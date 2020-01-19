Обязательный элемент любой программы — это Торговая и Сенатская площадь, уже по-новогоднему украшенные. Здесь вы полюбуетесь строгим Кафедральным собором в классицистическом стиле, а после Успенским храмом — в русском. Также на ваш выбор посетим места, которые не входят в стандартный маршрут: уникальную Церковь в скале, Дворец Музыки или библиотеку, музеи и новейшие торговые центры.
В обычной городской квартире вы узнаете о том, как живут финны, об их обычаях и быте. Заглянем в финскую сауну — познакомиться с необычной традицией празднования Рождества (если захотите, сможете посетить её в свободное время).
В торговых рядах вы согреетесь рождественским глинтвейном, на рынке продегустируете блюда финской кухни и при желании пообедаете. А в бутиках и сувенирных лавках увидите продукцию финских дизайнеров и услышите о традиционных подарках — мы расскажем и о том, где выгодней заняться шопингом.