Узнайте, насколько важен глоток утреннего кофе для каждого финна, навестив для этого старейший после Турку город 🏙️ Финляндии - Порвоо, где была снята всеми любимая советско-финская комедия «За спичками».

В киноленте город Порвоо был переименован в «Йоки». Предлагаем вам отправиться в тур «за спичками» по местам подвигов знаменитых Юсси Ватанена и Антти Ихалайнена, гениально сыгранных Вячеславом Невинным и Евгением Леоновым! На экскурсии 🧭 в Порвоо мы не только посетим места, где снимался полюбившийся многим фильм 🎥, но и пройдёмся по когда-то самым знаменитым дорогам Финляндии, увидим древние деревянные торговые доки, готический кафедральный собор, старейшую финскую ратушу, попробуем местного шоколада. Мы пройдёмся по уютным деревянным дворикам и поднимемся на холм, на котором когда-то располагалась самая большая деревянная крепость Финляндии.