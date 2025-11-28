Мои заказы

Экскурсии по набережной Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Бордо на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Столица великих марочных вин
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
«Мы прогуляемся по узеньким мощеным улочкам самого старого квартала “Святого Петра”, пройдемся по набережной “Порта Луны”»
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бордо, пройдя по его знаковым местам и уютным улочкам. Узнайте о богатой истории региона и его культурных особенностях
«набережную и площадь «Водное зеркало»»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
На машине
7.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
«Уже к вечеру вина Левого берега станут вам понятнее и ближе, а сердце наполнится тёплыми воспоминаниями о дне, который вы проведёте в уютной компании среди виноградников и с бокалом благородного вина»
11 дек в 10:30
15 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    28 ноября 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Спасибо Анне, что с такой любовью провела нам экскурсию по Бордо. Прекрасная прогулка получилась, не перегруженная историческими деталями, но дающая
    

    представление об истории региона Аквитания и города Бордо.
    Анна рассказывает интересно, непринужденно, чутко реагируя на запросы. И сама она приятный и милый в общении человек.
    Рекомендую.

  • Е
    Ефимова
    7 октября 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, я впервые в Бордо, замечательный город. Узнала очень много интересно и об истории, и архитектуре и о реалиях города. Анна замечательный рассказчик, спокойно, интересно и продуманно вела беседу. Рекомендую всем! Спасибо большое!
  • P
    Pavel
    30 сентября 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия - большое спасибо Анне!
  • А
    Алексей
    23 сентября 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Прибыли в Бордо….. вечером погуляли по центру города, вкусно поели и выпили немного вина…. Утром после милого завтрака в уютной
    

    гостинице направились к Собору, где нас ожидала Анна. Очень логично и,поэтому, легко для запоминания выстроенный маршрут, позволил, без лишней спешки и суеты, слушать и,общаясь с прекрасно подготовленной Анной, узнавать главное и интересное об этом чудесном городе. Если Вы хорошо осознаете, что есть настоящий экскурсовод- Тогда Вам повезло. Анечка - настоящий пример специалиста, который соблюдая все правила своей работы передает запланированную к подаче информацию, позволяя, при этом, участвовать в беседе и получать удовольствие от общения с ней. Рассказ звучит спокойно, очень грамотно, расслабленно; но это не пустая болтовня, а отточенная работа, которой нам многим не хватает в наше любительски-хаотичное время. Было интересно, легко и приятно. Анна, благодарим за
    Время, проведенное с вами,и жизнью,
    И историей Бордо. 🙏 с уважением и добрыми чувствами, семья Фроленковых

  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Экскурсия по Бордо была очень увлекательной и интересной. Наш экскурсовод Анна нам очень понравилась. Она прекрасный рассказчик, чувствуется любовь к
    

    Франции, глубокие познания в истории, традициях и культуре, свободное владение языком. Очень ценно было и простое человеческое общение, Анна охотно ответила на все наши вопросы, посоветовала хорошие рестораны, рассказала, что еще можно посмотреть и где обязательно нужно побывать в регионе Бордо. С удовольствием порекомендуем Анну всем, кто хочет поближе познакомиться с Бордо и Аквитанией!

  • N
    Nikolay
    4 сентября 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Анна - внимательный, доброжелательный гид. Рекомендуем!
  • Л
    Лидия
    28 августа 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Спасибо большое Анне за чудесную экскурсию по Бордо! Очень советую - прекрасный город и прекрасный экскурсовод
  • Н
    Наталья
    24 августа 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    !Сегодняшняя наша встреча на экскурсии принесла богатые впечатления о прекрасном городе Бордо! Очень понравилось,что после Ваших рассказов, мы впитали много
    

    исторических и актуальных фактов, которые пополнили копилку наших впечатлений о мире. Желаем вам удачи во всем и крепкого здоровья! Спасибо! С наилучшими пожеланиями, команда путешественников Елена, Алексей,Лариса, Михаил! 🌷

  • А
    Александр
    18 августа 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Отличный гид, интересная информация, легкая подача, удобный маршрут. Рекомендую.
  • М
    Маргарита
    3 августа 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Были семьей (2 взрослых и сын 9 лет) на экскурсионной прогулке по городу Бордо с Анной. Нам всем понравилось! Приятный
    

    маршрут, интересные детали, все участники были в процессе экскурсии. Очень приятно и интересно было слушать Анну. На возникающие вопросы получали ответы. Рекомендую Анну для неспешной и познавательной прогулке. Спасибо большое

  • К
    Кира
    8 июля 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Анна очень приятный гид, знающий материал. Спасибо!
  • н
    наталья
    30 июня 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Спасибо Анне за познавательную,нескучную экскурсию. Видно, что Анна любит город и владеет темой. Рекомендуем от всей души.
  • E
    Elmira
    6 июня 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Очень знающий и владеющей темой гид Анна. За два часа посмотрели все самое интересное в Бордо. .
  • Л
    Люба
    1 мая 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия с Анной по Бордо, не просто экскурсия, а дружеская беседа. Идеальный маршрут, подходящий темп, информативно, приятно, интересно. Попутно получили ценные практические рекомендации, некоторыми уже пользуемся. Спасибо Анне и удачи.
  • К
    Константин
    13 апреля 2025
    Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
    Экскурсия по Бордо с Анной оставила очень приятные впечатления. Анна — знающий и внимательный гид, интересно рассказывает и делится множеством
    

    деталей о истории и архитектуре города. Особенно приятно, что помимо основной программы она показала несколько уютных кафе и дала полезные рекомендации, куда можно заглянуть после экскурсии. Спасибо за хорошо проведённое время!

