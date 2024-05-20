1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
€95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
€35 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер в Хельсинки с обзорной экскурсией: начните путешествие с приятных впечатлений
Встреча в аэропорту и комфортная поездка по Хельсинки с личным гидом. Узнайте все о городе, не теряя времени
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все самое интересное о Хельсинки
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLena20 мая 2024Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
- ААнастасия24 апреля 2024Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
- AAlexander21 марта 2024Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
- LLarysa23 февраля 2024First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
- EEvelina8 февраля 2024Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
- ЕЕлена27 января 2024Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
- ЕЕкатерина6 января 2024Инна прекрасно преподнесла и историю, и путь экскурсии, много рассказала тонкостей культуры, особенностей финов. Нам очень все понравилось. Сначала она нам показалась немного холодной и какой-то не очень нами заинтересованной, но через пару минут все стало намного лучше! Очень рекомендуем!
- ССветлана12 сентября 2023Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.
- ММихаил13 августа 2023Инна хороший гид знает город преподносит материал грамотно доступно с хорошими иллюстрациями Знает расписание объектов внимательна к клиентам Я очень доволен и рекомендую ее другим гостям города
- AAleksandr2 мая 2023Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Торговая площадь»
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