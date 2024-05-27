Представьте, что вы можете обойти один из самых знаменитых музеев мира, не боясь заблудиться среди бесконечных залов и экспонатов.
Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне предлагает не просто маршрут, а целое
Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне предлагает не просто маршрут, а целое
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Вы рассмотрите Венеру Милосскую и «Рабов» Микеланджело и узнаете, чем древнеримская скульптура отличается от древнегреческой
- Выясните, как был построен Лувр, кто довёл его до нынешнего великолепия и какую роль в этом сыграли два Наполеона
- Увидите эпохальные полотна Жака-Луи Давида, Теодора Жерико и Эжена Делакруа и услышите об их скрытых смыслах
- Разберётесь в символизме живописи эпохи Возрождения и раскроете секреты «Моны Лизы»
- Поймёте, как Караваджо, Эль Греко и Гойя сделали первые шаги к импрессионизму задолго до появления этого термина
И многое другое!
Организационные детали
- Аудиогид предоставляется в мобильном приложение для iOS и Android
- Это самостоятельная экскурсия — Вам необходимо будет скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении (без встречи с гидом)
- Аудиогид будет доступен без ограничений по времени — дату и время при оформлении заказа можно указать приблизительные
- Билет в Лувр не входит в стоимость, приобретите его заранее
- Полная оплата происходит при бронировании, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3-7 минут после оплаты Вам придёт email со ссылками и инструкциями по активации
Не пришёл email с инструкциями? Напишите нам, и мы Вам поможем!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€5
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 89 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Более 13 лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое времяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
27 мая 2024
Прекрасный аудиогид! Кратко, по существу, но при этом достаточно емко и запоминается. С гидом проходите крыло Сюлли и Денон. Без Ришелье. Все основные экспонаты выделены. Если кто ждёт пространного рассказа
Maria
11 мая 2024
Очень понравилось. Интересно слушать и узнать много нового. Немного пришлось поискать в начале направление движения. Но потом разобралась и было легко и понятно.
О
Ольга
28 апр 2024
Отличный аудиогид. Подача непринужденная, с долей юмора, но вместе с тем, достаточно познавательно.
Е
Екатерина
13 апр 2024
Отличный аудиогид! Успели за 2.5 часа посмотреть самое интересное в Лувре. Рассказчик с юмором. Единственное - не совсем корректно отображается местоположение картин по отношению к местоположению, но если нашел первую, то дальше легко.
Е
Евгений
23 фев 2024
всё отлично. Увидели основные шедевры Лувра, комментарии легкие для воприятия, много интересной инофрмации. Спасибо
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