Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне

Погрузитесь в мир искусства Лувра с легкостью и комфортом, используя только ваш смартфон и наушники
Представьте, что вы можете обойти один из самых знаменитых музеев мира, не боясь заблудиться среди бесконечных залов и экспонатов.

Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне предлагает не просто маршрут, а целое
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путешествие по истории искусства.

Вам не придется тратить время на поиски нужных произведений, ведь карта маршрута в приложении аудиогида укажет вам путь.

Иллюстрации помогут узнать, что именно вы смотрите, а комментарии раскроют увлекательные истории, связанные с каждым шедевром.

От Венеры Милосской до "Рабов" Микеланджело, от тайн "Моны Лизы" до символизма живописи эпохи Возрождения - все это вы сможете узнать, просто следуя голосу эксперта.

Аудиогид создан так, чтобы вы могли насладиться важнейшими произведениями искусства за 2,5 часа, не чувствуя усталости от перегрузки информацией. Приготовьтесь к незабываемому путешествию по Лувру, полному открытий и вдохновения

5
5 отзывов
Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
Аудиогид по Лувру в вашем смартфоне
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

  • Вы рассмотрите Венеру Милосскую и «Рабов» Микеланджело и узнаете, чем древнеримская скульптура отличается от древнегреческой
  • Выясните, как был построен Лувр, кто довёл его до нынешнего великолепия и какую роль в этом сыграли два Наполеона
  • Увидите эпохальные полотна Жака-Луи Давида, Теодора Жерико и Эжена Делакруа и услышите об их скрытых смыслах
  • Разберётесь в символизме живописи эпохи Возрождения и раскроете секреты «Моны Лизы»
  • Поймёте, как Караваджо, Эль Греко и Гойя сделали первые шаги к импрессионизму задолго до появления этого термина

И многое другое!

Организационные детали

  • Аудиогид предоставляется в мобильном приложение для iOS и Android
  • Это самостоятельная экскурсия — Вам необходимо будет скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении (без встречи с гидом)
  • Аудиогид будет доступен без ограничений по времени — дату и время при оформлении заказа можно указать приблизительные
  • Билет в Лувр не входит в стоимость, приобретите его заранее
  • Полная оплата происходит при бронировании, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3-7 минут после оплаты Вам придёт email со ссылками и инструкциями по активации

Не пришёл email с инструкциями? Напишите нам, и мы Вам поможем!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€5
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
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П
27 мая 2024
Прекрасный аудиогид! Кратко, по существу, но при этом достаточно емко и запоминается. С гидом проходите крыло Сюлли и Денон. Без Ришелье. Все основные экспонаты выделены. Если кто ждёт пространного рассказа
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с множеством подробностей и дат - это не оно. Этот гид именно кратко, приятным голосом, с какой нибудь интересной подробностью (не всегда). Каждый объект на минуту-две-три, редко пять. Начало - на -1 этаже средневекового Лувра. Всего 44 экспоната. Геопозицию показывает (в средневековом Лувре ловит плохо). Весь маршрут если в темпе - 2 часа - пролетают очень быстро! . Если не спеша - то закладывайте 3, плюс полчаса минимум на досмотр для входа в Лувр. Если самостоятельно пойдете в Ришелье - еще больше.
По аудиогиду можно вернуться, прослушать снова или переслушать дома. В общем респект.

Maria
11 мая 2024
Очень понравилось. Интересно слушать и узнать много нового. Немного пришлось поискать в начале направление движения. Но потом разобралась и было легко и понятно.
О
28 апр 2024
Отличный аудиогид. Подача непринужденная, с долей юмора, но вместе с тем, достаточно познавательно.
Е
13 апр 2024
Отличный аудиогид! Успели за 2.5 часа посмотреть самое интересное в Лувре. Рассказчик с юмором. Единственное - не совсем корректно отображается местоположение картин по отношению к местоположению, но если нашел первую, то дальше легко.
Е
23 фев 2024
всё отлично. Увидели основные шедевры Лувра, комментарии легкие для воприятия, много интересной инофрмации. Спасибо

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