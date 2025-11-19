Описание тура
Старт маршрута - Себу, затем отправимся в на юг острова, после в Моалбоал, далее поплывем на Бохоль. Финиш маршрута - Себу
Почему с нами? Друзья, главное преимущество, я не использую в туре филиппинские компании-посредники как многие авторские туры на Филиппинах, где время посещения мест ограничено по таймингу. Я арендую минивэн и сам везу группу(или арендую минивэн с водителем), мы можем проводить в разных локация столько времени сколько нам захочется, останавливаться там где хочется и заезжать в места незапланированным маршрутом.
Я живу на Филиппинах больше двух лет, объездил остров Себу и Бохоль самостоятельно, возил туры по ним и знаю какие места доставят большее всего ярких эмоций, в них мы и проведем больше времени(например поплаваем дважды с китовыми акулами, прогуляемся к водопадам, к которым редко везут туристов), сделаем много классных фото и видео.
Программа тура по дням
Встреча. Прилет в аэропорт Себу. Переезд
Прилет, встретим вас в аэропорту Себу и сразу отправляемся на юг острова в деревушку Ослоб, где на следующий день будем плавать с китовыми акулами.
По пути заедем в ресторан вкусно пообедать морепродуктами.
Приезжаем в отель, отдыхаем после перелета.
Китовые акулы, парк с обезьянками и водопады
Сегодня нас ждет то ради чего многие приезжают на Филиппины - плавание с китовыми акулами. Китовые акулы - большие рыбы, которые могут достигать 5-8 метров длиной, они едят планктон и абсолютно безопасны для человека. На лодке мы отправимся к месту где плавают китовые акулы, их можно будет понаблюдать с лодке и конечно поплавать рядом на расстоянии вытянутой руки(мы посетим китовых акул дважды, сегодня и на следующий день).
После акул поедем в небольшой парк к обезьянкам, в парке можно будет взять бананы и покормить обезьян.
Себу - остров с огромным количеством водопадов, мы проедемся по самым классным из них.
Первый Инамбакан - самый красивый водопад в Себу. Гуляем, купаемся, прыгаем в воду.
Затем отправимся на водопад Тумалог, прогуляемся по красивой территории возле него, потом поедем ужинать и в отель.
Китовые акулы и каньонинг
С утра мы еще раз пойдем плавать с китовыми акулами, что бы вдоволь насладиться плаванием с ними.
Затем отправляемся на маршрут по каньону. Нам предстоит спуск по каньону пешком с инструктором, будем прыгать с водопадов, плавать в прозрачной воде, получать незабываемые эмоции.
Вечером едем в Моалбоал.
Бохоль
Рано утром едем в порт Себу и отправляемся на пароме до острова Бохоль(2часа), далее на машине отправляемся исследовать остров.
Первым делом заедем в парк к долгопятам - маленькие обезьянки с большими глазами, затем отправимся к смотровой площадке на шоколадные холмы, после возьмем местную лодку(Бангка) и поплывем по реке до водопадов, в которых можно будет поплавать.
Вечером возвращаемся на пароме обратно в Себу и идем ужинать.
Прощание с Филиппинами и трансфер в аэропорт
В последний день тура мы организуем трансфер в аэропорт Себу, чтобы вы смогли удобно добраться к вашему рейсу. Пусть яркие впечатления от путешествия по Филиппинам останутся с вами надолго и, возможно, вдохновят вернуться снова.
Дайвинг с сардинами и Белый Пляж
С утра мы поедем к пляжу Моалбоал, там отправимся в удивительное место - в плавание с тысячами сардин, большие косяки рыб прямо перед нами. На выбор мы будем дайвить или снорклить с рыбами
Для тех кто погружается первый раз(у кого нет дайверского сертификата) - ничего страшного, с вами будет инструктор во время всего погружения. Перед погружением подробный инструктаж по дайвингу, я так же проведу инструктаж - все расскажу, покажу что как
Затем отправляемся на пляж White beach, отдыхать, купаться, пить коктейли и загорать!
Вечером едем в Себу
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (отели 2-3, гестхаусы) с завтраками
- Такси в аэропорт и из аэропорта в Себу
- Транспорт в Себу, в экскурсиях на китов, каньонинг и Моалбоал
- Паром на остров Бохоль и обратно
- Транспорт на острове Бохоль
- Плавание с китовыми акулами
- Каньонинг с инструктором
- Дайвинг с огромными косяками сардин
- Экскурсия по реке на местной лодке
- Экскурсия к шоколадным холмам
- Экскурсия в парк долгопятов
- Буду раздавать Wifi во время поездки с отдельного телефона
- Туристические сборы
- Экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида
- Встретим вас в аэропорту и отвезем по окончанию поездки обратно
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Себу
- Обеды
- Ужины
- Страховка
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
На Филиппинах всегда тепло, с собой берем легкую одежду и одежду для плавания. Также нужно взять с собой:
- солнцезащитный крем
- маску и трубку
- коралки(аквашузы) или сандалии(которые не скользят по мокрым камням)
- пляжное полотенце
- рекомендуем взять водонепроницаемый чехол для телефона
- одну кофту для транспорта(иногда сильно работает кондиционер)
Пожелания к путешественнику
