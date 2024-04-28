Увидеть самое главное в Бордо

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Бордо на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подружиться с Бордо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Подружиться с Бордо
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Начало: Гранд Театр
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Шарм и вкус Бордо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке
Начало: Около Гран-театра
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.
Столица великих марочных вин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Столица великих марочных вин
Влюбиться в атмосферу, архитектуру и прекрасные вина Бордо на дружеской обзорной прогулке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 10 чел.
Загадки Бордо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Загадки Бордо
Увидеть потайные места города и узнать его историю на обзорной прогулке
Начало: у Большого театра
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Подружиться с Бордо
    Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии. Экскурсия по центру
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    оказалась замечательная. Была и информация, и приятная прогулка по красивым улицам Бордо с обаятельным и позитивным гидом. Моей коллеге также Галина помогла сориентироваться и в дополнительном вопросе, думаю, что вряд ли кто-то из местных жителей сделал бы это лучше. Позже, когда мы гуляли сами, мы вспоминали рассказ Галины и чувствовали себя уже знающими гостями Бордо. Особенно на ужине, когда уточняли, с какого берега вино)) Ещё у нас была экскурсия позднее от организаторов конференции, обзорная по улицам и с англоязычным гидом,. Поэтому было с чем сравнить, и могу сказать, что с Галиной было намного лучше, комфортнее, интереснее. От двоих путешественников - наше искренне спасибо Галине за приятный день!!

    Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсииВместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсииВместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии
  • А
    Александр
    9 апреля 2024
    Подружиться с Бордо
    Интересная экскурсия для знакомства с городам. Галина показала нам центр города и рассказала о его истории. Нам экскурсия очень понравилась.
  • О
    Оксана
    5 апреля 2024
    Подружиться с Бордо
    Галина, большое спасибо за великолепную экскурсию! Нашей семье очень понравилось!
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Впервые посещали Бордо и взяли обзорную экскурсию с Лейсан. Получили массу положительных впечатлений от прогулки по городу и много полезной
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    информации от Лейсан. Экскурсия помогла нам более глубоко погрузиться в атмосферу Бордо и узнать его историю, а также Лейсан дала нам рекомендации по посещению ряда интересных мест. Спасибо, Лейсан, за экскурсию)))

  • У
    Ульяна
    22 февраля 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Ляйсан очень приятный и располагающий к себе человек. Мы провели 2 часа совершенно незаметно, осматривая город и беседуя о Бордо
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    и Франции. Очень рекомендую после прогулки сходить с Ляйсан на дегустацию вина: разложите знания о винах Бордо по полочкам и отдохнете со вкусом вина и сыра/хлеба/колбасы (что закажете)))

    Ляйсан очень приятный и располагающий к себе человек. Мы провели 2 часа совершенно незаметно, осматривая город
  • В
    Виктория
    24 января 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Экскурсия потрясающе интересная, а Лейсан просто удивительная и замечательная:) Мы за один день успели посмотреть и узнать столько всего нового, что нам надолго хватит не только впечатлений, но тем для обсуждений и рассказов близким:) отличная экскурсия, спасибо! 🤍🤍
  • М
    Максим
    4 августа 2023
    Столица великих марочных вин
    Красивый город Интересная экскурсия Однозначно ещё вернёмся и продолжим изучать Бордо и окрестности. Огромное спасибо Жанне!!!
  • Н
    Николай
    17 мая 2023
    Столица великих марочных вин
    Интересный рассказ, профессиональный гид. 5+ Спасибо
  • Е
    Елена
    11 сентября 2022
    Столица великих марочных вин
    Спасибо за экскурсию. Получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем Инну.

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
Сейчас в Бордо в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 220. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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