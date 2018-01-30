7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Хельсинки с детьми - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает множеством мероприятий и фестивалей. Летние месяцы также идеальны для прогулок на свежем воздухе и посещения зоопарка или фермы. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой. В остальное время года, несмотря на более холодные условия, можно насладиться посещением музеев и подземного парка развлечений, которые работают круглый год.

Представьте радость ваших детей, когда они встретятся лицом к лицу с обитателями зоопарка, расположенного на живописном острове, или когда они смогут покормить домашних животных на ферме всего в получасе езды

от центра Хельсинки. Эта экскурсия предлагает не только познавательные, но и интерактивные развлечения, такие как эксперименты в научном музее, где дети смогут узнать много нового о физике, химии и природе. В случае дождливой погоды подземный город развлечений станет отличным укрытием, где множество аттракционов не дадут скучать. А лунапарк и океанариум предложат незабываемые впечатления и восторг. Экскурсия «Хельсинки для детей» идеально подходит для семей, желающих провести время весело и с пользой, познакомиться с культурой и природой Финляндии, а также насладиться качественно спланированным отдыхом, который учитывает интересы именно вашего ребенка. Вместе с опытным гидом, который знает, как сделать прогулку интересной для детей любого возраста, вы сможете создать незабываемые воспоминания о поездке в Хельсинки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Удобный формат

Я — мама двух девочек, люблю город, в котором живу, и очень люблю гулять по городу с детьми.

Мы с вами можем спланировать детскую прогулку на любой возраст и вкус. Для комфортного перемещения по городу у меня есть машина с вместительным багажником для коляски и двумя детскими креслами от 1 года и старше.

Варианты программы

Зоопарк на острове: любому ребенку будет интересно совершить увлекательное путешествие на кораблике на остров — зоопарк, где мы познакомимся с его обитателями — львами, тиграми, черепахами, верблюдами и другими животными. Во время прогулки мы сможем устроить настоящий пикник в беседке на берегу моря — с сосисками на гриле и мороженым на десерт. Павлины, свободно разгуливающие среди посетителей, с удовольствием попозируют вам для памятной фотографии.

Интерактивный естественно-научный музей: здесь точно понравится детям постарше и самим родителям! В этом музее можно прокатиться на велосипеде под крышей, сделать монету с собственным изображением, узнать массу интересного о физике, химии, механике, природе и экологии.

Парк развлечений: в плохую погоду нас выручит подземный город развлечений, где вас ждут надувные крепости, прыгалки и др. аттракционы.

Лунапарк и океанариум: огромный лунапарк со всевозможными развлечениями, а также океанариум по соседству — непременный пункт детской программы в Хельсинки.

Ферма: а в получасе езды от центра города есть ферма с домашними животными, которых можно погладить, покормить, а также покататься на пони или лошадке.

Я назвала основные пункты программы, но в Хельсинки еще масса интересных для детей мест, поэтому буду рада обсудить с вами индивидуально и спланировать прогулку с учетом интересов именно вашего ребенка.

Также я с удовольствием помогу вам сориентироваться в детском ассортименте, помочь с выбором любых необходимых для ребенка вещей.

Организационные детали

Продолжительность и стоимость прогулки будут зависеть от пунктов программы, которые вы выберете.