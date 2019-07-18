7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Удобный формат Я — мама двух девочек, люблю город, в котором живу, и очень люблю гулять по городу с детьми.
Мы с вами можем спланировать детскую прогулку на любой возраст и вкус. Для комфортного перемещения по городу у меня есть машина с вместительным багажником для коляски и двумя детскими креслами от 1 года и старше.
Варианты программы
Зоопарк на острове: любому ребенку будет интересно совершить увлекательное путешествие на кораблике на остров — зоопарк, где мы познакомимся с его обитателями — львами, тиграми, черепахами, верблюдами и другими животными. Во время прогулки мы сможем устроить настоящий пикник в беседке на берегу моря — с сосисками на гриле и мороженым на десерт. Павлины, свободно разгуливающие среди посетителей, с удовольствием попозируют вам для памятной фотографии.
Интерактивный естественно-научный музей: здесь точно понравится детям постарше и самим родителям! В этом музее можно прокатиться на велосипеде под крышей, сделать монету с собственным изображением, узнать массу интересного о физике, химии, механике, природе и экологии.
Парк развлечений: в плохую погоду нас выручит подземный город развлечений, где вас ждут надувные крепости, прыгалки и др. аттракционы.
Лунапарк и океанариум: огромный лунапарк со всевозможными развлечениями, а также океанариум по соседству — непременный пункт детской программы в Хельсинки.
Ферма: а в получасе езды от центра города есть ферма с домашними животными, которых можно погладить, покормить, а также покататься на пони или лошадке.
Я назвала основные пункты программы, но в Хельсинки еще масса интересных для детей мест, поэтому буду рада обсудить с вами индивидуально и спланировать прогулку с учетом интересов именно вашего ребенка.
Также я с удовольствием помогу вам сориентироваться в детском ассортименте, помочь с выбором любых необходимых для ребенка вещей.
Организационные детали
Продолжительность и стоимость прогулки будут зависеть от пунктов программы, которые вы выберете.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь 8 лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного северного города и его окрестностей. Люблю делиться с путешественниками своими открытиями, общаться, делать жизнь радостнее и увлекательнее. Самая главная награда для меня, когда путешественники говорят: «Мы не ожидали, что город окажется ТАКИМ интересным!»
Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.
Олеся
30 января 2018
Ольга - очень приятная молодая женщина. Экскурсия прошла в дружелюбной, непринуждённой обстановке. Мы были в Хельсинки с детьми в январе, день выдался очень ветреным и, поэтому казался вдвое холоднее. Ольга заводила нас по маршруту экскурсии в магазинчики и кафе, где мы могли немножко согреться и продолжать воспринимать её))). Мне понравилось, что рассказ о городе был не книжно-заученным, а живым и где-то юмористическим.
Конечно, летом прогуляться по городу спокойно, а не короткими перебежками было бы лучше, но... это вопрос не к гиду)
С удовольствием рекомендую Ольгу туристам!
Татьяна
25 декабря 2017
Спасибо Ольге за знакомство с Хельсинки!
Ольга
29 октября 2017
Побывали вчера в Зоопарке. Несмотря на погоду все было прекрасно. Смело рекомендую Ольгу как для семей с детьми, так и просто как хорошего человека:))) Оля, спасибо!
Сергей
8 декабря 2016
25 ноября впервые были в Хельсинки. Для первого знакомства с городом выбрали экскурсию ... чем остались очень довольны! Наш гид в удобное для нас время, в удобном для нас месте встретила на машине.. С комфортом (ребенку 4 года) получили первые впечатления о городе, узнали интересные исторические факты и составили дальнейший самостоятельный маршрут, причем Ольга позаботилась об информационных буклетах для нас-пригодились! Экскурсия прошла живо,спасибо нашему гиду-Ольге! Впечатления прекрасные, успели все что наметили...потому что правильно начали.РЕКОМЕНДУЕМ!
Елена
31 октября 2016
Нам очень понравилось, то что гид готов индивидуально подстраиваться под запросы гостей и выстраивать программу экскурсии так, чтобы всем было интересно
Наталия
22 сентября 2014
Экскурсия прошла замечательно.Ольга успешно смогла соединить интересы и мальчика 9 лет и взрослого. На выбор было предложено несколько мест для посещения с ребенком. Выбранное путешествие на остров с совместным походом по подземельям превзошло все ожидания.:) Изюминкой было прекрасное знание города и его "потаенных" мест, обычно скрытых от глаз и знаний туристов. Впрочем, известные достопримечательности тоже были показаны очень хорошо, с интересными историческими подробностями. Огромная благодарность за профессионализм в работе и душевность в общении.
Хотите немного уйти от стандартных туристических маршрутов и путеводителей, чтобы увидеть Хельсинки глазами местных жителей? На нашей прогулке вы сможете рассмотреть город с разных сторон, уловить его архитектурные контрасты и прочувствовать спокойную атмосферу приморской столицы. Я расскажу самые интересные факты о Хельсинки и дам несколько ценных советов, которые помогут вам почувствовать себя местным жителем и настоящим финном.
Увидеть город с интересной вам стороны и убедиться в его многогранности
Хельсинки — очень цельный, но разносторонний город. Здесь есть на что посмотреть и любителям оригинального дизайна, и фанатам спорта и искусства, и просто любопытным путешественникам, которым важно знать, как сменяли друг друга исторические эпохи и архитектурные стили. Вместе с вами мы выберем, к какой из сторон финской столицы обратиться, и отправимся гулять по Хельсинки, знакомясь с его улицами, кухней и ритмом жизни.
Растительные мотивы, фольклорные элементы, стилизованные анималистические изображения, — всё это украшает большое количество зданий в финской столице. Я расскажу вам об особенностях национального романтизма и развитии городской архитектуры в начале 20 века, поделюсь заметками о жизни и судьбе самых интересных домов.
Узнать о связи двух народов и вообразить картину общего исторического прошлого
Хельсинки — это город, с которым связаны судьбы многих известных русских: писателей, зажиточных купцов и меценатов, выходцев из дворянских фамилий. Я поделюсь с вами их историями, покажу места, имеющие отношение к России или происшествиям с участием русских персонажей, и помогу вам взглянуть на Хельсинки как на очень «братский» город.
Познакомиться с «визитными карточками» финской столицы на веселой интерактивной прогулке
Приглашаю совершить увлекательное погружение в прошлое Хельсинки. Вы узнаете историю города и его знаменитых жителей, посетите тайные смотровые площадки, расшифруете секретные знаки, найдете молот Тора и научитесь делать защитный тотем!