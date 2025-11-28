Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
«Мы прогуляемся по узеньким мощеным улочкам самого старого квартала “Святого Петра”, пройдемся по набережной “Порта Луны”»
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бордо, пройдя по его знаковым местам и уютным улочкам. Узнайте о богатой истории региона и его культурных особенностях
«набережную и площадь «Водное зеркало»»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
«Уже к вечеру вина Левого берега станут вам понятнее и ближе, а сердце наполнится тёплыми воспоминаниями о дне, который вы проведёте в уютной компании среди виноградников и с бокалом благородного вина»
11 дек в 10:30
15 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna28 ноября 2025Спасибо Анне, что с такой любовью провела нам экскурсию по Бордо. Прекрасная прогулка получилась, не перегруженная историческими деталями, но дающая
- ЕЕфимова7 октября 2025Очень понравилась экскурсия, я впервые в Бордо, замечательный город. Узнала очень много интересно и об истории, и архитектуре и о реалиях города. Анна замечательный рассказчик, спокойно, интересно и продуманно вела беседу. Рекомендую всем! Спасибо большое!
- PPavel30 сентября 2025Прекрасная экскурсия - большое спасибо Анне!
- ААлексей23 сентября 2025Прибыли в Бордо….. вечером погуляли по центру города, вкусно поели и выпили немного вина…. Утром после милого завтрака в уютной
- ИИрина7 сентября 2025Экскурсия по Бордо была очень увлекательной и интересной. Наш экскурсовод Анна нам очень понравилась. Она прекрасный рассказчик, чувствуется любовь к
- NNikolay4 сентября 2025Анна - внимательный, доброжелательный гид. Рекомендуем!
- ЛЛидия28 августа 2025Спасибо большое Анне за чудесную экскурсию по Бордо! Очень советую - прекрасный город и прекрасный экскурсовод
- ННаталья24 августа 2025!Сегодняшняя наша встреча на экскурсии принесла богатые впечатления о прекрасном городе Бордо! Очень понравилось,что после Ваших рассказов, мы впитали много
- ААлександр18 августа 2025Отличный гид, интересная информация, легкая подача, удобный маршрут. Рекомендую.
- ММаргарита3 августа 2025Были семьей (2 взрослых и сын 9 лет) на экскурсионной прогулке по городу Бордо с Анной. Нам всем понравилось! Приятный
- ККира8 июля 2025Анна очень приятный гид, знающий материал. Спасибо!
- ннаталья30 июня 2025Спасибо Анне за познавательную,нескучную экскурсию. Видно, что Анна любит город и владеет темой. Рекомендуем от всей души.
- EElmira6 июня 2025Очень знающий и владеющей темой гид Анна. За два часа посмотрели все самое интересное в Бордо. .
- ЛЛюба1 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Анной по Бордо, не просто экскурсия, а дружеская беседа. Идеальный маршрут, подходящий темп, информативно, приятно, интересно. Попутно получили ценные практические рекомендации, некоторыми уже пользуемся. Спасибо Анне и удачи.
- ККонстантин13 апреля 2025Экскурсия по Бордо с Анной оставила очень приятные впечатления. Анна — знающий и внимательный гид, интересно рассказывает и делится множеством
