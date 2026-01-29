Индивидуальная
до 4 чел.
Подружиться с Бордо
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Начало: Памятник Жирондистам со стороны петушка
Сегодня в 12:30
11 авг в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от €680 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке
Начало: Около Гран-театра
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки Бордо
Прогуляйтесь по старинным улицам Бордо, узнайте о его богатой истории и насладитесь великолепием архитектурных памятников
Начало: У Большого театра
17 авг в 17:00
25 авг в 13:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное приключение в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
от €680 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бордо, пройдя по его знаковым местам и уютным улочкам. Узнайте о богатой истории региона и его культурных особенностях
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винная поездка в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от €680 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Погрузитесь в мир виноделия с профессионалом, посетите старинные шато, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией лучших вин
10 авг в 09:00
6 сен в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест для детей «Следы Чёрного Принца»
Погрузитесь в мир загадок и приключений с квестом для детей «Следы Чёрного Принца» в Бордо. Откройте тайны Средневековья и Просвещения
Начало: В районе Гранд театра
17 авг в 17:00
25 авг в 13:00
от €160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
Понять, как вино и легенды переплелись в истории одного городка
10 авг в 09:00
11 авг в 14:00
от €580 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
6 сен в 10:00
7 сен в 10:30
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по винной дегустации
Погрузитесь в мир вин Бордо с профессиональным виноделом. Узнайте секреты дегустации, научитесь выбирать лучшие вина и наслаждайтесь их вкусом
Начало: На лестнице возле Гранд Театра
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Бордо для гурманов
Прогулка по Бордо с дегустацией каннеле, трюфелей и варенья из шампанского. Узнайте историю сладостей и насладитесь их вкусом
Начало: В историческом центре Бордо
25 авг в 13:00
28 авг в 10:00
от €200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Вино, сыры и история Бордо
Погрузитесь в атмосферу Бордо, наслаждаясь его архитектурой и вкусами. Узнайте о винах и сырах, которые делают этот регион уникальным
Начало: У отеля InterContinental
17 авг в 17:00
25 авг в 13:30
от €180 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Бордо - и моё сердце за мерло
Детально познакомиться с городом в компании гида-историка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €155 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с иконическими винами Медока - из Бордо
Узнать историю, посетить винодельни и продегустировать напиток
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €620 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Медок - к великим шато: энопутешествие из Бордо
О вине, культуре и людях
17 авг в 17:00
25 авг в 13:30
от €620 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Дата посещения: 27 ноя 2025
В конце ноября 2025 года мы помещали Бордо, нас сопровождала по Бордо Лейсан. Хотим выразить огромную благодарность Лейсан за прекрасную
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А
Марина, спасибо за проведенные с вами 2,5 замечательных часа. Было интересно не только сыну, но и мы с мужем узнали много интересного. это было в первый раз, когда сын не спрашивал « а когда закончится?».
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Загадки Бордо с Мариной - одна из самых замечательных и познавательных экскурий во время нашегo большого путешествия во Францию. Марина
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Д
Огромное спасибо Анне за познавательную, по-настоящему историческую экскурсию! Гид провела нас в утреннее время, пока погода была не слишком жаркой,
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впечатление отличное, очень интересная дегустация, посещали два шато с платной дегустацией дополнительно 30 и 60 евро, заехали на несколько шато для прогулки и фото, очень понравилась, не пожалейте денег, если будете в Бордо
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Все прошло Замечательно! Лейсан - волшебный гид, тонко чувствующая людей и понимающая, в какой момент что кому необходимо. Экскурсия продолжалось
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С
Галина прекрасный рассказчик,узнали много нового и интересного,время пролетело незаметно. По совету Галины удалось попасть в чудесный ресторан на обед. Всем рекомендую
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М
Спасибо огромное за содержательную экскурсию! Очень приятно было познакомиться и прогуляться по Бордо с интересными подробностями о городе!
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Жанна, познакомила нас Бордо и так все легко и непринужденно! Как будто знакомы много лет! на экскурсии было трое детей
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Аркашон, Кап Ферре и устрицы на берегу залива были потрясающими!! Спасибо большое, Жанна!! 😍
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Всего 323 отзыва в Бордо
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Ответы на вопросы от путешественников по Бордо
Самые популярные экскурсии в Бордо
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в августе 2026
Сейчас в Бордо можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 155 до 680. Туристы уже оставили гидам 323 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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