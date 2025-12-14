Приключения на Филиппинах: рейд по островам, джунгли и подводный мир

Настоящее приключение по диким островам Филиппин! Мы не просто отдыхаем - мы исследуем
Описание тура

Авторский тур на Филиппины: экспедиция в тропический рай

Отправься в настоящее приключение по диким островам Филиппин! Нас ждут красочные коралловые рифы, знакомство с подводными обитателями, треккинги в джунглях с водопадами и озерами, белоснежные пляжи, культура островитян и каждый день новые подводные локации. Мы не просто отдыхаем мы исследуем, снимаем подводные фото и видео, открываем мир, скрытый под водой и за горизонтом.

Программа тура по дням

1 день

День прибытия: Погружение в тропический ритм

Встречаемся в международном аэропорту Мактансебу и отправляемся к месту проживания на комфортабельном микроавтобусе, дорога займёт около 3 часов. По пути наслаждаемся первыми видами Филиппин и постепенно настраиваемся на ритм островной жизни.

Заселяемся в уютный отель на берегу моря, где океан буквально начинается за порогом.

Вечером, приветственный ужин: знакомство с группой, обсуждение плана путешествия - приключение началось.

2 день

Плавание с сардинами и морскими черепахамии

Завтрак. День начинаем с тренировки по фридайвингу в бассейне: разнырка, работа с дыханием и спокойная настройка перед выходом в море.

Далее отправляемся к одной из самых впечатляющих природных локаций региона, скоплению сардин. Погружение проходит среди тысяч рыб, движущихся как единый живой поток. Также в программе: встреча с морскими черепахами, снорклинг и подводная фото- и видеосъёмка.

После активного дня отдых. Вечером, прогулка по ночной жизни района и расслабляющий массаж, чтобы восстановиться и спокойно подготовиться к следующему дню путешествия.

3 день

Приключения в каньоне и прыжки в водопад

После завтрака начинается наш день. Мы отправляемся в дикий каньон, где нас ждёт насыщенный маршрут: прыжки в бирюзовую воду, скольжение по гладким каменным горкам и плавание по реке в окружении тропической зелени. Это активное приключение, которое позволяет почувствовать настоящий адреналин и силу природы.

В программе спуск на зиплайне, открывающий вид на каньон с высоты и добавляющий ещё одну яркую эмоцию.

Кульминация маршрута - прыжок, который становится логичным завершением активной части.

После активности нас ждет обед, приготовленный руками заботливой местной мамы: простая, домашняя филиппинская кухня из свежих ингредиентов, тепло и искреннее гостеприимство.

Вечером: отдых и ужин, за которым вспоминаем самые яркие моменты дня и делимся впечатлениями.

4 день

Китовые акулы и водопад

Начинаем день ранним утром и встречаем рассвет с уникального опыта, знакомства с китовыми акулами. Эти величественные, медлительные и абсолютно безопасные для человека гиганты по праву считаются титанами подводного мира. Проплыть рядом с одним из крупнейших обитателей океана, сильное и запоминающееся ощущение, от которого захватывает дух.

После плавания с китовой акулой отправляемся к величественному водопаду в джунглях. Купание в прохладной воде, зелёные стены тропиков и возможность сделать атмосферные, инстаграмные фото.

Далее: возвращение в отель, свободное время и отдых для восстановления и спокойного завершения дня.

5 день

Коралловый сад, загадочный остров и снова сардины

Утром, после завтрака, отправляемся в островное приключение. Ныряем к коралловому саду у одинокого острова в океане: месту, где природа создала настоящий подводный шедевр: живые рифы, яркие краски и насыщенная морская жизнь. Здесь мы поплаваем с морскими черепахами в их естественной среде.

Завершаем морское приключение плаванием со стаями сардин: динамичное и завораживающее зрелище, которое каждый раз выглядит по-новому.

Чистая магия природы и кадры, которые хочется пересматривать снова и снова.

6 день

Новый остров. Долгопяты, Шоколадные холмы

Утром отправляемся исследовать природу острова Бохол. Первыми нас встречают долгопяты - это самые крошечные обезьянки в мире, с огромными глазами и удивительно выразительными мордочками.

Далее нас ждёт неспешная прогулка по реке Лобок: живописной зелёной артерии острова, которую часто называют филиппинской Амазонкой. Мы проплывём на катере среди густых тропиков, наслаждаясь спокойствием природы и мягким ритмом воды. Во время прогулки: речной обед, где простые местные блюда особенно хорошо сочетаются с окружающей атмосферой.

После этого направляемся к одному из главных природных символов Филиппин, Шоколадным холмам. С обзорной площадки открывается впечатляющий вид на сотни симметричных холмов, словно созданных вручную.

Насыщенный и гармоничный день, наполненный природой, водой и тем самым филиппинским колоритом, который запоминается надолго.

7 день

Путешествие и перелет на остров Палаван

Утро начинается с раннего завтрака на рассвете.

После завтрака: трансфер в аэропорт и короткий перелёт на остров Палаван, одно из самых живописных мест Филиппин. Из иллюминатора открываются впечатляющие виды на россыпь островов, лазурные лагуны и зелёные холмы.

По прибытии нас встречают кристально чистая вода, пляжи и первозданная природа. Заселяемся в уютный отель с живописным видом, идеальное место для атмосферных фото и спокойного отдыха. Свободное время, акклиматизация и мягкое погружение в ритм островной жизни.

8 день

Начало экспедиции остров Палаван - Корон

Наше приключение начинается в Эль-Нидо месте, где густые джунгли встречаются с бирюзовыми водами. Сегодня мы отправляемся в многодневную морскую экспедицию по самым нетронутым уголкам северного Палавана.

На традиционной филиппинской лодке, мы оставим позади цивилизацию и направимся к уединённым островам. По пути дикие пляжи, скалистые бухты, лагуны с кристально чистой водой и коралловые рифы, где подводный мир поражает своей насыщенностью.

В этот день мы сделаем первые остановки на островах архипелага, где можно будет искупаться, исследовать пещеры или просто расслабиться под пальмами.

На лодке у нас включено:

  • Шеф-повар на борту

  • Использование каяка

  • Завтрак, обед и ужин

  • Закуски

  • Очищенная питьевая вода

  • Ром и кола

9 день

Продолжение экспедиции Палаван - Корон

Сегодня мы продолжаем исследовать. Наша экспедиция — это не про строгие маршруты, а про свободу выбора и спонтанные открытия. Мы позволим дню вести нас: туда, где вода чище всего, где берег пуст и манит, где кораллы сияют всеми красками.

Мы посетим острова и рифы, которые сегодня подарят лучшее будь то дикая лагуна без следов людей, уединённый пляж, спрятанный в скалах, или уютная бухта, идеально подходящая для сноркелинга и каякинга.

Хочется драйва ныряем с маской в красочный подводный мир. Хотите тишины найдём пляж только для вас. Этот день подстроен под ваше настроение и ритм. Мы просто плывём туда, где Палаван раскрывает свои тайны.

На закате костёр, огненное шоe, вечерние разговоры, звёздное небо

10 день

Завершение экспедиции: прибытие на Корон

Никаких расписаний только мы, природа и море. Каждый день мы выбираем лучшее: уединённые пляжи, рифы для сноркелинга, лагуны и костры под звёздами. Всё возможно.

Это экспедиция для тех, кто ценит впечатления, а не ожидания. Доверьтесь пути и откройте настоящую суть Палавана.

Заканчиваем поездку на острове Корон и останавливаемся в отеле.

11 день

День встречи с Дюгонями

Сегодня один из самых особенных дней нашего путешествия. Мы отправимся малолюдные воды у побережья Корона, где обитают редкие морские дюгони загадочные морские коровы, которых можно встретить только в немногих уголках планеты.

В сопровождении местных проводников мы отправимся на поиски этих грациозных созданий. Шансы увидеть дюгоней зависят от удачи и тишины, с которой мы подходим к природе. При благоприятных условиях у вас будет возможность поплавать рядом с ними, наблюдая за их неспешной жизнью в естественной среде.

После время для сноркелинга на рифах, обеда на лодке.

12 день

Остров Корон и перелёт на Себу

Сегодня с утра отправляемся исследовать подводное царство острова Корон. Нас ждут впечатляющие скалы, выходящие прямо из воды, живописные коралловые сады и фридайвинг к затонувшему японскому кораблю времён Второй мировой войны

После морских приключений перелёт на остров Себу. По прибытии: трансфер и заселение в отель рядом с аэропортом для комфортного отдыха после насыщенного дня и дороги.

Оставшееся время свободное: можно прогуляться по ближайшим торговым центрам, приобрести сувениры и подарки или спокойно поужинать в одном из местных ресторанов.

13 день

День вылета домой

Настало время попрощаться с островами и отправиться домой. Трансфер в аэропорт и вылет.

Филиппины остаются с нами в ощущении солнца на коже, соли в волосах и в тех воспоминаниях, улыбках и компании друзей, которые ещё долго будут возвращать к этому путешествию. До новых встреч и новых маршрутов.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все внутренние перелёты и трансферы по маршруту
  • Экспедиция Эль-Нидо - Корон (3 дня / 2 ночи) на традиционной лодке и питание на ней
  • Проживание в отелях 3 - 4 звезды по программе
  • Все входные билеты и экологические сборы
  • Съемка с дрона и все экскурсии согласно программы тура
  • Подводная Фото - и видеосъемка
  • Между посещаемыми локациями организован трансфер
  • Обеды на каньонинге и реке острова Бохол
  • Сопровождение русского гида
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до острова Себу
  • Завтраки, обеды, ужины - в дни, которые они не включены
  • Чаевые капитанам на свое усмотрение
О чём нужно знать до поездки

  • Что взять с собой и важная информация

  • Обязательно возьмите с собой: купальники и лайкру для защиты от солнца, солнцезащитные очки, маску для плавания и ласты, удобные кроссовки, сланцы и коралловые тапочки, солнцезащитный крем +50. Также рекомендуем небольшую аптечку: жаропонижающее, антигистаминные средства, препараты от пищевых расстройств, лейкопластырь и антисептик.

    Медицинские требования Участие в туре возможно при отсутствии хронических заболеваний сердца, дыхательных путей, эпилепсии и других состояний, которые могут обостриться в тропическом климате.

    Физическая активность Программа включает много плавания и обучение нырянию. Также будет достаточно времени для отдыха и релакса после обеда. Рекомендуем заранее пройти несколько тренировок в бассейне и научиться подныривать на 5 -7 метров — это поможет сразу получать красивые подводные фото и видео.

    Финансовые рекомендации Берите наличные доллары нового образца. Также доступны банкоматы, принимающие иностранные карты и карты Union Pay (Рсхб).

Пожелания к путешественнику

Особенности тура и рекомендации

Тур рассчитан на активную программу. Вас ждёт много плавания и обучение нырянию, но также будет достаточно времени для отдыха и расслабления в послеобеденные часы. Рекомендуем заранее пройти несколько занятий в бассейне и научиться подныривать на глубину 5 - 7 метров — это позволит сразу делать эффектные подводные фото и видео.

Медицинские требования Перед участием в туре необходимо подтвердить отсутствие хронических заболеваний сердца, дыхательных путей, эпилепсии и других состояний, которые могут обостриться в условиях тропического климата.

Что взять с собой Путешествуйте налегке — ручная кладь и рюкзак будут вполне достаточны. Важно взять: купальники и лайкру для защиты от солнца; солнцезащитные очки; маску для плавания и ласты; удобные кроссовки, сланцы и коралловые тапочки.

Гибкость расписания Очередность экскурсий может меняться в зависимости от погодных условий и загруженности лодок. Вся программа будет выполнена в полном объёме, за исключением случаев форс-мажора или неблагоприятной погоды.

Трансфер В стоимость включён трансфер из аэропорта и обратно в дни начала и окончания тура.

Визы
Граждане России могут посещать Филиппины без визы, если пребывание в стране не превышает 30 дней. Для въезда потребуется только заграничный паспорт, действующий не менее 6 месяцев с момента окончания поездки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я создаю авторские туры в формате настоящих приключений, там, где активный отдых переплетается с дикой тропической природой. Дайвинг, фридайвинг и подводная съёмка - это наша стихия. Вместе с командой мы
отправляемся в самые живописные уголки тропиков: исследуем рифы, встречаем морских гигантов, открываем неизведанные острова и проживаем каждое путешествие как экспедицию. Это не просто отпуск, а путь первооткрывателя, наполненный движением, эмоциями и кадрами, к которым хочется возвращаться снова и снова.

