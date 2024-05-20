Брюгге и Гент — городки с особым шармом.
Эпоха Средневековья оставила здесь сильный отпечаток: вы оцените старинную архитектуру, в том числе замок. Полюбуетесь «пряничными» домиками, которые будто сошли со страниц красочной книги. А ещё в обоих городах у вас будет возможность покататься на лодке по каналам. Я поделюсь с вами фактами из истории Бельгии и обеспечу вам комфорт.
Эпоха Средневековья оставила здесь сильный отпечаток: вы оцените старинную архитектуру, в том числе замок. Полюбуетесь «пряничными» домиками, которые будто сошли со страниц красочной книги. А ещё в обоих городах у вас будет возможность покататься на лодке по каналам. Я поделюсь с вами фактами из истории Бельгии и обеспечу вам комфорт.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
07:30 — старт из Парижа, по дороге остановка на кофе-паузу
10:30 — прибытие в Гент, обзорная прогулка по городу:
- Граслей — набережная в историческом центре
- Гравенстен — единственный средневековый замок во Фландрии (без посещения)
- Собор Святого Николая
12:00 — отъезд в Брюгге
13:00–14:00 — обед в одном из местных кафе или ресторанов, где вы сможете попробовать традиционные бельгийские блюда
14:00–16:00 — обзорная прогулка по Брюгге:
- Грот-Маркт (главная площадь) и башня Белфорт
- Базилика Святой Крови
16:00–17:30 — свободное время для прогулки/музеев/шопинга
17:30–21:00 — отправление из Брюгге обратно в Париж
Организационные детали
- Поездка проходит на авто Volkswagen Passat. По запросу предоставлю детское кресло.
- Города маленькие, но ходить всё равно придётся много — удобная обувь сделает вашу прогулку комфортнее
- По желанию возможна водная прогулка в Брюгге и/или Генте — 15 евро/чел.
Дополнительные расходы:
- Обед
- Посещение музеев по желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 25 туристов
Бонжур! Меня зовут Рустам. Более 6 лет я проживаю во Франции. За это время успел посетить немало европейских стран и городов. Основываясь на своём опыте, начал проводить экскурсии и туры по французским достопримечательностям. Я знаю, как грамотно и комфортно организовать для вас путешествие по Франции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
20 мая 2024
Очень рекомендую гида!
Все в лучшем виде, четкие тайминги и очень внимателен к деталям, все с комфортом.
Спасибо!
Все в лучшем виде, четкие тайминги и очень внимателен к деталям, все с комфортом.
Спасибо!
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