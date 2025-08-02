Мои заказы

Активности – экскурсии в Биарриц

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Биарриц на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€250 за всё до 4 чел.
Биарриц - первое свидание
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€240 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    2 августа 2025
    Биарриц - город «бархатных сезонов»
    Спасибо Наталье за отличное проведенное время и приятную прогулку по Биаррицу!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2025
    Фотопрогулка по Биаррицу
    У меня была мечта - Биарриц, благодаря Марианне реальность превзошла все ожидания. Она не просто рассказала нам о городе, она
    читать дальше

    увековечила нашу прогулку в виде прекраснейших фотографий. Марианна своим повествованием о Биаррице и его жителях увлекла и моего сына (11 лет), поэтому время на прогулке прошло не заметно.

    У меня была мечта - Биарриц, благодаря Марианне реальность превзошла все ожидания. Она не просто рассказала
  • Я
    Яна
    9 мая 2025
    Биарриц - город «бархатных сезонов»
    Наталья - прекрасный гид! Хорошо подобран маршрут и структурирован материал!
  • Н
    Нататия
    24 августа 2024
    Фотопрогулка по Биаррицу
    Все было замечательно: Марианна, прогулка, Биарриц на закате. Получились очень теплые, душевные фотографии. Спасибо огромное!
  • М
    Мария
    5 августа 2024
    Фотопрогулка по Биаррицу
    Прекрасно прогулялись по Биаррицу, получились отличные фото на память! Нам все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Биарриц
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Биарриц - город «бархатных сезонов»
  2. Биарриц - первое свидание
  3. Фотопрогулка по Биаррицу
Сколько стоит экскурсия по Биарриц в декабре 2025
Сейчас в Биарриц в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 250. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Биарриц (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 33 ⭐ отзыва, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль