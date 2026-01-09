На индивидуальной фотопрогулке по Бордо вы прогуляетесь по историческому центру города, известному как маленький Париж. Посетите знаковые достопримечательности, такие как Большой колокол и Биржевая площадь. В типичном французском кафе насладитесь

чашечкой кофе или бокалом вина. Фотограф поймает удачные моменты и создаст атмосферные снимки. Через 7 дней после прогулки вы получите 100 фотографий в цветокоррекции и светокоррекции. Дополнительные расходы могут включать напитки в кафе

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

На прогулке я расскажу об архитектурных и природных уголках города — древней реке Гаронне, крупнейшем в мире отражающем бассейне, с которого открывается чудесный вид на Биржевую площадь, воротах Кайо, башне Гросс Клош и соборе Святого Андрея. Вы узнаете трагичную историю площади Кинконс и увидите древнейшее место города — дворец Галлиена.

Вместе мы создадим душевные фотовоспоминания. Я подберу удачные ракурсы и подскажу, как сделать самые интересные снимки. А ещё поделюсь, где найти кафе и рестораны с лучшими видами, и расскажу, какие блюда распространены на юго-западе Франции.

Организационные детали