5 дней 2 отзыва Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс... «В туре запланирован каньонинг около 9 км с перепадами высот и дайвинг» $1400 за человека 6 дней 6 отзывов Филиппины: Себу и Бохоль Старт маршрута - Себу, затем отправимся на юг острова «Перед погружением подробный инструктаж по дайвингу, я так же проведу инструктаж - все расскажу, покажу что как» от 113 703 ₽ за человека На машине 2 дня Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00 «По завершении снорклинга доставим вас к месту старта и попрощаемся» $530 за человека Все туры Себу

