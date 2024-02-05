5 дней
Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и речная прогулка на традиционной лодке
Поплавать с китовыми акулами и стаями сардин и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
«Поплаваем с акулами, достигающими 8 метров в длину, и огромными косяками сардин, займёмся каньонингом, искупаемся в бирюзовых водах, а смельчаки смогут спрыгнуть в бассейны водопадов и освежиться»
3 мар в 08:00
17 мар в 08:00
$1 350 за человека
10 дней
Рай на островах: подводный мир, тайны тропиков и роскошные отели Филиппин
Поплавать с черепахами и акулами, отыскать дельфинов и долгопятов и отдохнуть с комфортом
Начало: Аэропорт Себу, время зависит от вашего рейса
«В поездке нас сопроводит эксперт — выдающийся палеоантрополог, доцент МГУ, писатель и автор книг Станислав Дробышевский, который знает почти всё о природе и особенностях этой местности»
3 янв в 10:00
$5 250 за человека
10 дней
Филиппины для искушённых: экзотика моря и островов, пляжные отели и лекции экспертов
Вблизи рассмотреть обитателей тропиков, поучаствовать в лечон-вечеринке и круизе на плоту-ресторане
Начало: Аэропорт Себу, после полудня
«Всю поездку они будут рассказывать о природе, особенностях местности и культуры на Филиппинах — будет интересно»
3 янв в 15:35
$5 250 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий5 февраля 2024Огромное спасибо за прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Себу
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Себу в ноябре 2024
Сейчас в Себу в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 1 350 до 5 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 1 ⭐ отзыв, цены от $1350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь