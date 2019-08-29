6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Финский модерн, национальный романтизм — все это названия одного уникального архитектурного направления, в котором построена большая часть зданий Хельсинки. В течение нашей прогулки (или поездки) мы увидим целые кварталы, созданные в этом стиле.

Я покажу вам свои самые любимые и интересные дома, мы полюбуемся уникальными деталями в виде стилизованных изображений животных, растений, фольклорных мотивов, которые можно встретить в самых неожиданных местах – на крышах, балконах, дверях…

Мы совершим путешествие во времени – почувствуем атмосферу города начала XX-го века, и вы измените свое представление о северном и сдержанном Хельсинки.

Все необходимые входные билеты – покупаются дополнительно и самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит через детали узнавать целое.