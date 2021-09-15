Отзыв на: Подружиться с Бордо Ж Жан 5 Одно слово - супер!!!

Отзыв на: Подружиться с Бордо А Александр 5 Очень довольны экскурсией. Состав группы: двое взрослых и двое детей (9 и 12). Галина провела нас по центру Бордо, рассказала о истории города и основных достопримечательностях, а также о современной жизни обитателей, поделилась полезными советами и лайфхаками, которые знают только местные жители.

Отзыв на: Подружиться с Бордо И Инна 5 Галина провела для нас обзорную экскурсию по Бордо с посещением главных достопримечательностей города. Все прошло замечательно. Галина очень приятная в общении. Легкая подача познавательного материала. Спасибо.

Отзыв на: Винный тур в Медок А Александра 5 Было интересно. Жанна учитывает особенности туристов и уточняет маршрут по факту, не перегружает деталями, при этом мы получили ответы на все вопросы. Спасибо.

Отзыв на: Винный тур в Медок О Оксана 5 Прекрасная и очень познавательная экскурсия, очень приятный и знающий экскурсовод, хорошая машина, красивейшие шато и прекрасные вина. Кто хоть немного интересуется вином очень рекомендую, не пожалеете. Оксана

Отзыв на: Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму e eduards 5 Прекрасный и очень отзывчивый человек, еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам, от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день, как мы и хотели. Спасибо огромное!

Отзыв на: Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму k kirill 5 Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц. Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!

Отзыв на: Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму М Марс 5 Нам поездка очень понравилась: - комфортная, просторная, чистая машина - очень интересные рассказы гида, сразу установилась дружеская атмосфера с симпатичным человеком - Аркашон рекомендуем посетить обязательно всем

Отзыв на: Винный тур в Медок С Станислава 5 Мы прекрасно провели время, увидели потрясающие места, попробовали невероятное вино и все это идеально было организовано Жанной. Отличный гид, горящий своей темой, с глубоким погружением и умеющий увлечь. Один из лучших дней здесь, в Бордо! Всем рекомендую. )