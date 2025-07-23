6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии по северному модерну Хельсинки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и солнечные. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть немного ниже. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать короткий световой день и прохладную погоду, что может повлиять на комфортность прогулки.

Растительные мотивы, фольклорные элементы, стилизованные анималистические изображения, - всё это украшает большое количество зданий в финской столице. Экскурсия «Северный модерн Хельсинки» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу начала 20 века и узнать об особенностях национального романтизма и развитии городской архитектуры. Увлекательные рассказы о жизни и судьбе самых интересных домов помогут вам изменить представление о северном Хельсинки. Все необходимые входные билеты приобретаются дополнительно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Финский модерн, национальный романтизм — все это названия одного уникального архитектурного направления, в котором построена большая часть зданий Хельсинки. В течение нашей прогулки (или поездки) мы увидим целые кварталы, созданные в этом стиле.

Я покажу вам свои самые любимые и интересные дома, мы полюбуемся уникальными деталями в виде стилизованных изображений животных, растений, фольклорных мотивов, которые можно встретить в самых неожиданных местах – на крышах, балконах, дверях…

Мы совершим путешествие во времени – почувствуем атмосферу города начала XX-го века, и вы измените свое представление о северном и сдержанном Хельсинки.

Все необходимые входные билеты – покупаются дополнительно и самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит через детали узнавать целое.

Организационные детали

Все необходимые входные билеты покупаются дополнительно и самостоятельно.