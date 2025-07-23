6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по северному модерну Хельсинки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и солнечные. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть немного ниже. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать короткий световой день и прохладную погоду, что может повлиять на комфортность прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Финский модерн
Национальный романтизм
Кварталы Хельсинки
Описание экскурсии
Финский модерн, национальный романтизм — все это названия одного уникального архитектурного направления, в котором построена большая часть зданий Хельсинки. В течение нашей прогулки (или поездки) мы увидим целые кварталы, созданные в этом стиле.
Я покажу вам свои самые любимые и интересные дома, мы полюбуемся уникальными деталями в виде стилизованных изображений животных, растений, фольклорных мотивов, которые можно встретить в самых неожиданных местах – на крышах, балконах, дверях…
Мы совершим путешествие во времени – почувствуем атмосферу города начала XX-го века, и вы измените свое представление о северном и сдержанном Хельсинки.
Все необходимые входные билеты – покупаются дополнительно и самостоятельно.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто любит через детали узнавать целое.
Организационные детали
Все необходимые входные билеты покупаются дополнительно и самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1251 туриста
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь много лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного читать дальшеуменьшить
северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тимофей
Большое спасибо Ольге! Все очень понравилось. Много раз бывал в Хельсинки, но без этой экскурсии никогда бы не попал в заповедный уголок финского модерна на полуострове Катая Нокка (можжевеловый мыс). Там жила Туве Янсен и придумывала своих Муми Троллей, они там тоже живут в своем доме. Прогулка была насыщена интереснейшей информацией по истории и архитектуре финской столицы
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М
Мария
По ходу экскурсии Ольга пробуждает интерес к дальнейшему изучению культуры, архитектуры и особенностей не только Хельсинки, но и Финляндии. Уважение, любовь к стране и ее жителям очень подкупает! Ольга - читать дальшеуменьшить
человек увлеченный и очень приятный в общении, пунктуальный и отзывчивый. Трехчасовая прогулка по кварталу Катаянокка открыла Хельсинки с новой, очень симпатичной стороны. Детали в архитектуре, незаметные на первый взгляд; рассказы о жизни жителей города; небольшой экскурс в историю - все это сделало экскурсию живой, не скучной, доступной любому слушателю. Группа была разновозрастная, кто-то был в Хельсинки впервые, кто-то бывал уже много раз, но каждый нашел для себя интересные нюансы. Спасибо, Ольга!
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Наталия
У нас получилась очень приятная экскурсия-прогулка по городу! Скорее всего, сами мы бы не смогли составить такой интересный и содержательный маршрут. За непринужденной, но интересной беседой с гидом Ольгой, разглядывали красивые здания города, любовались заливом, грелись на почти весеннем финском солнышке. Получили массу положительных эмоций! Большое спасибо!!
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М
Марина
Экскурсия отличная и полностью соответствовала моему запросу! Спасибо Ольге, за замечательны день, обязательно приеду еще в Хельсинки, чтобы побродить по показанным Ольгой местам.
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з
зина
Рекомендую всем! Интересно, увлекательно,незанудно, с правильным акцентом на детали. Ольга много знает и с удовольствием поделится своими знаниями с каждым.
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Е
Елена
Большое спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Все понравилось.