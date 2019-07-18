7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Удобный формат

Я — мама двух девочек, люблю город, в котором живу, и очень люблю гулять по городу с детьми.

Мы с вами можем спланировать детскую прогулку на любой возраст и вкус. Для комфортного перемещения по городу у меня есть машина с вместительным багажником для коляски и двумя детскими креслами от 1 года и старше.

Варианты программы

Зоопарк на острове: любому ребенку будет интересно совершить увлекательное путешествие на кораблике на остров — зоопарк, где мы познакомимся с его обитателями — львами, тиграми, черепахами, верблюдами и другими животными. Во время прогулки мы сможем устроить настоящий пикник в беседке на берегу моря — с сосисками на гриле и мороженым на десерт. Павлины, свободно разгуливающие среди посетителей, с удовольствием попозируют вам для памятной фотографии.

Интерактивный естественно-научный музей: здесь точно понравится детям постарше и самим родителям! В этом музее можно прокатиться на велосипеде под крышей, сделать монету с собственным изображением, узнать массу интересного о физике, химии, механике, природе и экологии.

Парк развлечений: в плохую погоду нас выручит подземный город развлечений, где вас ждут надувные крепости, прыгалки и др. аттракционы.

Лунапарк и океанариум: огромный лунапарк со всевозможными развлечениями, а также океанариум по соседству — непременный пункт детской программы в Хельсинки.

Ферма: а в получасе езды от центра города есть ферма с домашними животными, которых можно погладить, покормить, а также покататься на пони или лошадке.

Я назвала основные пункты программы, но в Хельсинки еще масса интересных для детей мест, поэтому буду рада обсудить с вами индивидуально и спланировать прогулку с учетом интересов именно вашего ребенка.

Также я с удовольствием помогу вам сориентироваться в детском ассортименте, помочь с выбором любых необходимых для ребенка вещей.