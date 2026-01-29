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сочетает огромную эрудицию, знание истории, архтектуры, соврeмeнной жизни города с умением легко и доступно в тожe время увлекательно поделиться своими знаниями. Три часа нашей эскурсии пролетели как одна минута и мы посмотрели удивительное множество соборов, памтников, исторических зданий и послушали малоизвестные рассkазы о художниkаx, писателях, революционерах. Добавив к этому, что Марина очeнь легкий, коммуникабельный и веселый человек, наш день в Бордо удался на славу. Если вы хотите погрузиться в историю и постигнуть самобытность этого чудесного города, вам только и только к Марине Спасибо Марина