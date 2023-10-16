Вы прогуляетесь по историческому центру Бордо — южной жемчужине Франции, которую называют маленьким Парижем, портом Луны и спящей красавицей. Посидите в типичном французском кафе с чашечкой кофе или бокалом вина. Увидите Большой колокол, Биржевую площадь и другие знаковые достопримечательности. А я поймаю удачные моменты и сделаю ваши атмосферные снимки.

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Описание

Что вас ожидает

На прогулке я расскажу об архитектурных и природных уголках города — древней реке Гаронне, крупнейшем в мире отражающем бассейне, с которого открывается чудесный вид на Биржевую площадь, воротах Кайо, башне Гросс Клош и соборе Святого Андрея. Вы узнаете трагичную историю площади Кинконс и увидите древнейшее место города — дворец Галлиена.

Вместе мы создадим душевные фотовоспоминания. Я подберу удачные ракурсы и подскажу, как сделать самые интересные снимки. А ещё поделюсь, где найти кафе и рестораны с лучшими видами, и расскажу, какие блюда распространены на юго-западе Франции.

Организационные детали