Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
20 июл в 12:30
€150 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Завтра в 09:30
20 июл в 09:30
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хельсинки как на ладони
Главные достопримечательности и лучшие обзорные виды финской столицы на дружеской экскурсии
Начало: У часов под универмагом Стокманн
21 июл в 16:00
22 июл в 16:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий9 июля 2025Все было замечательно, спасибо.
- ТТатьяна17 июня 2025Прекрасная экскурсия по Хельсинки с гидом Ольгой! Очень комфортное путешествие, всё было продумано до мелочей. Ольга - настоящий профессионал: интересно
- ААлександр23 мая 2025Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор достопримечательностей, а настоящее погружение
- ЛЛена21 апреля 2024Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
- ААнтон17 декабря 2023Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
- ООльга9 апреля 2023Денис - хороший рассказчик, который знает город, не только достопримечательности, но и "вкусные" места, которые дают возможность увидеть город, например,
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Парламент»
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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июле 2025
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