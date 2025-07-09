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Экскурсии к парламенту Хельсинки

Найдено 3 экскурсии в категории «Парламент» в Хельсинки на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
На машине
2 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
20 июл в 12:30
€150 за всё до 4 чел.
Самые красивые места Хельсинки
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 6 чел.
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Завтра в 09:30
20 июл в 09:30
€118 за всё до 6 чел.
Хельсинки как на ладони
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Хельсинки как на ладони
Главные достопримечательности и лучшие обзорные виды финской столицы на дружеской экскурсии
Начало: У часов под универмагом Стокманн
21 июл в 16:00
22 июл в 16:00
€100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    9 июля 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Все было замечательно, спасибо.
  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Прекрасная экскурсия по Хельсинки с гидом Ольгой! Очень комфортное путешествие, всё было продумано до мелочей. Ольга - настоящий профессионал: интересно
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    рассказывает, знает город как свои пять пальцев и легко адаптируется под интересы гостей. Увидели и знаковые места, и скрытые уголки, о которых не пишут в путеводителях. Спасибо за отличный день!

  • А
    Александр
    23 мая 2025
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор достопримечательностей, а настоящее погружение
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    в историю, культуру и дух города. Ольга – профессионал высочайшего уровня! Её глубокие знания, любовь к Финляндии и искренняя увлечённость темой сделали экскурсию невероятно интересной и насыщенной. Отдельно хочется отметить её чуткость и внимание к нам: Ольга всегда учитывала пожелания, отвечала на все вопросы и создавала очень тёплую, дружескую атмосферу. Благодаря ей мы увидели не только главные туристические места, но и настоящие «жемчужины» Хельсинки, о которых знают только местные жители. Если вы хотите, чтобы ваше знакомство с финской столицей стало незабываемым – обязательно выбирайте экскурсии с Ольгой! Это один из самых ярких и запоминающихся моментов нашей поездки. Спасибо вам огромное за ваш труд, энергию и вдохновение! С уважением, Александр и Наталья

    Хочу выразить огромную благодарность Ольге за потрясающую экскурсию по Хельсинки! Это был не просто стандартный обзор
  • Л
    Лена
    21 апреля 2024
    Самые красивые места Хельсинки
    Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
  • А
    Антон
    17 декабря 2023
    Самые красивые места Хельсинки
    Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
  • О
    Ольга
    9 апреля 2023
    Самые красивые места Хельсинки
    Денис - хороший рассказчик, который знает город, не только достопримечательности, но и "вкусные" места, которые дают возможность увидеть город, например,
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    с высоты птичьего полета, с точки зрения простого обывателя, или с учетом интереса туриста. Экскурсия скрасила мое пребывание в Хельсинки, однозначно. Очень приятным дополнением были замечательные фотографии на фоне лучших достопримечательностей города, которые Денис сделал с помощью своего профессионального фотоаппарата.

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Парламент»

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  1. Самое главное
  2. Торговая площадь
  3. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июле 2025
Сейчас в Хельсинки в категории "Парламент" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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