13 часов
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Отправиться в гости к удивительной природе, людям и животным
Сегодня в 21:00
Завтра в 06:00
от $230 за человека
13 часов
Водная прогулка
Каньонинг в джунглях (Филиппины, Себу)
Автопутешествие, спуск по реке и прыжки с водопадов
Завтра в 05:00
11 июля в 05:00
$190 за человека
8 часов
Круиз
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
Завтра в 09:00
11 июля в 08:00
$350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 марта 2024Отличная экскурсия! У меня была индивидуальная и я очень довольна, все организовано и мне не пришлось ничего делать, кроме как наслаждаться.
- ААртём13 октября 2022Замечательная экскурсия как по логистике, так и по содержанию. Ни единого нарекания, всё максимально комфортно! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Себу в июле 2024
Сейчас в Себу в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 350. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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