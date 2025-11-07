Приглашаем на увлекательную обзорную экскурсию по Парижу — столице любви, романтики и богатой истории. Вас ждёт путешествие на автомобиле с остановками у самых знаменитых достопримечательностей города.
Описание экскурсииСтолица любви и романтики Париж — город, который покоряет сердца своим неповторимым шармом, архитектурой и историей. Здесь вы увидите величайшие памятники культуры, музеи, галереи и парки, наполняющие город жизнью и вдохновением. Знаковые достопримечательности В ходе экскурсии вы посетите Эйфелеву башню, Триумфальную арку, Елисейские поля, Лувр, Пантеон и Собор Парижской Богоматери — символы, которые делают Париж неповторимым. Комфорт и удобство Экскурсия проходит на автомобиле с удобными остановками для прогулок и фотографий, что позволяет увидеть множество мест за короткое время и получить полное представление о городе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Опера Гарнье
- Лувр
- Собор Парижской Богоматери
- Площадь Конкорд
- Елисейские поля
- Триумфальная арка
- Площадь Трокадеро
- Эйфелева башня
- Марсово поле
- Дом «инвалидов»
- Мост Александра - 3
- Большой и Малый дворец
- Церковь Мадлен
- Бульвар Капуцинов
- Музей духов и парфюмерии Фрагонар
Что включено
- Транспорт с русскоязычным водителем
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги лицензированного гида - 150€
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elvira
7 ноя 2025
Спасибо. Все очень понравилось. Рекомендую
Г
Галина
24 окт 2025
Экскурсия вообще не соответствует заявленной. Написано 150 евро обзорная на машине, оказалось надо еще 150 евро оплатить за экскурсовода. Так надо сразу так и писать 300 евро обзорная экскурсия. Прислали водителя, который вообще ничего не знает и мы вышли на первой остановке. Очень разочаровались в компании Спутник.
М
Марина
21 окт 2025
Всем рекомендую 100%.
Экскурсия прошла прекрасно!
Начиная от организатора экскурсии Сергея.. он был всегда на связи. . очень вежливый.. И водитель … уверенный водитель прекрасный человек и как собеседник… вежливый … вся
Экскурсия прошла прекрасно!
Начиная от организатора экскурсии Сергея.. он был всегда на связи. . очень вежливый.. И водитель … уверенный водитель прекрасный человек и как собеседник… вежливый … вся
В
Валентин
18 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию Сергею! Посмотрели на авто практически все основные достопримечательности Парижа! Где просили и где рекомендовал Сергей выходили для фото. Довольны, рекомендуем!
I
Igor
22 сен 2025
Все было отлично, спасибо большое!
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичная прогулка по Парижу
Создайте уникальное видео о вашем путешествии по Парижу. Исследуйте Люксембургский сад, Нотр-Дам и наслаждайтесь атмосферой города
Начало: На площади Сан-Сюльпис
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€252
€280 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Один день в сердце Парижа
Индивидуальная фото-прогулка по Парижу с профессиональным фотографом. Узнайте секреты города и получите потрясающие снимки на память
Начало: У метро Passy
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
С Парижем на ты - дружеская обзорная прогулка
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €240
€300 за всё до 6 чел.