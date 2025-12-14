Описание тура
Авторский тур на Филиппины: экспедиция в тропический рай
Отправься в настоящее приключение по диким островам Филиппин! Нас ждут красочные коралловые рифы, знакомство с подводными обитателями, треккинги в джунглях с водопадами и озерами, белоснежные пляжи, культура островитян и каждый день новые подводные локации. Мы не просто отдыхаем мы исследуем, снимаем подводные фото и видео, открываем мир, скрытый под водой и за горизонтом.
Программа тура по дням
День прибытия: Погружение в тропический ритм
Встречаемся в международном аэропорту Мактансебу и отправляемся к месту проживания на комфортабельном микроавтобусе, дорога займёт около 3 часов. По пути наслаждаемся первыми видами Филиппин и постепенно настраиваемся на ритм островной жизни.
Заселяемся в уютный отель на берегу моря, где океан буквально начинается за порогом.
Вечером, приветственный ужин: знакомство с группой, обсуждение плана путешествия - приключение началось.
Плавание с сардинами и морскими черепахамии
Завтрак. День начинаем с тренировки по фридайвингу в бассейне: разнырка, работа с дыханием и спокойная настройка перед выходом в море.
Далее отправляемся к одной из самых впечатляющих природных локаций региона, скоплению сардин. Погружение проходит среди тысяч рыб, движущихся как единый живой поток. Также в программе: встреча с морскими черепахами, снорклинг и подводная фото- и видеосъёмка.
После активного дня отдых. Вечером, прогулка по ночной жизни района и расслабляющий массаж, чтобы восстановиться и спокойно подготовиться к следующему дню путешествия.
Приключения в каньоне и прыжки в водопад
После завтрака начинается наш день. Мы отправляемся в дикий каньон, где нас ждёт насыщенный маршрут: прыжки в бирюзовую воду, скольжение по гладким каменным горкам и плавание по реке в окружении тропической зелени. Это активное приключение, которое позволяет почувствовать настоящий адреналин и силу природы.
В программе спуск на зиплайне, открывающий вид на каньон с высоты и добавляющий ещё одну яркую эмоцию.
Кульминация маршрута - прыжок, который становится логичным завершением активной части.
После активности нас ждет обед, приготовленный руками заботливой местной мамы: простая, домашняя филиппинская кухня из свежих ингредиентов, тепло и искреннее гостеприимство.
Вечером: отдых и ужин, за которым вспоминаем самые яркие моменты дня и делимся впечатлениями.
Китовые акулы и водопад
Начинаем день ранним утром и встречаем рассвет с уникального опыта, знакомства с китовыми акулами. Эти величественные, медлительные и абсолютно безопасные для человека гиганты по праву считаются титанами подводного мира. Проплыть рядом с одним из крупнейших обитателей океана, сильное и запоминающееся ощущение, от которого захватывает дух.
После плавания с китовой акулой отправляемся к величественному водопаду в джунглях. Купание в прохладной воде, зелёные стены тропиков и возможность сделать атмосферные, инстаграмные фото.
Далее: возвращение в отель, свободное время и отдых для восстановления и спокойного завершения дня.
Коралловый сад, загадочный остров и снова сардины
Утром, после завтрака, отправляемся в островное приключение. Ныряем к коралловому саду у одинокого острова в океане: месту, где природа создала настоящий подводный шедевр: живые рифы, яркие краски и насыщенная морская жизнь. Здесь мы поплаваем с морскими черепахами в их естественной среде.
Завершаем морское приключение плаванием со стаями сардин: динамичное и завораживающее зрелище, которое каждый раз выглядит по-новому.
Чистая магия природы и кадры, которые хочется пересматривать снова и снова.
Новый остров. Долгопяты, Шоколадные холмы
Утром отправляемся исследовать природу острова Бохол. Первыми нас встречают долгопяты - это самые крошечные обезьянки в мире, с огромными глазами и удивительно выразительными мордочками.
Далее нас ждёт неспешная прогулка по реке Лобок: живописной зелёной артерии острова, которую часто называют филиппинской Амазонкой. Мы проплывём на катере среди густых тропиков, наслаждаясь спокойствием природы и мягким ритмом воды. Во время прогулки: речной обед, где простые местные блюда особенно хорошо сочетаются с окружающей атмосферой.
После этого направляемся к одному из главных природных символов Филиппин, Шоколадным холмам. С обзорной площадки открывается впечатляющий вид на сотни симметричных холмов, словно созданных вручную.
Насыщенный и гармоничный день, наполненный природой, водой и тем самым филиппинским колоритом, который запоминается надолго.
Путешествие и перелет на остров Палаван
Утро начинается с раннего завтрака на рассвете.
После завтрака: трансфер в аэропорт и короткий перелёт на остров Палаван, одно из самых живописных мест Филиппин. Из иллюминатора открываются впечатляющие виды на россыпь островов, лазурные лагуны и зелёные холмы.
По прибытии нас встречают кристально чистая вода, пляжи и первозданная природа. Заселяемся в уютный отель с живописным видом, идеальное место для атмосферных фото и спокойного отдыха. Свободное время, акклиматизация и мягкое погружение в ритм островной жизни.
Начало экспедиции остров Палаван - Корон
Наше приключение начинается в Эль-Нидо месте, где густые джунгли встречаются с бирюзовыми водами. Сегодня мы отправляемся в многодневную морскую экспедицию по самым нетронутым уголкам северного Палавана.
На традиционной филиппинской лодке, мы оставим позади цивилизацию и направимся к уединённым островам. По пути дикие пляжи, скалистые бухты, лагуны с кристально чистой водой и коралловые рифы, где подводный мир поражает своей насыщенностью.
В этот день мы сделаем первые остановки на островах архипелага, где можно будет искупаться, исследовать пещеры или просто расслабиться под пальмами.
На лодке у нас включено:
Шеф-повар на борту
Использование каяка
Завтрак, обед и ужин
Закуски
Очищенная питьевая вода
Ром и кола
Продолжение экспедиции Палаван - Корон
Сегодня мы продолжаем исследовать. Наша экспедиция — это не про строгие маршруты, а про свободу выбора и спонтанные открытия. Мы позволим дню вести нас: туда, где вода чище всего, где берег пуст и манит, где кораллы сияют всеми красками.
Мы посетим острова и рифы, которые сегодня подарят лучшее будь то дикая лагуна без следов людей, уединённый пляж, спрятанный в скалах, или уютная бухта, идеально подходящая для сноркелинга и каякинга.
Хочется драйва ныряем с маской в красочный подводный мир. Хотите тишины найдём пляж только для вас. Этот день подстроен под ваше настроение и ритм. Мы просто плывём туда, где Палаван раскрывает свои тайны.
На закате костёр, огненное шоe, вечерние разговоры, звёздное небо
Завершение экспедиции: прибытие на Корон
Никаких расписаний только мы, природа и море. Каждый день мы выбираем лучшее: уединённые пляжи, рифы для сноркелинга, лагуны и костры под звёздами. Всё возможно.
Это экспедиция для тех, кто ценит впечатления, а не ожидания. Доверьтесь пути и откройте настоящую суть Палавана.
Заканчиваем поездку на острове Корон и останавливаемся в отеле.
День встречи с Дюгонями
Сегодня один из самых особенных дней нашего путешествия. Мы отправимся малолюдные воды у побережья Корона, где обитают редкие морские дюгони загадочные морские коровы, которых можно встретить только в немногих уголках планеты.
В сопровождении местных проводников мы отправимся на поиски этих грациозных созданий. Шансы увидеть дюгоней зависят от удачи и тишины, с которой мы подходим к природе. При благоприятных условиях у вас будет возможность поплавать рядом с ними, наблюдая за их неспешной жизнью в естественной среде.
После время для сноркелинга на рифах, обеда на лодке.
Остров Корон и перелёт на Себу
Сегодня с утра отправляемся исследовать подводное царство острова Корон. Нас ждут впечатляющие скалы, выходящие прямо из воды, живописные коралловые сады и фридайвинг к затонувшему японскому кораблю времён Второй мировой войны
После морских приключений перелёт на остров Себу. По прибытии: трансфер и заселение в отель рядом с аэропортом для комфортного отдыха после насыщенного дня и дороги.
Оставшееся время свободное: можно прогуляться по ближайшим торговым центрам, приобрести сувениры и подарки или спокойно поужинать в одном из местных ресторанов.
День вылета домой
Настало время попрощаться с островами и отправиться домой. Трансфер в аэропорт и вылет.
Филиппины остаются с нами в ощущении солнца на коже, соли в волосах и в тех воспоминаниях, улыбках и компании друзей, которые ещё долго будут возвращать к этому путешествию. До новых встреч и новых маршрутов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все внутренние перелёты и трансферы по маршруту
- Экспедиция Эль-Нидо - Корон (3 дня / 2 ночи) на традиционной лодке и питание на ней
- Проживание в отелях 3 - 4 звезды по программе
- Все входные билеты и экологические сборы
- Съемка с дрона и все экскурсии согласно программы тура
- Подводная Фото - и видеосъемка
- Между посещаемыми локациями организован трансфер
- Обеды на каньонинге и реке острова Бохол
- Сопровождение русского гида
Что не входит в цену
- Авиаперелет до острова Себу
- Завтраки, обеды, ужины - в дни, которые они не включены
- Чаевые капитанам на свое усмотрение
О чём нужно знать до поездки
Что взять с собой и важная информация
Обязательно возьмите с собой: купальники и лайкру для защиты от солнца, солнцезащитные очки, маску для плавания и ласты, удобные кроссовки, сланцы и коралловые тапочки, солнцезащитный крем +50. Также рекомендуем небольшую аптечку: жаропонижающее, антигистаминные средства, препараты от пищевых расстройств, лейкопластырь и антисептик.
Медицинские требования Участие в туре возможно при отсутствии хронических заболеваний сердца, дыхательных путей, эпилепсии и других состояний, которые могут обостриться в тропическом климате.
Физическая активность Программа включает много плавания и обучение нырянию. Также будет достаточно времени для отдыха и релакса после обеда. Рекомендуем заранее пройти несколько тренировок в бассейне и научиться подныривать на 5 -7 метров — это поможет сразу получать красивые подводные фото и видео.
Финансовые рекомендации Берите наличные доллары нового образца. Также доступны банкоматы, принимающие иностранные карты и карты Union Pay (Рсхб).
Тур рассчитан на активную программу. Вас ждёт много плавания и обучение нырянию, но также будет достаточно времени для отдыха и расслабления в послеобеденные часы. Рекомендуем заранее пройти несколько занятий в бассейне и научиться подныривать на глубину 5 - 7 метров — это позволит сразу делать эффектные подводные фото и видео.
Путешествуйте налегке — ручная кладь и рюкзак будут вполне достаточны. Важно взять: купальники и лайкру для защиты от солнца; солнцезащитные очки; маску для плавания и ласты; удобные кроссовки, сланцы и коралловые тапочки.
Гибкость расписания Очередность экскурсий может меняться в зависимости от погодных условий и загруженности лодок. Вся программа будет выполнена в полном объёме, за исключением случаев форс-мажора или неблагоприятной погоды.
Трансфер В стоимость включён трансфер из аэропорта и обратно в дни начала и окончания тура.