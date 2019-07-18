7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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С пользой и интересом провести время в зоопарке, музее, океанариуме или на аттракционах

Ольга
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Ольга – ваш гид
Приглашаю вас и ваших детей на познавательную прогулку по финской столице.

Вас ждёт нескучное знакомство с достопримечательностями и интересными местами, до которых путешественники добираются реже.

И конечно, детские развлечения на ваш выбор! Можно устроить пикник в зоопарке, поставить эксперимент в музее, восхититься подводным миром в океанариуме или отправиться на ферму в гости к пони.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Хельсинки для детей!
Хельсинки для детей!

Что вас ожидает

Удобный формат
Я — мама двух девочек, люблю город, в котором живу, и очень люблю гулять по городу с детьми.

Мы с вами можем спланировать детскую прогулку на любой возраст и вкус. Для комфортного перемещения по городу у меня есть машина с вместительным багажником для коляски и двумя детскими креслами от 1 года и старше.

Варианты программы

  • Зоопарк на острове: любому ребенку будет интересно совершить увлекательное путешествие на кораблике на остров — зоопарк, где мы познакомимся с его обитателями — львами, тиграми, черепахами, верблюдами и другими животными. Во время прогулки мы сможем устроить настоящий пикник в беседке на берегу моря — с сосисками на гриле и мороженым на десерт. Павлины, свободно разгуливающие среди посетителей, с удовольствием попозируют вам для памятной фотографии.
  • Интерактивный естественно-научный музей: здесь точно понравится детям постарше и самим родителям! В этом музее можно прокатиться на велосипеде под крышей, сделать монету с собственным изображением, узнать массу интересного о физике, химии, механике, природе и экологии.
  • Парк развлечений: в плохую погоду нас выручит подземный город развлечений, где вас ждут надувные крепости, прыгалки и др. аттракционы.
  • Лунапарк и океанариум: огромный лунапарк со всевозможными развлечениями, а также океанариум по соседству — непременный пункт детской программы в Хельсинки.
  • Ферма: а в получасе езды от центра города есть ферма с домашними животными, которых можно погладить, покормить, а также покататься на пони или лошадке.

Я назвала основные пункты программы, но в Хельсинки еще масса интересных для детей мест, поэтому буду рада обсудить с вами индивидуально и спланировать прогулку с учетом интересов именно вашего ребенка.

Также я с удовольствием помогу вам сориентироваться в детском ассортименте, помочь с выбором любых необходимых для ребенка вещей.

Организационные детали

Продолжительность и стоимость прогулки будут зависеть от пунктов программы, которые вы выберете.

Хельсинки для детей!
Хельсинки для детей!
Хельсинки для детей!
Хельсинки для детей!
Хельсинки для детей!
Хельсинки для детей!
Хельсинки для детей!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь 8 лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 июля 2019
Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.
30 января 2018
Ольга - очень приятная молодая женщина. Экскурсия прошла в дружелюбной, непринуждённой обстановке. Мы были в Хельсинки с детьми в январе, день выдался очень ветреным и, поэтому казался вдвое холоднее. Ольга заводила нас по маршруту экскурсии в магазинчики и кафе, где мы могли немножко согреться и продолжать воспринимать её))). Мне понравилось, что рассказ о городе был не книжно-заученным, а живым и где-то юмористическим.
Конечно, летом прогуляться по городу спокойно, а не короткими перебежками было бы лучше, но... это вопрос не к гиду)
С удовольствием рекомендую Ольгу туристам!
25 декабря 2017
Спасибо Ольге за знакомство с Хельсинки!
29 октября 2017
Побывали вчера в Зоопарке. Несмотря на погоду все было прекрасно. Смело рекомендую Ольгу как для семей с детьми, так и просто как хорошего человека:))) Оля, спасибо!
8 декабря 2016
25 ноября впервые были в Хельсинки. Для первого знакомства с городом выбрали экскурсию ... чем остались очень довольны! Наш гид в удобное для нас время, в удобном для нас месте встретила на машине.. С комфортом (ребенку 4 года) получили первые впечатления о городе, узнали интересные исторические факты и составили дальнейший самостоятельный маршрут, причем Ольга позаботилась об информационных буклетах для нас-пригодились! Экскурсия прошла живо,спасибо нашему гиду-Ольге! Впечатления прекрасные, успели все что наметили...потому что правильно начали.РЕКОМЕНДУЕМ!
31 октября 2016
Нам очень понравилось, то что гид готов индивидуально подстраиваться под запросы гостей и выстраивать программу экскурсии так, чтобы всем было интересно
22 сентября 2014
Экскурсия прошла замечательно.Ольга успешно смогла соединить интересы и мальчика 9 лет и взрослого. На выбор было предложено несколько мест для посещения с ребенком. Выбранное путешествие на остров с совместным походом по подземельям превзошло все ожидания.:) Изюминкой было прекрасное знание города и его "потаенных" мест, обычно скрытых от глаз и знаний туристов. Впрочем, известные достопримечательности тоже были показаны очень хорошо, с интересными историческими подробностями. Огромная благодарность за профессионализм в работе и душевность в общении.

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