$350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 марта 2024
    Экзотика острова Бохол
    Отличная экскурсия! У меня была индивидуальная и я очень довольна, все организовано и мне не пришлось ничего делать, кроме как наслаждаться.
  • А
    Артём
    13 октября 2022
    Экзотика острова Бохол
    Замечательная экскурсия как по логистике, так и по содержанию. Ни единого нарекания, всё максимально комфортно! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «На выходные»

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  1. Экзотика острова Бохол
  2. Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
  3. Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Сколько стоит экскурсия по Себу в июле 2024
Сейчас в Себу в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 350. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 2 ⭐ отзыва, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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