Диснейленд - полное погружение в сказку с VIP-сопровождением

Попасть на все аттракционы без очереди и стресса
Диснейленд — это страна чудес, где даже взрослые снова становятся детьми.

Чтобы вы не потеряли ни минуты в этом волшебном месте, мы возьмём на себя все хлопоты по организации вашей поездки. А вы сможете со спокойной душой наслаждаться этим днём и избежите очередей к аттракционам.
  • Сопровождающий встретит вас на входе в парк
  • Поможет с навигацией в Диснейленде
  • Организует доступ по приоритетному проходу ко всем аттракционам, которые вы заранее запланируете
  • Вы увидите все самые важные зоны и локации и точно не пропустите ничего интересного

А ещё у вас будет скидка 20% на все кафе и магазины в Диснейленде

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — от €85 до €135 в зависимости от сезона, дня недели и количества посещаемых парков
  • Сопровождать вас в парке буду я или другой гид из нашей команды

Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваша команда гидов в Париже
Самые лучшие VIP-экскурсии с грамотно составленyым маршрутом. Все аттракционы Дисней Лэнда без очередей с персональным гидом.

