Под Рождество и Новый год город становится похожим на сказку — приглашаем прогуляться по заснеженным улицам Хельсинки и погрузиться в атмосферу праздника. Мы осмотрим главные достопримечательности и малоизвестные, но интересные места. Вы познакомитесь с их историей, услышите о знаменитых горожанах и раскроете все слагаемые праздника — от бани до глинтвейна и подарков!

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Описание

Что вас ожидает

Must-see и не только

Обязательный элемент любой программы — это Торговая и Сенатская площадь, уже по-новогоднему украшенные. Здесь вы полюбуетесь строгим Кафедральным собором в классицистическом стиле, а после Успенским храмом — в русском. Также на ваш выбор посетим места, которые не входят в стандартный маршрут: уникальную Церковь в скале, Дворец Музыки или библиотеку, музеи и новейшие торговые центры.

Как финны отмечают Рождество

В обычной городской квартире вы узнаете о том, как живут финны, об их обычаях и быте. Заглянем в финскую сауну — познакомиться с необычной традицией празднования Рождества (если захотите, сможете посетить её в свободное время).

В торговых рядах вы согреетесь рождественским глинтвейном, на рынке продегустируете блюда финской кухни и при желании пообедаете. А в бутиках и сувенирных лавках увидите продукцию финских дизайнеров и услышите о традиционных подарках — мы расскажем и о том, где выгодней заняться шопингом.

Организационные детали