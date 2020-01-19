Весёлые приключения в праздничном Хельсинки

Увидеть город, украшенный к Рождеству, и узнать о зимних финских традициях

4.5
2 отзыва
Под Рождество и Новый год город становится похожим на сказку — приглашаем прогуляться по заснеженным улицам Хельсинки и погрузиться в атмосферу праздника. Мы осмотрим главные достопримечательности и малоизвестные, но интересные места.

Вы познакомитесь с их историей, услышите о знаменитых горожанах и раскроете все слагаемые праздника — от бани до глинтвейна и подарков!
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Весёлые приключения в праздничном Хельсинки
Ближайшие даты:
18
дек
30
дек
31
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Must-see и не только

Обязательный элемент любой программы — это Торговая и Сенатская площадь, уже по-новогоднему украшенные. Здесь вы полюбуетесь строгим Кафедральным собором в классицистическом стиле, а после Успенским храмом — в русском. Также на ваш выбор посетим места, которые не входят в стандартный маршрут: уникальную Церковь в скале, Дворец Музыки или библиотеку, музеи и новейшие торговые центры.

Как финны отмечают Рождество

В обычной городской квартире вы узнаете о том, как живут финны, об их обычаях и быте. Заглянем в финскую сауну — познакомиться с необычной традицией празднования Рождества (если захотите, сможете посетить её в свободное время).
В торговых рядах вы согреетесь рождественским глинтвейном, на рынке продегустируете блюда финской кухни и при желании пообедаете. А в бутиках и сувенирных лавках увидите продукцию финских дизайнеров и услышите о традиционных подарках — мы расскажем и о том, где выгодней заняться шопингом.

Организационные детали

  • ВАЖНО: Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Дегустация товаров на рынке и в остальных заведениях оплачиваются отдельно. Дегустацию можно заказать дополнительно за 5-15 €/чел.
  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
  • Пожалуйста, не забывайте подтверждать или отменять бронь экскурсии, чтобы мы понимали актуальное количество участников на конкретную дату.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на железнодорожном вокзале или по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Н
19 янв 2020
Всё было прекрасно!
О
5 янв 2020
Спасибо за экскурсию, рассказ про историю государства был исчерпывающим и интересным!

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