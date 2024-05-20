Брюгге и Гент — городки с особым шармом. Эпоха Средневековья оставила здесь сильный отпечаток: вы оцените старинную архитектуру, в том числе замок. Полюбуетесь «пряничными» домиками, которые будто сошли со страниц красочной книги. А ещё в обоих городах у вас будет возможность покататься на лодке по каналам. Я поделюсь с вами фактами из истории Бельгии и обеспечу вам комфорт.

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Ваш гид в Париже

Рустам Ваш гид в Париже

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:30 — старт из Парижа, по дороге остановка на кофе-паузу

10:30 — прибытие в Гент, обзорная прогулка по городу:

Граслей — набережная в историческом центре

Гравенстен — единственный средневековый замок во Фландрии (без посещения)

Собор Святого Николая

12:00 — отъезд в Брюгге

13:00–14:00 — обед в одном из местных кафе или ресторанов, где вы сможете попробовать традиционные бельгийские блюда

14:00–16:00 — обзорная прогулка по Брюгге:

Грот-Маркт (главная площадь) и башня Белфорт

Базилика Святой Крови

16:00–17:30 — свободное время для прогулки/музеев/шопинга

17:30–21:00 — отправление из Брюгге обратно в Париж

Организационные детали

Поездка проходит на авто Volkswagen Passat. По запросу предоставлю детское кресло.

Города маленькие, но ходить всё равно придётся много — удобная обувь сделает вашу прогулку комфортнее

По желанию возможна водная прогулка в Брюгге и/или Генте — 15 евро/чел.

Дополнительные расходы: