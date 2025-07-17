Описание тура
За 12 дней ты:
Окажешься в сердце Манилы, где каждый вечер — новый калейдоскоп красок, музыки, улыбок и городских историй. Ты почувствуешь пульс мегаполиса и поймёшь, что на этой земле жить — значит радоваться просто так.
Почувствуешь, как старые мощёные улочки Интрамуроса впитывают шаги европейских завоевателей, а вечерняя гастрономия подарит встречи со вкусами, которые невозможно забыть.
Улетишь на Палаван — к месту, где, по признанию Жака-Ива Кусто, живут самые невероятные морские пейзажи планеты. Белоснежные пляжи, дикие лагуны, изумрудные воды и закаты, от которых захватывает дух. Здесь красота не требует фильтров — ты захочешь фотографировать каждую минуту, чтобы потом снова и снова возвращаться в эти моменты душой.
Исследуешь сказочные острова и тайные лагуны Эль-Нидо: крутишься среди коралловых рифов, гладишь воду прозрачнее хрусталя, смеёшься и ловишь на ветру настоящую свободу. Будет столько восторга, что захочется сдерживать слёзы от счастья.
Вдохнёшь тишину и целомудренный шик уединённых пляжей, будто созданных для тебя Вселенной. Релакс, кайф, счастье — целый день только для себя, для отдыха, для важных мыслей и обновления души.
Пройдёшь по тоннелям подземной реки — одного из новых чудес света. Природа покажет здесь спектакль из света и тени: каждый изгиб дарит эмоции открытия, а зиплайн над морем — искренний восторг. Это день, после которого иначе смотришь на собственные границы.
Окажешься на Себу — острове потрясений и новых открытий. Заглянешь в глубины истории в церквях и крепостях, насладишься панорамой острова на ужине из свежайших морских деликатесов.
Встретишься с китовыми акулами — и поймёшь, что возможно всё. Прыжки через водопады Кавасан, танец сардиновых облаков под водой, энергетика Себу навсегда станет твоей маленькой суперсилой.
Отправишься на Панглао — чтобы замедлить время. Свобода отдыха, обволакивающий песок, прозрачная вода, вкусы и разговоры до солнца. Моменты, которые хочется никогда не отпускать.
Перенесёшься в сердце Бохола: прокатишься на кораблике по реке Лобок среди джунглей, словишь мурашки от встречи с милейшими долгопятами, сделаешь десятки фото среди шоколадных холмов — новых чудес света.
Вернёшься туда, где начиналась твоя история: в тёплую Манилу, чтобы ещё раз вдохнуть вкус этой страны. Устроишь шопинг, оставишь прощальный след и, главное, увезёшь с собой целую вселенную новых чувств, знакомств и идей.
Программа тура по дням
Манила-встреча с Филиппинами
Приземляешься — и тебя сразу окутывает влажный, пряный воздух мегаполиса. Манила встречает шумом, огнями и вечным движением. Вечерняя прогулка по городу — это как первый глоток кофе после бессонной ночи: бодрит, удивляет, немного шокирует. Здесь небоскрёбы соседствуют с трущобами, а на каждом шагу — уличная еда, от которой слюнки текут.
Манила — сердце Филиппин, город, где начинается знакомство с культурой и историей страны, где прошлое и будущее дерутся за твоё внимание, и ты в восторге от этого!
Трансфер доставит вас в отель, где будет время отдохнуть после длительного перелета, а вечером познакомимся со всей группой за ужином в местном ресторане и обсудим детали нашего путешествия. Время встречи группы в 18:30-19:00.
Ночь в отеле в Маниле.
Манила - Погружение в историю
Сегодня ты в роли искателя приключений: восхищение архитектурой, ощущение прикосновения к эпохе испанской колонизации, погружение в атмосферу старого города. Выезд из отеля 8:30-9:00.
Интрамурос - старейший район Манилы; Форт Сантьяго - место, где разворачивались ключевые события филиппинской истории; церковь Сан-Агустин - символы филиппинской истории и культуры - объект наследия Юнеско.
Представь: древние стены и улицы, по которым когда-то ходили испанские конкистадоры, а теперь ты — с телефоном и жаждой впечатлений.
Здесь каждый камень — как мем, только из 16 века.
После экскурсии — ужин с традиционной кухней. Осторожно: филиппинцы любят удивлять вкусами! Здесь понимаешь, что история — это не скучно, а очень даже вкусно и весело.
Ночь в отеле в Маниле. Либо вечерний вылет на Палаван (Эль-Нидо) - зависит от времени рейсов внутренних авиалиний.
Палаван (Эль-Нидо) - Добро пожаловать в рай
Если коротко, именно ради Палавана летят на Филиппины.
Небольшой перелёт из Манилы, и ты на Палаване. Палаван не раз признавали одним из самых красивых островов в мире. Когда ты это увидишь, вопросов не останется.
Первая половина дня для полного расслабления: хочешь пляж, хочешь в массажный салон, а хочешь свежие морепродукты с видом на моремы заранее даём точки, куда идти: Nacpan Beach широкий и длинный, почти 4 км белоснежного песка, и без толп, или Lio Beach - очень аккуратный, с уютными кафе и кстати, именно здесь можно наблюдать как прямо над головой приземляются и взлетают самолеты.
А вечером ключевая точка дня: Las Cabanas Beach - мы отправимся сюда всей группой, ведь здесь самый потрясающий закат и это один из немногих пляжей в Эль-Нидо, где солнце садится прямо в море, без скал. Плюс здесь есть зиплайн над водой. Можно просто смотреть, а можно пролететь, по настроению. По ужину тоже будет без случайностей, конкретные места, где вкусно и не туристическая ерунда.
Ночь в отеле на Палаван (Эль-Нидо).
Палаван - Острова, которые не отпускают
Если ты видел Филиппины в Pinterest, то сегодня это станет реальностью. Те самые кадры окажутся в твоем телефоне.
Утром садимся на лодку и отправляемся по островам, за день мы проходим главные точки Эль-Нидо: Big Lagoon здесь вода нереального цвета, а заход будет на каяках между скалами. Small Lagoon - здесь узкий вход, внутри тишина и живописные скалы.
Secret Lagoon - туда реально нужно заплывать через отверстие в скале. И кстати, все эти скалы - это древний известняк, которому миллионы лет. Они сформировались ещё когда здесь был совсем другой уровень воды в океане. Вода прозрачная, видно дно даже на глубине, надеваем маску и ласты, и отправляемся разглядывать кораллы, разноцветных рыбок, всё рядом, и без лишних поисков.
Острова будут меняться один за другим: высадился, поплавал, поехали дальше. И так почти весь день. А еще вкусный обед на тайном пляже. Но это не история один пляж и всё, это постоянное движение и смена картинок.
Возвращаемся с приятной усталостью, потому что день реально насыщенный. А вечером можно отправиться на массаж и провести ужин на пляже, встретив потрясающий закат.
Ночь в отеле на Палаван (Эль-Нидо)
Палаван - Ещё больше красоты, ещё больше Wow
Вчера было круто? Сегодня — ещё круче!
Это день, когда хочется сказать: Жизнь прекрасна! Если ты думаешь, что вчера был максимум, то нет, это продолжается.
Снова садимся на лодку и отправляемся на морскую прогулку по островам, но маршрут уже другой. Cadlao Lagoon: одна из самых спокойных лагун, вода почти без волн, идеально для каяков, а остров Кадлао - самый большой в районе Эль-Нидо.
Дальше пляжи: Bukal Beach - мягкий песок, минимум людей. Nat Nat Beach - дикий, без инфраструктуры, чистый Pasandigan Beach - сюда чаще всего заходят на обед прямо на берегу. Paradise Beach - название оправдывает, вода спокойная, удобно купаться, пальмы, белый песок, всё как в раю. Ipil Beach - ближе к Эль-Нидо, вид на скалы и открытое море.
Логика этого дня простая: короткие переходы между островами и разная картинка на каждой точке, где-то просто лежишь, где-то плаваешь с маской, где-то выходишь ради фото и видов, и едешь дальше. И вот интересный момент: на этом маршруте меньше людей, чем на классических туристических маршрутах по островам и ощущается всё спокойнее.
Два дня поездок по островам и ты уже начинаешь ориентироваться в этом всём как местный)
Ночь в отеле на Палаван (Эль-Нидо).
Пуэрто-Принцеса - Подземная река и адреналин
В этот день ты почувствуешь себя Индианой Джонсом: приключения, восторг и море позитива!
После этого дня наши гости обычно говорят: Мы вообще не ожидали, что Филиппины такие!
Важно! В этот день мы выезжаем из отеля в Эль-Нидо очень ранним утром, около 4-5 утра, время в пути до Пуэрто-Принцеса около 5 часов, но оно того стоит.
Главная точка дня: Puerto Princesa River National Park - это одно из новых 7 чудес природы и самая длинная судоходная подземная река в мире, она является одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей не только Палавана, но и всех Филиппин! Ты садишься в лодку и заплываешь внутрь скалы, внутри темнота, тишина и холодный воздух внутри пещеры, а сверху огромные сталактиты и колонии летучих мышей прямо под потолком. Ощущение, что ты не на экскурсии, а в каком-то фильме про экспедиции с Индианой Джонс. Река внутри тянется больше чем на 8 километров, и всё это создала природа без спецэффектов. После пещеры можно добавить адреналина, это зиплайн над морем: пролетаешь прямо над водой и джунглями, эмоций хватит на весь день. К вечеру приезжаем в Пуэрто-Принцесу, заселяемся в отель, почилим в бассейне или на пляже, сходим в местный ресторан, отличный отдых после такого насыщенного дня.
Ночь в отеле в Пуэрто-Принцесса.
Себу: История, виды и вкусняшки
После Палавана кажется, что удивлять уже нечем, но Себу вообще про другое.
Кстати, именно здесь началась история христианства на Филиппинах.
Первая точка: Fort San Pedro, самый старый испанский форт в стране. Его начали строить ещё в 16 веке, причём сначала он был из дерева и только потом его укрепили камнем.
Дальше Basilica Santo Nino - главная католическая святыня Филиппин. Здесь хранится статуэтка младенца Иисуса, которую привезла экспедиция Магеллана почти 500 лет назад, и да, Магеллан тоже был здесь и установил крест в знак христианства.
Потом едем в Temple of Leah (Храм Леи). Место вообще не похоже на типичные Филиппины. Огромный храм в стиле древнего Рима с видом на весь город. Интересный факт: его построил местный бизнесмен для своей жены, как символ любви. Из-за этого храм часто называют филиппинским Тадж-Махалом. А дальше смотровая площадка, Себу сверху выглядит совсем иначе: море, горы, плотный город и острова вокруг.
А вечером отправимся в ресторан с морепродуктами и здесь Себу очень силён. Свежий тунец, креветки, крабы, всё буквально из воды на стол.
Ночь в отеле в Себу.
Себу - День приключений
День, после которого ты будешь пересматривать видео раз 20! Сразу предупреждаем, это один из самых мощных дней всего тура!)
В этот день ранний выезд на плавание с акулами, время в пути 3-3,5 часа)
Выезд около 5 утра, кто-то скажет рано, я же в отпуске, но сегодня у нас китовые акулы и мы едем в Ослоб.
Это самая большая рыба на планете, некоторые вырастают до 12 метров. Ты заходишь в воду и сначала просто пытаешься понять масштаб. Потому что когда на тебя плывёт эта машина с открытой пастью- адреналин получают вообще все! Хотя китовые акулы абсолютно безопасны, они питаются планктоном и людей не трогают.
А дальше Kawasan Falls (водопад и каньонинг) и здесь начинается настоящий экстрим. Прыжки в воду, проход через ущелья, тарзанки, зиплайн, течение, скалы, спуск длится около 3 часов и это прям активный день. Вокруг огромные папоротники, бирюзовая вода и ощущение, что ты где-то в фильме про джунгли.
Финал дня водопад Tumalog Falls (Тумалог) он вообще не похож на обычный водопад. Вода стекает тонкими потоками по скале и выглядит нереально. После этого мы едем на обед, но наш день еще не закончился! Мы отправляемся плавать с миллионами сардин, они собираются в огромные движущиеся стаи прямо у берега. Это одно из немногих мест в мире, где такое можно увидеть без лодок и глубокого дайвинга + черепахи, они здесь часто подплывают совсем близко. Момент, который все потом пересматривают на видео: сардины резко меняют направление, и вокруг тебя буквально движется серебряная стена из рыбы.
Вечером возвращаемся в Себу и наконец можно выдохнуть, концентрация эмоций этого дня просто сумасшедшая.
Ночь в отеле в Себу.
Себу - Панглао - Пляжный релакс
День, когда можно никуда не спешить.
Утром выезжаем из Себу и садимся на паром до острова Панглао. Время в пути примерно 2-2,5 часа. Панглао считается одним из лучших островов Филиппин именно для пляжного отдыха, здесь очень спокойная вода и белый мелкий песок почти без ракушек. Заселяемся в отель и дальше день свободный.
Можно просто остаться у моря. Можно взять гидроцикл, катамаран или попробовать вейкборд. А можно пойти в местный бич-клаб. Коктейли, музыка, море, вкусная еда и день без расписания. Панглао вообще про другой темп. Здесь никто никуда не торопится и ты тоже перестаёшь.
К вечеру собираемся на ужин в ресторане. Обычно именно в такие вечера все начинают обсуждать: А какой день был лучшим? и мнения всегда разные)
Ночь в отеле на Панглао.
Панглао, Бохол - Шоколадные холмы и долгопяты
Сегодня день, когда Филиппины снова меняются, и ты такой: Как вообще в одной стране может быть столько разного?
Выезд около 8 утра и мы едем исследовать Бохол. Первая точка Loboc River (река Лобок). Тропическая река среди джунглей, по которой мы плывём на плавучем ресторане. Во время круиза нас ждет филиппинская кухня, музыка, местные танцы.
А дальше те самые Шоколадные холмы, кстати вживую они выглядят ещё страннее, чем на фото. Больше тысячи одинаковых холмов и учёные до сих пор спорят, как именно они появились. В сухой сезон трава становится коричневой, отсюда и название. С обзорной площадки вид вообще нереальный, как будто это не природа, а декорации.
Потом едем к Philippine tarsier (Долгопяты) это один из самых маленьких приматов в мире. Они помещаются на ладони и выглядят так, будто их нарисовали. Долгопяты очень пугливые, поэтому в заповеднике нельзя шуметь и использовать вспышку.
Затем этническая деревня. Вам показывают, как делают мачете, плетут корзины и крыши из пальмовых листьев. Без постановки, а как часть местной жизни.
А вечером собираемся всей нашей компанией на ужин в ресторане.
Кстати, если есть возможность, то рекомендуем остаться на острове Панглао подольше, мы поможем с отелем и трансфером.
Ночь в отеле на Панглао.
Панглао - Манила - Прощание с раем
И вот он последний день, перелёт обратно в Манилу. Время вылета с 11-12:00
До вылета ещё есть время, кто-то идёт за сувенирами, кто-то за последним манго и кофе. Именно в последний день все наконец понимают, сколько всего произошло за эти 12 дней Манила, Палаван, Эль-Нидо, Подземная река, Китовые акулы, Кавасан, Себу, Панглао, Бохол!
Кажется, будто прошло не полторы недели, а маленькая отдельная жизнь. В аэропорту всегда обнимашки, обмен фото, обещания снова встретиться в новом туре. Обычно именно здесь начинают звучать фразы: Почему так быстро?, Я вообще не хочу улетать, Когда следующий тур?
Кстати, если вылет у тебя на следующий день, поможем с отелем в Маниле и трансфером без лишней суеты.
Рекомендованное время вылета в Москву после 17:00 либо на следующий день утренним рейсом.
Пуэрто-Принцеса-Себу
Перелёт на Себу — и вот ты уже в другом мире. (Выезд из отеля в Пуэрто-Принцеса около 8:30, зависит от времени вылета в Себу).
Размещаемся в отеле и дальше день отдыха без экскурсий и расписания.
Можно провести его так, как хочется именно вам: море, пляж, прогулки по Себу, кафе у воды, шоппинг, рынки, фрукты или просто отдых в тени пальм с видом на море.
Кто-то уйдёт исследовать новые улочки и магазины, кто-то останется у моря на весь день, отправится в местный бич-клаб, а кто-то наконец позволит себе никуда не спешить.
После насыщенных дней такой паузы обычно очень не хватает.
А вечером встречаемся всей компанией на ужин в местном ресторане.
Ночь в отеле в Себу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер в рамках дней тура из/в аэропорт в рекомендуемое время вылета и прилёта. Если вы прилетаете отдельным рейсом от большинства группы, заказывается индивидуальный трансфер за доплату
- Проживание в отелях (2-х местный номер, кровати раздельные) с завтраками. Возможно одноместное размещение за дополнительную оплату. Заселение с 14:00, при наличии свободных номеров вас смогут заселить раньше
- 6 обедов в кафе и ресторанах
- Трансферы по всей программе
- Все внутренние перелеты, билеты на паромы, кроме перелета Манила-Палаван (Эль-Нидо)
- Экскурсионная программа и все входные билеты
- Услуги русских гидов
- Зиплайн на каньонинге, плавание с акулами, сардинами, каньонинг, снорклинг
- Информационная поддержка 24/7
- Фото/видео отчет из путешествия
Что не входит в цену
- Международный перелет из вашего города в Манила и обратно
- Внутренний перелет Манила-Палаван (Эль-Нидо)
- Медицинская страховка
- Питание, не предусмотренное программой
- Личные расходы (алкогольные напитки, сувениры, спа-процедуры, шезлонги на пляжах)
- Активности вне программы тура
О чём нужно знать до поездки
Оплата за тур производится в несколько этапов: предоплата 15% на площадке Ютревел. Постоплата в два этапа: 50% оплачивается в рублях в момент заключения Договора с организатором, 50% наличными в долларах на Филиппинах в первый день тура, если иное не указано в условиях Договора.
Важно! Тур групповой с четким таймингом, покупкой авиабилетов на внутренние рейсы (невозвратный тариф), бронирование отелей так же происходит заранее (часть тарифов могут быть невозвратными). Если по каким-либо причинам вы инициируете отмену тура - необходимо компенсировать расходы организатору в соответствии с тарифами авиабилетов и мест проживания.
Пожелания к путешественнику
Важно! Тур очень активный и охватывает сразу несколько островов на Филиппинах, насыщен сменой локаций, ранних подъемов и выездов в 8-8:30 утра (так как многие локации находятся далеко) три перелета между островами, паром, трансферы, два ночных выезда около 4 утра. Обращайте на это внимание при бронировании путешествия.
Визы
Виза не требуется, оформляется онлайн регистрация за сутки до вылета. Оплата не требуется.