6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хочу сказать сразу - к Ольге нет никаких претензий - она отработала на 5 баллов, но оценку я ставлю не ей, а экскурсии ("Поставьте оценку экскурсии" - так был поставлен вопрос).
Не сразу решил для себя, хочу ли я написать отзыв, так, как я бы рассказал об этой экскурсии своим друзьям, или так, чтобы не обидеть Ольгу (наш гид). Всё же решил написать, так, как если бы кто-то у меня просил рекомендацию по этой экскурсии. Ведь для этого же пишут отзывы? А Ольга, я надеюсь, правильно меня поймет и сделает конструктивные выводы, чтобы стать еще лучше.
С моей точки зрения, заявленная тема "Северный модерн Хельсинки. Узнать город через детали его архитектуры" - соответствует только во второй его части - "детали" были интересные и они были... Мы попали в парочку мест, в которые не попали бы без гида ...и это единственный плюс, который бы я отметил для себя. Не хочу тут читать лекцию о Северном модерне, но, мне кажется, что не вспомнить про Сергея Дягилева в контексте Северного модерна (национального романтизма) это большой недостаток. Ведь именно организацию в Санкт-Петербурге Дягилевым ряда выставок (1897-1898 года) с участием русских, датских, французских, финских, шведских художников, можно назвать зарождением национального романтизма, который так ярко нашел свою реализацию в начале 20-го века в архитектуре Северного модерна.
Нельзя было не вспомнить, что Элиэль Сааринен, являлся членом Петербургской академии художеств и был знаком с Игорем Грабарем, Сергеем Дягилевым, Николаем Рерихом...
Одним словом, я напишу организаторам ресурса Трипстер предложение выделять специализированные экскурсии в отдельную категорию, где путешественники не просто хотят провести время в приятной компании, но и обогатиться знаниями. В нашем случае этого не случилось: мы побывали в парочке интересных мест, но ничего нового не узнали. Жалко.