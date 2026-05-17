историческому центру города, который по архитектуре, прямоугольной планировке улиц и очень широкой реке (!) оказался очень похожим на Санкт-Петербург. Чем еще сразу приятно удивляет путешественников Бордо, так это очень большим количеством пешеходных зон и очень удобной сетью быстрых городских трамваев. Наш гид Марина интересно рассказала об истории города, его ярких отличительных чертах. Также Марина показала нам несколько интересных мест, которые мы бы сами точно не обнаружили! Вишенкой на торте стала мини-дегустация шоколадных и кондитерских изделий в паре магазинчиков, раскинувшихся на уютных улочках. Эта была очень интересная, познавательная и вкусная экскурсия. Марина очень отзывчивый и приятный в общении человек. Рекомендуем всем!