6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Финляндия
  2. Экскурсии

  3. Северный модерн Хельсинки

Узнать город через детали его архитектуры

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Растительные мотивы, фольклорные элементы, стилизованные анималистические изображения, — всё это украшает большое количество зданий в финской столице.

Я расскажу вам об особенностях национального романтизма и развитии городской архитектуры в начале 20 века, поделюсь заметками о жизни и судьбе самых интересных домов.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Северный модерн Хельсинки
Северный модерн Хельсинки

Что вас ожидает

Финский модерн, национальный романтизм — все это названия одного уникального архитектурного направления, в котором построена большая часть зданий Хельсинки. В течение нашей прогулки (или поездки) мы увидим целые кварталы, созданные в этом стиле.

Я покажу вам свои самые любимые и интересные дома, мы полюбуемся уникальными деталями в виде стилизованных изображений животных, растений, фольклорных мотивов, которые можно встретить в самых неожиданных местах – на крышах, балконах, дверях…

Мы совершим путешествие во времени – почувствуем атмосферу города начала XX-го века, и вы измените свое представление о северном и сдержанном Хельсинки.

Все необходимые входные билеты – покупаются дополнительно и самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит через детали узнавать целое.

Организационные детали

Все необходимые входные билеты покупаются дополнительно и самостоятельно.

Северный модерн Хельсинки
Северный модерн Хельсинки
Северный модерн Хельсинки
Северный модерн Хельсинки
Северный модерн Хельсинки
Северный модерн Хельсинки
Северный модерн Хельсинки
Северный модерн Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь 8 лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 августа 2019
Экскурсия отличная и полностью соответствовала моему запросу! Спасибо Ольге, за замечательны день, обязательно приеду еще в Хельсинки, чтобы побродить по показанным Ольгой местам.
12 марта 2019
По ходу экскурсии Ольга пробуждает интерес к дальнейшему изучению культуры, архитектуры и особенностей не только Хельсинки, но и Финляндии. Уважение, любовь к стране и ее жителям очень подкупает! Ольга - человек увлеченный и очень приятный в общении, пунктуальный и отзывчивый. Трехчасовая прогулка по кварталу Катаянокка открыла Хельсинки с новой, очень симпатичной стороны. Детали в архитектуре, незаметные на первый взгляд; рассказы о жизни жителей города; небольшой экскурс в историю - все это сделало экскурсию живой, не скучной, доступной любому слушателю. Группа была разновозрастная, кто-то был в Хельсинки впервые, кто-то бывал уже много раз, но каждый нашел для себя интересные нюансы. Спасибо, Ольга!
11 марта 2019
Хочу сказать сразу - к Ольге нет никаких претензий - она отработала на 5 баллов, но оценку я ставлю не ей, а экскурсии ("Поставьте оценку экскурсии" - так был поставлен вопрос).
Не сразу решил для себя, хочу ли я написать отзыв, так, как я бы рассказал об этой экскурсии своим друзьям, или так, чтобы не обидеть Ольгу (наш гид). Всё же решил написать, так, как если бы кто-то у меня просил рекомендацию по этой экскурсии. Ведь для этого же пишут отзывы? А Ольга, я надеюсь, правильно меня поймет и сделает конструктивные выводы, чтобы стать еще лучше.
С моей точки зрения, заявленная тема "Северный модерн Хельсинки. Узнать город через детали его архитектуры" - соответствует только во второй его части - "детали" были интересные и они были... Мы попали в парочку мест, в которые не попали бы без гида ...и это единственный плюс, который бы я отметил для себя. Не хочу тут читать лекцию о Северном модерне, но, мне кажется, что не вспомнить про Сергея Дягилева в контексте Северного модерна (национального романтизма) это большой недостаток. Ведь именно организацию в Санкт-Петербурге Дягилевым ряда выставок (1897-1898 года) с участием русских, датских, французских, финских, шведских художников, можно назвать зарождением национального романтизма, который так ярко нашел свою реализацию в начале 20-го века в архитектуре Северного модерна.
Нельзя было не вспомнить, что Элиэль Сааринен, являлся членом Петербургской академии художеств и был знаком с Игорем Грабарем, Сергеем Дягилевым, Николаем Рерихом...
Одним словом, я напишу организаторам ресурса Трипстер предложение выделять специализированные экскурсии в отдельную категорию, где путешественники не просто хотят провести время в приятной компании, но и обогатиться знаниями. В нашем случае этого не случилось: мы побывали в парочке интересных мест, но ничего нового не узнали. Жалко.
Наталия
23 января 2017
У нас получилась очень приятная экскурсия-прогулка по городу! Скорее всего, сами мы бы не смогли составить такой интересный и содержательный маршрут. За непринужденной, но интересной беседой с гидом Ольгой, разглядывали красивые здания города, любовались заливом, грелись на почти весеннем финском солнышке. Получили массу положительных эмоций! Большое спасибо!!
7 октября 2016
Рекомендую всем! Интересно, увлекательно,незанудно, с правильным акцентом на детали. Ольга много знает и с удовольствием поделится своими знаниями с каждым.
1 сентября 2016
Большое спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Все понравилось.

Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Хельсинки — городские легенды и местные традицииХельсинки — городские легенды и местные традицииХельсинки — городские легенды и местные традиции
100 за экскурсию
2 часа
13 отзывов
Объемное представление о городе за 2 часа
Хотите немного уйти от стандартных туристических маршрутов и путеводителей, чтобы увидеть Хельсинки глазами местных жителей? На нашей прогулке вы сможете рассмотреть город с разных сторон, уловить его архитектурные контрасты и прочувствовать спокойную атмосферу приморской столицы. Я расскажу самые интересные факты о Хельсинки и дам несколько ценных советов, которые помогут вам почувствовать себя местным жителем и настоящим финном.
Хельсинки для детей!Хельсинки для детей!Хельсинки для детей!
100 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
С пользой и интересом провести время в зоопарке, музее, океанариуме или на аттракционах
Приглашаю вас и ваших детей на познавательную прогулку по финской столице. Вас ждёт нескучное знакомство с достопримечательностями и интересными местами, до которых путешественники добираются реже. И конечно, детские развлечения на ваш выбор! Можно устроить пикник в зоопарке, поставить эксперимент в музее, восхититься подводным миром в океанариуме или отправиться на ферму в гости к пони.
Хельсинки для всехХельсинки для всехХельсинки для всех
100 за экскурсию
2 часа
45 отзывов
Увидеть город с интересной вам стороны и убедиться в его многогранности
Хельсинки — очень цельный, но разносторонний город. Здесь есть на что посмотреть и любителям оригинального дизайна, и фанатам спорта и искусства, и просто любопытным путешественникам, которым важно знать, как сменяли друг друга исторические эпохи и архитектурные стили. Вместе с вами мы выберем, к какой из сторон финской столицы обратиться, и отправимся гулять по Хельсинки, знакомясь с его улицами, кухней и ритмом жизни.
Русское прошлое ХельсинкиРусское прошлое ХельсинкиРусское прошлое Хельсинки
100 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Узнать о связи двух народов и вообразить картину общего исторического прошлого
Хельсинки — это город, с которым связаны судьбы многих известных русских: писателей, зажиточных купцов и меценатов, выходцев из дворянских фамилий. Я поделюсь с вами их историями, покажу места, имеющие отношение к России или происшествиям с участием русских персонажей, и помогу вам взглянуть на Хельсинки как на очень «братский» город.

Исторические экскурсии в Хельсинки

Все самое важное в Хельсинки за 2,5 часаВсе самое важное в Хельсинки за 2,5 часаВсе самое важное в Хельсинки за 2,5 часа
90 за экскурсию
2.5 часа
32 отзыва
Знаковые места и тайные уголки финской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности Хельсинки, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу финской столицы. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.
Знакомство с ХельсинкиЗнакомство с ХельсинкиЗнакомство с Хельсинки
105 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Самые атмосферные места города на пешеходной прогулке
Эта экскурсия отлично подойдёт путешественникам для первого знакомства с Хельсинки. Я проведу вас по главным архитектурным памятникам города, помогу прочувствовать его атмосферу, расскажу о становлении Хельсинки и развитии финского дизайна. А затем пройдемся по Рыночной площади с её северными деликатесами, пряной выпечкой и бодрящим кофе. Начнем наше финское утро в хорошей компании!
За кулисами «Имперской Финляндии»За кулисами «Имперской Финляндии»За кулисами «Имперской Финляндии»
20 за человека
2 часа
3 отзыва
Архитектура и история Хельсинки в период правления династии Романовых
Вслед за шведским периодом начинается эпоха Имперской Финляндии. Хельсинки становится столицей Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. За 2 часа вам предстоит узнать о роли российских императоров в истории Финляндии и вкладе в облик Хельсинки, пройти по старым кварталам, рассматривая фасады и обелиски, а также познакомиться с архитектурой югендстиля.
С чего начинался ХельсинкиС чего начинался ХельсинкиС чего начинался Хельсинки
105 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Истории шведских королей, лаконичные пейзажи и промышленные арт-кварталы
Эта прогулка приведет вас к месту, куда редко наведываются туристы, а зря — ведь именно здесь, среди густых лесов и высоких порогов, в 16 веке был основан Хельсингфорс. Вы взглянете на город глазами шведских королей и перенесетесь в их славную эпоху, увидите старинные промышленные здания, ставшие арт-пространствами, и финские деревянные домики. Я покажу вам тот самый Хельсинки, который должен был, по пророчеству короля Густава Вааса, «затмить успехами зазнайку Ревель».
Прогулка вдоль залива ТöölöПрогулка вдоль залива ТöölöПрогулка вдоль залива Тöölö
85 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Знакомство с архитектурой и историей района для тех, кто уже видел достопримечательности центра
Тех, кто уже знаком с историческим центром Хельсинки, приглашаем прогуляться вдоль залива в районе Тöölö, который начал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века.
Атмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазииАтмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазииАтмосферный Хельсинки: скромное обаяние буржуазии
91 за экскурсию
2.5 часа
9 отзывов
Рассмотреть архитектуру стиля югенд и взглянуть на исторический центр с нетривиального ракурса
Сделав небольшой шаг в сторону от туристических троп, вы откроете настоящий Хельсинки — свободный духом, независимый и в то же время невероятно дружелюбный. На прогулке мы исследуем тенистые закоулки парков, роскошные виллы, открыточные виды на прибрежные острова и, конечно, шедевры архитектуры югенд-стиля. Моя цель — передать вам настроение современного Хельсинки, поделиться любопытной информацией о городе и помочь понять его истинный характер.

Выбирайте и другие экскурсии в Хельсинки

ОбзорныеНеобычные маршрутыГрупповыеИндивидуальныеДля детейТрансферыПешкомЗа городомИстория и архитектураКвестыКрыши и панорамыВсеГастрономическиеВ другой городНа автомобилеБары и ночная жизнь