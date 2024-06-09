Приглашаю вас на прогулку-знакомство с уютным Бордо. Начнём с римских времён, пройдём через Средневековье — и окажемся в современности.
Мы ускользнём от толп путешественников по уютным улочкам-лабиринтам и найдём спрятанные сокровища — старинные дома, храмы, ворота. Я покажу вам места, на которые вы ни за что бы не обратили внимание!
Мы ускользнём от толп путешественников по уютным улочкам-лабиринтам и найдём спрятанные сокровища — старинные дома, храмы, ворота. Я покажу вам места, на которые вы ни за что бы не обратили внимание!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- самый старый дом города, построенный ещё в Средние века
- величественный готический Собор Сент-Андре
- Большой театр — и выясните, почему он похож на греческий акрополь
- самое большое водное зеркало в мире
- сохранившиеся до наших дней сказочные ворота 14 века — и узнаете их историю
Я расскажу:
- об истории, уходящей корнями в римскую эпоху и о том, почему город так любят англичане
- про вина Бордо и их классификацию — вы поймёте, почему они входят в список лучших вин мира
- о влиянии первой феминистки мира Алиеноры Аквитанской на историю Европы в целом и Франции в частности
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 7 лет
|€5
|Школьники
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Бордо
Привет. Меня зовут Марина. Я живу в Бордо, юго западе Франции. Я обожаю этот город за его теплоту, потрясающую историю, гастрономические изыски. Делюсь потайными местами, которые известны только местным жителям.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бордо
Похожие экскурсии из Бордо
Индивидуальная
2 часа
Подружиться с Бордо
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Начало: Гранд Театр
Сегодня в 09:30
11 июня в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке
Начало: Около Гран-театра
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€600 за всё до 4 чел.