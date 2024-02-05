5 дней
Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
17 фев в 08:00
3 мар в 08:00
$1 350 за человека
6 дней
Острова Себу и Бохол: индивидуальный тур со снорклингом и пляжным отдыхом
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
2 дек в 00:00
9 дек в 00:00
$1 100 за человека
10 дней
Рай на островах: подводный мир, тайны тропиков и роскошные отели Филиппин
Поплавать с черепахами и акулами, отыскать дельфинов и долгопятов и отдохнуть с комфортом
Начало: Аэропорт Себу, время зависит от вашего рейса
3 янв в 10:00
$5 250 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий5 февраля 2024Огромное спасибо за прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Животные»
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Сколько стоит тур в Себу в ноябре 2024
Сейчас в Себу в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 1 100 до 5 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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