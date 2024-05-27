читать дальше

с множеством подробностей и дат - это не оно. Этот гид именно кратко, приятным голосом, с какой нибудь интересной подробностью (не всегда). Каждый объект на минуту-две-три, редко пять. Начало - на -1 этаже средневекового Лувра. Всего 44 экспоната. Геопозицию показывает (в средневековом Лувре ловит плохо). Весь маршрут если в темпе - 2 часа - пролетают очень быстро! . Если не спеша - то закладывайте 3, плюс полчаса минимум на досмотр для входа в Лувр. Если самостоятельно пойдете в Ришелье - еще больше.

По аудиогиду можно вернуться, прослушать снова или переслушать дома. В общем респект.