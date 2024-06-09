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Приглашаю вас на прогулку-знакомство с уютным Бордо. Начнём с римских времён, пройдём через Средневековье — и окажемся в современности.



Мы ускользнём от толп путешественников по уютным улочкам-лабиринтам и найдём спрятанные сокровища — старинные дома, храмы, ворота. Я покажу вам места, на которые вы ни за что бы не обратили внимание!