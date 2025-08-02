Индивидуальная
до 4 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€240 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья2 августа 2025Спасибо Наталье за отличное проведенное время и приятную прогулку по Биаррицу!
- ЕЕкатерина20 мая 2025У меня была мечта - Биарриц, благодаря Марианне реальность превзошла все ожидания. Она не просто рассказала нам о городе, она
- ЯЯна9 мая 2025Наталья - прекрасный гид! Хорошо подобран маршрут и структурирован материал!
- ННататия24 августа 2024Все было замечательно: Марианна, прогулка, Биарриц на закате. Получились очень теплые, душевные фотографии. Спасибо огромное!
- ММария5 августа 2024Прекрасно прогулялись по Биаррицу, получились отличные фото на память! Нам все понравилось!
