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Из Хельсинки в Порвоо «За спичками»

5
1 отзыв
Darius M.
Darius M. – Гид из Хельсинки
«За спичками» - один из любимых советских фильмов нашего детства, с потрясающим Евгением Леоновым в главной роли.

Она была поставлена по повести Майю Лассила, финского писателя.

Комедию снимали в городке Порвоо, небольшом поселении в 50 км от столицы ⭐️ Финляндии.

Мы предлагаем вам совершить тур по местам культового советско-финского фильма, прогуляться 👣 по улочкам Финляндии и узнать, почему чашка горячего кофе по утрам так важна финам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €70 за экскурсию

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Из Хельсинки в Порвоо «За спичками»
Из Хельсинки в Порвоо «За спичками»

Что вы увидите

  • деревянные торговые доки
  • готический кафедральный собор
  • старейшую финскую ратушу
Узнайте, насколько важен глоток утреннего кофе для каждого финна, навестив для этого старейший после Турку город 🏙️ Финляндии - Порвоо, где была снята всеми любимая советско-финская комедия «За спичками».
В киноленте город Порвоо был переименован в «Йоки». Предлагаем вам отправиться в тур «за спичками» по местам подвигов знаменитых Юсси Ватанена и Антти Ихалайнена, гениально сыгранных Вячеславом Невинным и Евгением Леоновым! На экскурсии 🧭 в Порвоо мы не только посетим места, где снимался полюбившийся многим фильм 🎥, но и пройдёмся по когда-то самым знаменитым дорогам Финляндии, увидим древние деревянные торговые доки, готический кафедральный собор, старейшую финскую ратушу, попробуем местного шоколада. Мы пройдёмся по уютным деревянным дворикам и поднимемся на холм, на котором когда-то располагалась самая большая деревянная крепость Финляндии.
Что входит
  • В стоимость экскурсии входят трансфер на личном автомобиле гида до Порвоо и обратно, и услуги гида.
  • Максимальный размер группы - 4 взрослых и 2 ребёнка до 14 лет (дети бесплатно).
Что не входит
  • Еда и напитки не включены
  • чашка кофе с пирожным (по желанию) примерно 5 евро.
Начало и место завершения
🚩 в любом удобном месте в городах Хельсинки и Вантаа
Из Хельсинки в Порвоо «За спичками»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Darius M.
Darius M.
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