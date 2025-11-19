Мои заказы

Филиппины: Себу и Бохоль

Старт маршрута - Себу, затем отправимся на юг острова
Филиппины: Себу и БохольФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Филиппины: Себу и БохольФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Филиппины: Себу и БохольФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Старт маршрута - Себу, затем отправимся в на юг острова, после в Моалбоал, далее поплывем на Бохоль. Финиш маршрута - Себу

Почему с нами? Друзья, главное преимущество, я не использую в туре филиппинские компании-посредники как многие авторские туры на Филиппинах, где время посещения мест ограничено по таймингу. Я арендую минивэн и сам везу группу(или арендую минивэн с водителем), мы можем проводить в разных локация столько времени сколько нам захочется, останавливаться там где хочется и заезжать в места незапланированным маршрутом.

Я живу на Филиппинах больше двух лет, объездил остров Себу и Бохоль самостоятельно, возил туры по ним и знаю какие места доставят большее всего ярких эмоций, в них мы и проведем больше времени(например поплаваем дважды с китовыми акулами, прогуляемся к водопадам, к которым редко везут туристов), сделаем много классных фото и видео.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Прилет в аэропорт Себу. Переезд

Прилет, встретим вас в аэропорту Себу и сразу отправляемся на юг острова в деревушку Ослоб, где на следующий день будем плавать с китовыми акулами.

По пути заедем в ресторан вкусно пообедать морепродуктами.

Приезжаем в отель, отдыхаем после перелета.

Встреча. Прилет в аэропорт Себу. ПереездВстреча. Прилет в аэропорт Себу. ПереездВстреча. Прилет в аэропорт Себу. Переезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Китовые акулы, парк с обезьянками и водопады

Сегодня нас ждет то ради чего многие приезжают на Филиппины - плавание с китовыми акулами. Китовые акулы - большие рыбы, которые могут достигать 5-8 метров длиной, они едят планктон и абсолютно безопасны для человека. На лодке мы отправимся к месту где плавают китовые акулы, их можно будет понаблюдать с лодке и конечно поплавать рядом на расстоянии вытянутой руки(мы посетим китовых акул дважды, сегодня и на следующий день).

После акул поедем в небольшой парк к обезьянкам, в парке можно будет взять бананы и покормить обезьян.

Себу - остров с огромным количеством водопадов, мы проедемся по самым классным из них.

Первый Инамбакан - самый красивый водопад в Себу. Гуляем, купаемся, прыгаем в воду.

Затем отправимся на водопад Тумалог, прогуляемся по красивой территории возле него, потом поедем ужинать и в отель.

Китовые акулы, парк с обезьянками и водопадыКитовые акулы, парк с обезьянками и водопадыКитовые акулы, парк с обезьянками и водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Китовые акулы и каньонинг

С утра мы еще раз пойдем плавать с китовыми акулами, что бы вдоволь насладиться плаванием с ними.

Затем отправляемся на маршрут по каньону. Нам предстоит спуск по каньону пешком с инструктором, будем прыгать с водопадов, плавать в прозрачной воде, получать незабываемые эмоции.

Вечером едем в Моалбоал.

Китовые акулы и каньонингКитовые акулы и каньонингКитовые акулы и каньонинг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Бохоль

Рано утром едем в порт Себу и отправляемся на пароме до острова Бохоль(2часа), далее на машине отправляемся исследовать остров.

Первым делом заедем в парк к долгопятам - маленькие обезьянки с большими глазами, затем отправимся к смотровой площадке на шоколадные холмы, после возьмем местную лодку(Бангка) и поплывем по реке до водопадов, в которых можно будет поплавать.

Вечером возвращаемся на пароме обратно в Себу и идем ужинать.

БохольБохольБохоль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Прощание с Филиппинами и трансфер в аэропорт

В последний день тура мы организуем трансфер в аэропорт Себу, чтобы вы смогли удобно добраться к вашему рейсу. Пусть яркие впечатления от путешествия по Филиппинам останутся с вами надолго и, возможно, вдохновят вернуться снова.

6 день

Дайвинг с сардинами и Белый Пляж

С утра мы поедем к пляжу Моалбоал, там отправимся в удивительное место - в плавание с тысячами сардин, большие косяки рыб прямо перед нами. На выбор мы будем дайвить или снорклить с рыбами

Для тех кто погружается первый раз(у кого нет дайверского сертификата) - ничего страшного, с вами будет инструктор во время всего погружения. Перед погружением подробный инструктаж по дайвингу, я так же проведу инструктаж - все расскажу, покажу что как

Затем отправляемся на пляж White beach, отдыхать, купаться, пить коктейли и загорать!

Вечером едем в Себу

Дайвинг с сардинами и Белый ПляжДайвинг с сардинами и Белый ПляжДайвинг с сардинами и Белый Пляж
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (отели 2-3, гестхаусы) с завтраками
  • Такси в аэропорт и из аэропорта в Себу
  • Транспорт в Себу, в экскурсиях на китов, каньонинг и Моалбоал
  • Паром на остров Бохоль и обратно
  • Транспорт на острове Бохоль
  • Плавание с китовыми акулами
  • Каньонинг с инструктором
  • Дайвинг с огромными косяками сардин
  • Экскурсия по реке на местной лодке
  • Экскурсия к шоколадным холмам
  • Экскурсия в парк долгопятов
  • Буду раздавать Wifi во время поездки с отдельного телефона
  • Туристические сборы
  • Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида
  • Встретим вас в аэропорту и отвезем по окончанию поездки обратно
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Себу
  • Обеды
  • Ужины
  • Страховка
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

На Филиппинах всегда тепло, с собой берем легкую одежду и одежду для плавания. Также нужно взять с собой:

- солнцезащитный крем

- маску и трубку

- коралки(аквашузы) или сандалии(которые не скользят по мокрым камням)

- пляжное полотенце

- рекомендуем взять водонепроницаемый чехол для телефона

- одну кофту для транспорта(иногда сильно работает кондиционер)

Пожелания к путешественнику

-

Визы
Виза для граждан Рф не требуется, по прилету бесплатно ставят штамп на 30 дней
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Stas
Stas — Тревел-эксперт
Люблю природу - Байкал, Алтай, Камчатку, Сахалин:)

Тур входит в следующие категории Себу

Похожие туры из Себу

Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
4 дня
1 отзыв
Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Посетить рукотворный лес, увидеть Шоколадные холмы и отправиться в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу ...
19 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$840 за человека
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
На машине
2 дня
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
20 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$530 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Себу
Все туры из Себу