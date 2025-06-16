Сады Версаля ждут вас с аудиогидом, который поведает о королевских интригах и моде на кудрявые парики. Узнайте, какой фонтан самый высокий и почему жизнь в Версале не так сладка, как кажется. В приложении вы найдете 27 остановок с увлекательными историями о придворных играх и секретах короля. Аудиогид доступен в любое время, что делает его идеальным выбором для самостоятельного исследования

Описание аудиогида

Сад Версаля откроет вам столько же историй, сколько сам королевский дворец. Вы отправитесь на прогулку по дорожкам с нескучным аудиогидом, сделаете 27 остановок и послушаете увлекательные рассказы об истории поместья и секретах придворной жизни.

Вы узнаете:

какой фонтан в Версале самый высокий

почему вы не захотели бы жить в Версале

кто придумал смешную моду на кудрявые парики

сколько в Версале было кошек, а сколько придворных

что из занятий короля дело публичное, а что интимное: политика или туалет

какие игры Людовик предпочёл Олимпийским

И многое-многое другое!

Организационные детали

Обратите внимание: билет на территорию Версаля не входит в стоимость, его нужно приобрести самостоятельно. Ваш билет в Версаль должен включать посещение садов. Чтобы избежать очереди на вход, приобретайте билеты заранее онлайн. На входе не принимают оплату наличными.