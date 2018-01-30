7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте радость ваших детей, когда они встретятся лицом к лицу с обитателями зоопарка, расположенного на живописном острове, или когда они смогут покормить домашних животных на ферме всего в получасе езды
6 причин купить эту экскурсию
- 👶 Индивидуальный подход к детям любого возраста
- 🚗 Комфортное перемещение на автомобиле
- 🦁 Увлекательные встречи с животными в зоопарке
- 🔬 Интерактивные эксперименты в научном музее
- 🎢 Веселые аттракционы в парке развлечений
- 🐴 Возможность покататься на пони на ферме
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Хельсинки с детьми - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает множеством мероприятий и фестивалей. Летние месяцы также идеальны для прогулок на свежем воздухе и посещения зоопарка или фермы. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой. В остальное время года, несмотря на более холодные условия, можно насладиться посещением музеев и подземного парка развлечений, которые работают круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Зоопарк на острове
- Интерактивный естественно-научный музей
- Парк развлечений
- Лунапарк
- Океанариум
- Ферма
Описание экскурсии
Удобный формат
Я — мама двух девочек, люблю город, в котором живу, и очень люблю гулять по городу с детьми.
Мы с вами можем спланировать детскую прогулку на любой возраст и вкус. Для комфортного перемещения по городу у меня есть машина с вместительным багажником для коляски и двумя детскими креслами от 1 года и старше.
Варианты программы
- Зоопарк на острове: любому ребенку будет интересно совершить увлекательное путешествие на кораблике на остров — зоопарк, где мы познакомимся с его обитателями — львами, тиграми, черепахами, верблюдами и другими животными. Во время прогулки мы сможем устроить настоящий пикник в беседке на берегу моря — с сосисками на гриле и мороженым на десерт. Павлины, свободно разгуливающие среди посетителей, с удовольствием попозируют вам для памятной фотографии.
- Интерактивный естественно-научный музей: здесь точно понравится детям постарше и самим родителям! В этом музее можно прокатиться на велосипеде под крышей, сделать монету с собственным изображением, узнать массу интересного о физике, химии, механике, природе и экологии.
- Парк развлечений: в плохую погоду нас выручит подземный город развлечений, где вас ждут надувные крепости, прыгалки и др. аттракционы.
- Лунапарк и океанариум: огромный лунапарк со всевозможными развлечениями, а также океанариум по соседству — непременный пункт детской программы в Хельсинки.
- Ферма: а в получасе езды от центра города есть ферма с домашними животными, которых можно погладить, покормить, а также покататься на пони или лошадке.
Я назвала основные пункты программы, но в Хельсинки еще масса интересных для детей мест, поэтому буду рада обсудить с вами индивидуально и спланировать прогулку с учетом интересов именно вашего ребенка.
Также я с удовольствием помогу вам сориентироваться в детском ассортименте, помочь с выбором любых необходимых для ребенка вещей.
Организационные детали
Продолжительность и стоимость прогулки будут зависеть от пунктов программы, которые вы выберете.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1251 туриста
Здравствуйте! Моя основная работа связана с антиквариатом, отсюда и увлечение историей, культурой и искусством. Люблю Хельсинки, живу здесь много лет, не устаю открывать для себя все новые стороны этого прекрасного
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга - очень приятная молодая женщина. Экскурсия прошла в дружелюбной, непринуждённой обстановке. Мы были в Хельсинки с детьми в январе, день выдался очень ветреным и, поэтому казался вдвое холоднее. Ольга
Вам был полезен этот отзыв?
С
25 ноября впервые были в Хельсинки. Для первого знакомства с городом выбрали экскурсию … чем остались очень довольны! Наш гид в удобное для нас время, в удобном для нас месте
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия прошла замечательно. Ольга успешно смогла соединить интересы и мальчика 9 лет и взрослого. На выбор было предложено несколько мест для посещения с ребенком. Выбранное путешествие на остров с совместным
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Ольга, спасибо Вам огромное за чудесное утро! Я и дочка получили огромное удовольствие от общения с Вами, от прекрасного Хельсинки, несмотря на прохладную погоду. Вернёмся к Вам еще)
Вам был полезен этот отзыв?
V
Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Хельсинки
Похожие экскурсии на «Хельсинки для детей»
Индивидуальная
до 5 чел.
Хельсинки - первое знакомство
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 18:00
9 авг в 10:00
от €110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
Погрузитесь в историю Хельсинки с опытным гидом. Откройте для себя неоклассический центр, современные районы и уникальные достопримечательности
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
Завтра в 18:00
9 авг в 10:00
от €115 за всё до 5 чел.
от €120 за экскурсию