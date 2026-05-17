Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Бордо на русском языке, цены от €146. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Загадки Бордо
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
Загадки Бордо
Прогуляйтесь по старинным улицам Бордо, узнайте о его богатой истории и насладитесь великолепием архитектурных памятников
Начало: У Большого театра
1 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от €200 за человека
Фотопрогулка по Бордо
Пешая
2 часа
14 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
€163 за всё до 5 чел.
Бордо - и моё сердце за мерло
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Бордо - и моё сердце за мерло
Детально познакомиться с городом в компании гида-историка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€146 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Загадки Бордо
Первый раз были в Бордо и, конечно, не упустили шанс заказать экскурсию с замечательным гидом Мариной. Мы неторопливо прогулялись по
читать дальшеуменьшить

историческому центру города, который по архитектуре, прямоугольной планировке улиц и очень широкой реке (!) оказался очень похожим на Санкт-Петербург. Чем еще сразу приятно удивляет путешественников Бордо, так это очень большим количеством пешеходных зон и очень удобной сетью быстрых городских трамваев. Наш гид Марина интересно рассказала об истории города, его ярких отличительных чертах. Также Марина показала нам несколько интересных мест, которые мы бы сами точно не обнаружили! Вишенкой на торте стала мини-дегустация шоколадных и кондитерских изделий в паре магазинчиков, раскинувшихся на уютных улочках. Эта была очень интересная, познавательная и вкусная экскурсия. Марина очень отзывчивый и приятный в общении человек. Рекомендуем всем!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Загадки Бордо
Мы прогулялись по улочкам бордо, послушали историю города, получили вводные данный для дальнейших путешествий по винодельням 🍷
Вам был полезен этот отзыв?
А
Загадки Бордо
Прекрасно организованная экскурсия! Марина - чудесный эрудированный гид и просто очень располагающий человек. Подстраивает программу под интересы: успели и по
читать дальшеуменьшить

городу погулять, узнать об истории, и вино подегустировать. Порекомендовала вкусные места в самом Бордо и в Аркашоне. И была всегда на связи - можно задавать любые вопросы, спасибо за такую заботу. Очень рекомендую экскурсию именно у Марины!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Загадки Бордо
Прекрасная экскурсия в замечательно Бордо с волшебной Мариной!! Рекомендуем. Марина заранее уточнила наши пожелания к экскурсии и очень сбалансированно ее
читать дальшеуменьшить

провела. Включая прекрасную дегустацию бордосских вин с позновательным рассказом. Марина также проводит выездные экскурсии в Аркашон и винодельни Бордо. Проведите свое знакомство с регионом с Мариной!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Ерлан
Фотопрогулка по Бордо
Нам все понравилось, рекомендуем однозначно!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Фотопрогулка по Бордо
Ходили в Бордо на фото-экскурсию с Натальей. Остались довольны. Экскурсия по центру, во время которой Наталья рассказала об основных исторических
читать дальшеуменьшить

вехах, показала кафе с самыми вкусными конолли в городе - естественно с дегустацией - и правда вкусно. Посоветовали какое вино купить, дала ссылки на самые вкусные кафе (поверили одно - очень вкусно! И не дорого), и на другие культурные локации - музеи и рынки с магазинами. В общем, два часа пролетели незаметно. Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Фотопрогулка по Бордо
Спасибо огромное Наталье, за такую интересную прогулку, не смотря на ливень! Мы смогли почувствовать красоту и неповторимость Бордо! Всем рекомендуем от души 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Загадки Бордо
Спасибо Марине за потрясающий день в Бордо и Сант-Эмильоне! Она с любовью и знанием истории рассказала об истории города и
читать дальшеуменьшить

винного региона, а также составила для нас индивидуальную программу. Мы посетили Бордо и Сент-Эмильон, попробовали великолепные вина, узнали о производстве вина и пообедали в живописном замке. День прошёл на одном дыхании — насыщенно, красиво и с душой. Настоящее удовольствие для любителей истории, культуры и вина!

Вам был полезен этот отзыв?
П
Загадки Бордо
Очень классно погуляли по Бордо с гидом Мариной. Ненавязчивая, легко усваиваемая информация и история города. 100% будем рекомендовать друзьям, кто соберется в Бордо. Советы по французскому вину или ресторанам Марина тоже может легко дать доступным языком, но с понимаем сути.
Очень классно погуляли по Бордо с гидом Мариной. Ненавязчивая, легко усваиваемая информация и история города. 100%
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Фотопрогулка по Бордо
Наталья провела отличную экскурсию, с ней было интересно и познавательно. Гид хорошо знает историю города. Экскурсия понравилась даже маленькому слушателю - ребенок 2,5 года, еще и успели покататься на детской карусели и сделать семейные фотографии. С благодарностью, Наталье.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 48 отзывов в Бордо в категории "Для иностранцев"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бордо
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Загадки Бордо;
  2. Фотопрогулка по Бордо;
  3. Бордо - и моё сердце за мерло.
Сколько стоит экскурсия по Бордо в мае 2026
Сейчас в Бордо в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 146 до 200. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Бордо (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год для иностранцев, 48 ⭐ отзывов, цены от €146. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль