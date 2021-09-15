Все экскурсии в Бордо

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бордо – доступно 13 экскурсий на 2021 год, 98 ⭐ отзывов, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бордо почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Город Коньяк и Коньяки
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
680
за 1-4 чел.
Город Коньяк и Коньяки
"Дорога Замков" - винный тур по провинции Медок
Индивидуальный тур
5
4
450
за 1-3 чел.
"Дорога Замков" - винный тур по провинции Медок
Подружиться с Бордо
Индивидуальная экскурсия
4.9
67
120
за 1-8 чел.
Подружиться с Бордо
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Замок королевы Марго и десертные вина Сотерна
Индивидуальная экскурсия
5
1
500
за 1-3 чел.
Замок королевы Марго и десертные вина Сотерна
Шарм и вкус Бордо
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-4 чел.
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке с дегустацией вина
Экстерн-курсы в "школе Сомелье" в городе Бордо
Индивидуальная экскурсия
480
за 1-4 чел.
Экстерн-курсы в "школе Сомелье" в городе Бордо
Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Индивидуальная экскурсия
4.7
6
650
за 1-6 чел.
Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Открыть красоту и очарование Новой Аквитании
Тур на Атлантическое побережье
Индивидуальный тур
5
1
450
за 1-4 чел.
Тур на Атлантическое побережье
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Индивидуальный тур
560
за 1-6 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Сэнт Эмильон - колыбель французского виноделия
Индивидуальная экскурсия
4
1
450
за 1-3 чел.
Сэнт Эмильон - колыбель французского виноделия
Прогулка по средневековым улочкам города
Винный тур в Медок
Индивидуальный тур
5
8
600
за 1-6 чел.
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Тур по историческому центру г. Бордо
Индивидуальный тур
5
5
450
за 1-4 чел.
Тур по историческому центру г. Бордо
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру г. Бордо
Столица великих марочных вин
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
220
за 1-10 чел.
Столица великих марочных вин
Влюбиться в атмосферу, архитектуру и прекрасные вина Бордо на дружеской обзорной прогулке

Последние отзывы «Экскурсии Бордо»

  • Отзыв на: Подружиться с Бордо
    Ж
    Жан
    15 сентября 2021
    5
    Одно слово - супер!!!
  • Отзыв на: Подружиться с Бордо
    А
    Александр
    28 августа 2021
    5
    Очень довольны экскурсией. Состав группы: двое взрослых и двое детей (9 и 12). Галина провела нас по центру Бордо, рассказала о истории города и основных достопримечательностях, а также о современной жизни обитателей, поделилась полезными советами и лайфхаками, которые знают только местные жители.
  • Отзыв на: Подружиться с Бордо
    И
    Инна
    5 августа 2021
    5
    Галина провела для нас обзорную экскурсию по Бордо с посещением главных достопримечательностей города. Все прошло замечательно. Галина очень приятная в общении. Легкая подача познавательного материала. Спасибо.
  • Отзыв на: Винный тур в Медок
    А
    Александра
    27 февраля 2020
    5
    Было интересно. Жанна учитывает особенности туристов и уточняет маршрут по факту, не перегружает деталями, при этом мы получили ответы на все вопросы. Спасибо.
  • Отзыв на: Винный тур в Медок
    О
    Оксана
    22 февраля 2020
    5
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия, очень приятный и знающий экскурсовод, хорошая машина, красивейшие шато и прекрасные вина. Кто хоть немного интересуется вином очень рекомендую, не пожалеете. Оксана
  • Отзыв на: Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    e
    eduards
    14 сентября 2019
    5
    Прекрасный и очень отзывчивый человек, еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам, от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день, как мы и хотели. Спасибо огромное!
  • Отзыв на: Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    k
    kirill
    14 сентября 2019
    5
    Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц. Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!
  • Отзыв на: Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    М
    Марс
    14 сентября 2019
    5
    Нам поездка очень понравилась: - комфортная, просторная, чистая машина - очень интересные рассказы гида, сразу установилась дружеская атмосфера с симпатичным человеком - Аркашон рекомендуем посетить обязательно всем
  • Отзыв на: Винный тур в Медок
    С
    Станислава
    8 сентября 2019
    5
    Мы прекрасно провели время, увидели потрясающие места, попробовали невероятное вино и все это идеально было организовано Жанной. Отличный гид, горящий своей темой, с глубоким погружением и умеющий увлечь. Один из лучших дней здесь, в Бордо! Всем рекомендую. )
  • Отзыв на: Столица великих марочных вин
    О
    Олег
    6 мая 2019
    4
    МЫ с Жанной провели целый день - сначала первую половину дня с обзорной экскурсией в Бордо, а потом после обеда съездили на устричные фермы и в Аркашон. День получился очень насыщенный и интересный. Жанна дала базовое представление о городе, его архитектуре и истории. Также было очень любопытно узнать побольше о самих французах и их образе жизни. В целом день удался! Теперь лучше понимаем этот регион с его удивительными кулинарными и винными традициями:))) И отдельное спасибо Жанне за выезд на Большую Дюну - это было незабываемо!
🇫🇷