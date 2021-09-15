Все экскурсии в Бордо
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бордо – доступно 13 экскурсий на 2021 год, 98 ⭐ отзывов, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бордо почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
10ч
€680
за 1-4 чел.
Индивидуальный тур
5ч
€450
за 1-3 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-8 чел.
Подружиться с Бордо
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Индивидуальная экскурсия
6ч
€500
за 1-3 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке с дегустацией вина
Индивидуальная экскурсия
4ч
€480
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
8ч
€650
за 1-6 чел.
Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Открыть красоту и очарование Новой Аквитании
Индивидуальный тур
6ч
€450
за 1-4 чел.
Индивидуальный тур
8ч
€560
за 1-6 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Индивидуальная экскурсия
5ч
€450
за 1-3 чел.
Сэнт Эмильон - колыбель французского виноделия
Прогулка по средневековым улочкам города
Индивидуальный тур
8ч
€600
за 1-6 чел.
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Индивидуальный тур
5ч
€450
за 1-4 чел.
Тур по историческому центру г. Бордо
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру г. Бордо
Индивидуальная экскурсия
2ч
€220
за 1-10 чел.
Столица великих марочных вин
Влюбиться в атмосферу, архитектуру и прекрасные вина Бордо на дружеской обзорной прогулке
Последние отзывы «Экскурсии Бордо»
- ЖЖан15 сентября 2021Одно слово - супер!!!
- ААлександр28 августа 2021Очень довольны экскурсией. Состав группы: двое взрослых и двое детей (9 и 12). Галина провела нас по центру Бордо, рассказала о истории города и основных достопримечательностях, а также о современной жизни обитателей, поделилась полезными советами и лайфхаками, которые знают только местные жители.
- ИИнна5 августа 2021Галина провела для нас обзорную экскурсию по Бордо с посещением главных достопримечательностей города. Все прошло замечательно. Галина очень приятная в общении. Легкая подача познавательного материала. Спасибо.
- ААлександра27 февраля 2020Было интересно. Жанна учитывает особенности туристов и уточняет маршрут по факту, не перегружает деталями, при этом мы получили ответы на все вопросы. Спасибо.
- ООксана22 февраля 2020Прекрасная и очень познавательная экскурсия, очень приятный и знающий экскурсовод, хорошая машина, красивейшие шато и прекрасные вина. Кто хоть немного интересуется вином очень рекомендую, не пожалеете. Оксана
- eeduards14 сентября 2019Прекрасный и очень отзывчивый человек, еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам, от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день, как мы и хотели. Спасибо огромное!
- kkirill14 сентября 2019Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц. Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!
- ММарс14 сентября 2019Нам поездка очень понравилась: - комфортная, просторная, чистая машина - очень интересные рассказы гида, сразу установилась дружеская атмосфера с симпатичным человеком - Аркашон рекомендуем посетить обязательно всем
- ССтанислава8 сентября 2019Мы прекрасно провели время, увидели потрясающие места, попробовали невероятное вино и все это идеально было организовано Жанной. Отличный гид, горящий своей темой, с глубоким погружением и умеющий увлечь. Один из лучших дней здесь, в Бордо! Всем рекомендую. )
- Отзыв на: Столица великих марочных винООлег6 мая 2019МЫ с Жанной провели целый день - сначала первую половину дня с обзорной экскурсией в Бордо, а потом после обеда съездили на устричные фермы и в Аркашон. День получился очень насыщенный и интересный. Жанна дала базовое представление о городе, его архитектуре и истории. Также было очень любопытно узнать побольше о самих французах и их образе жизни. В целом день удался! Теперь лучше понимаем этот регион с его удивительными кулинарными и винными традициями:))) И отдельное спасибо Жанне за выезд на Большую Дюну - это было незабываемо!