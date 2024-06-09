Загадки Бордо

Увидеть потайные места города и узнать его историю на обзорной прогулке
Приглашаю вас на прогулку-знакомство с уютным Бордо. Начнём с римских времён, пройдём через Средневековье — и окажемся в современности.

Мы ускользнём от толп путешественников по уютным улочкам-лабиринтам и найдём спрятанные сокровища — старинные дома, храмы, ворота. Я покажу вам места, на которые вы ни за что бы не обратили внимание!
Загадки Бордо
Загадки Бордо
Загадки Бордо
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • самый старый дом города, построенный ещё в Средние века
  • величественный готический Собор Сент-Андре
  • Большой театр — и выясните, почему он похож на греческий акрополь
  • самое большое водное зеркало в мире
  • сохранившиеся до наших дней сказочные ворота 14 века — и узнаете их историю

Я расскажу:

  • об истории, уходящей корнями в римскую эпоху и о том, почему город так любят англичане
  • про вина Бордо и их классификацию — вы поймёте, почему они входят в список лучших вин мира
  • о влиянии первой феминистки мира Алиеноры Аквитанской на историю Европы в целом и Франции в частности

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 7 лет€5
Школьники€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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