5 дней
Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
17 фев в 08:00
3 мар в 08:00
$1 350 за человека
6 дней
Острова Себу и Бохол: индивидуальный тур со снорклингом и пляжным отдыхом
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
«А на острове Бохол отправимся в круиз по реке, увидим Шоколадные холмы и местных обитателей»
2 дек в 00:00
9 дек в 00:00
$1 100 за человека
10 дней
Филиппины для искушённых: экзотика моря и островов, пляжные отели и лекции экспертов
Вблизи рассмотреть обитателей тропиков, поучаствовать в лечон-вечеринке и круизе на плоту-ресторане
Начало: Аэропорт Себу, после полудня
«обед во время речного круиза (7 день)»
3 янв в 15:35
$5 250 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий5 февраля 2024Огромное спасибо за прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Себу в ноябре 2024
Сейчас в Себу в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 1 100 до 5 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Себу на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024