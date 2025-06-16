Мои заказы

Аудиогид «Прогулка по садам Версаля»

Прогуляйтесь по величественным садам Версаля с аудиогидом, раскрывающим тайны королевского двора и секреты придворной жизни
Сады Версаля ждут вас с аудиогидом, который поведает о королевских интригах и моде на кудрявые парики. Узнайте, какой фонтан самый высокий и почему жизнь в Версале не так сладка, как кажется.

В приложении вы найдете 27 остановок с увлекательными историями о придворных играх и секретах короля. Аудиогид доступен в любое время, что делает его идеальным выбором для самостоятельного исследования
5
1 отзыв

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Увлекательные истории о королевских интригах
  • 🏰 Возможность посетить 27 уникальных остановок
  • 🌿 Погружение в атмосферу садов Версаля
  • 📱 Удобное мобильное приложение для iOS и Android
  • 🕒 Доступность в любое время без ограничений
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Сады Версаля
  • Фонтаны Версаля

Описание аудиогида

Сад Версаля откроет вам столько же историй, сколько сам королевский дворец. Вы отправитесь на прогулку по дорожкам с нескучным аудиогидом, сделаете 27 остановок и послушаете увлекательные рассказы об истории поместья и секретах придворной жизни.

Вы узнаете:

  • какой фонтан в Версале самый высокий
  • почему вы не захотели бы жить в Версале
  • кто придумал смешную моду на кудрявые парики
  • сколько в Версале было кошек, а сколько придворных
  • что из занятий короля дело публичное, а что интимное: политика или туалет
  • какие игры Людовик предпочёл Олимпийским

И многое-многое другое!

Организационные детали

Обратите внимание: билет на территорию Версаля не входит в стоимость, его нужно приобрести самостоятельно. Ваш билет в Версаль должен включать посещение садов. Чтобы избежать очереди на вход, приобретайте билеты заранее онлайн. На входе не принимают оплату наличными.

  • Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android. Возьмите с собой наушники
  • Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3-7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У статуи Людовика XIV
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 2833 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальше

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Антонина
16 июн 2025
Спасибо за аудиоэкскурсию. Очень удобно было гулять по садам Версаля и слушать рассказ с телефона в офлайн режиме. Сады и сами по себе прекрасны, но приятнее гулять со знанием где и что ты видишь в данную минуту.

Входит в следующие категории Парижа

