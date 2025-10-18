Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
«В туре запланирован каньонинг около 9 км с перепадами высот и дайвинг»
2 мар в 08:00
$1400 за человека
Филиппины: Себу и Бохоль
Старт маршрута - Себу, затем отправимся на юг острова
«Перед погружением подробный инструктаж по дайвингу, я так же проведу инструктаж - все расскажу, покажу что как»
2 мар в 10:00
от 113 703 ₽ за человека
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
«По завершении снорклинга доставим вас к месту старта и попрощаемся»
21 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$530 за человека
