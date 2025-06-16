Сады Версаля ждут вас с аудиогидом, который поведает о королевских интригах и моде на кудрявые парики. Узнайте, какой фонтан самый высокий и почему жизнь в Версале не так сладка, как кажется.
В приложении вы найдете 27 остановок с увлекательными историями о придворных играх и секретах короля. Аудиогид доступен в любое время, что делает его идеальным выбором для самостоятельного исследования
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Увлекательные истории о королевских интригах
- 🏰 Возможность посетить 27 уникальных остановок
- 🌿 Погружение в атмосферу садов Версаля
- 📱 Удобное мобильное приложение для iOS и Android
- 🕒 Доступность в любое время без ограничений
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Сады Версаля
- Фонтаны Версаля
Описание аудиогида
Сад Версаля откроет вам столько же историй, сколько сам королевский дворец. Вы отправитесь на прогулку по дорожкам с нескучным аудиогидом, сделаете 27 остановок и послушаете увлекательные рассказы об истории поместья и секретах придворной жизни.
Вы узнаете:
- какой фонтан в Версале самый высокий
- почему вы не захотели бы жить в Версале
- кто придумал смешную моду на кудрявые парики
- сколько в Версале было кошек, а сколько придворных
- что из занятий короля дело публичное, а что интимное: политика или туалет
- какие игры Людовик предпочёл Олимпийским
И многое-многое другое!
Организационные детали
Обратите внимание: билет на территорию Версаля не входит в стоимость, его нужно приобрести самостоятельно. Ваш билет в Версаль должен включать посещение садов. Чтобы избежать очереди на вход, приобретайте билеты заранее онлайн. На входе не принимают оплату наличными.
- Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android. Возьмите с собой наушники
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3-7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
А
Антонина
16 июн 2025
Спасибо за аудиоэкскурсию. Очень удобно было гулять по садам Версаля и слушать рассказ с телефона в офлайн режиме. Сады и сами по себе прекрасны, но приятнее гулять со знанием где и что ты видишь в данную минуту.
