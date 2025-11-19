Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Старт маршрута - Себу, затем отправимся в на юг острова, после в Моалбоал, далее поплывем на Бохоль. Финиш маршрута - Себу

Почему с нами? Друзья, главное преимущество, я не использую в туре филиппинские компании-посредники как многие авторские туры на Филиппинах, где время посещения мест ограничено по таймингу. Я арендую минивэн и сам везу группу(или арендую минивэн с водителем), мы можем проводить в разных локация столько времени сколько нам захочется, останавливаться там где хочется и заезжать в места незапланированным маршрутом.

Я живу на Филиппинах больше двух лет, объездил остров Себу и Бохоль самостоятельно, возил туры по ним и знаю какие места доставят большее всего ярких эмоций, в них мы и проведем больше времени(например поплаваем дважды с китовыми акулами, прогуляемся к водопадам, к которым редко везут туристов), сделаем много классных фото и видео.