Тур-приключение на Филиппинах: дайвинг, каньонинг и плавание с китовыми акулами
Поплавать со стаями сардин, покормить обезьянок и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
2 мар в 08:00
$1400 за человека
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
21 янв в 08:00
29 янв в 08:00
$550 за человека
Активный отпуск на Филиппинах: острова, джунгли и подводный мир в мини-группе и без детей
Заняться каньонингом, пролететь на зиплайне, поплавать с акулами, дюгонями, сардинами и черепахами
Начало: Аэропорт Себу, 16:00
22 фев в 16:00
22 мар в 16:00
$3340 за человека
