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Фотопрогулка по Бордо

Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
На индивидуальной фотопрогулке по Бордо вы прогуляетесь по историческому центру города, известному как маленький Париж. Посетите знаковые достопримечательности, такие как Большой колокол и Биржевая площадь. В типичном французском кафе насладитесь
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чашечкой кофе или бокалом вина. Фотограф поймает удачные моменты и создаст атмосферные снимки. Через 7 дней после прогулки вы получите 100 фотографий в цветокоррекции и светокоррекции. Дополнительные расходы могут включать напитки в кафе

5
14 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотопрогулка
  • 🏛 Исторический центр Бордо
  • 🍷 Французское кафе
  • 🔔 Большой колокол
  • 📅 100 профессиональных фото
Фотопрогулка по Бордо
Фотопрогулка по Бордо
Фотопрогулка по Бордо

Что можно увидеть

  • Большой колокол
  • Биржевая площадь
  • Ворота Кайо
  • Башня Гросс Клош
  • Собор Святого Андрея
  • Площадь Кинконс
  • Дворец Галлиена

Описание фото-прогулки

На прогулке я расскажу об архитектурных и природных уголках города — древней реке Гаронне, крупнейшем в мире отражающем бассейне, с которого открывается чудесный вид на Биржевую площадь, воротах Кайо, башне Гросс Клош и соборе Святого Андрея. Вы узнаете трагичную историю площади Кинконс и увидите древнейшее место города — дворец Галлиена.

Вместе мы создадим душевные фотовоспоминания. Я подберу удачные ракурсы и подскажу, как сделать самые интересные снимки. А ещё поделюсь, где найти кафе и рестораны с лучшими видами, и расскажу, какие блюда распространены на юго-западе Франции.

Организационные детали

  • Через 7 дней после прогулки вы получите 100 фотографий в цветокоррекции и светокоррекции ссылкой на персональную галерею
  • Съёмка проходит на фотоаппрат Sony Alpha 7 III
  • Дополнительные расходы (по желанию) — напитки в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Place de la Bourse
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Наташа, я работаю фотографом в Бордо, а ещё страстно влюблена в историю Франции. Я решила объединить два своих увлечения и провожу фототуры по любимому городу. Путешествуя, я сама
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всегда хотела найти местного жителя, который дал бы мне исчерпывающую информацию и одновременно запечатлел самые яркие моменты в фотографиях. Обычно такого человека найти непросто, и я решила им стать сама для Бордо. Буду рада знакомству!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Ольга
Ходили в Бордо на фото-экскурсию с Натальей. Остались довольны. Экскурсия по центру, во время которой Наталья рассказала об основных исторических вехах, показала кафе с самыми вкусными конолли в городе -
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естественно с дегустацией - и правда вкусно. Посоветовали какое вино купить, дала ссылки на самые вкусные кафе (поверили одно - очень вкусно! И не дорого), и на другие культурные локации - музеи и рынки с магазинами. В общем, два часа пролетели незаметно. Спасибо!

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М
Спасибо огромное Наталье, за такую интересную прогулку, не смотря на ливень! Мы смогли почувствовать красоту и неповторимость Бордо! Всем рекомендуем от души 🤗
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И
От экскурсии остались только позитивные эмоции. Мне повезло, что я была в невысокий туристический сезон и Наталья имела возможность уделить мне много человеческого и профессионального внимания. Особо подкупили ее искренние любовь и интерес к истории города, где она живёт. Во время фотопрогулки я чувствовала себя комфортно и узнала много любопытного. А получившиеся фотографии - шикарный "сувенир" на память о поездке!
От экскурсии остались только позитивные эмоции. Мне повезло, что я была в невысокий туристический сезон и
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Ерлан
Нам все понравилось, рекомендуем однозначно!
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Оля
спасибо Наташе за тёплую, несмотря на дождь, прогулку! прошлись по центру, зашли в старинные соборы и, конечно, пофотографировались. снимки вышли тоже очень уютные, живые, с приятной обработкой
спасибо Наташе за тёплую, несмотря на дождь, прогулку! прошлись по центру, зашли в старинные соборы и,
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В
10 июля были семьей на фото экскурсии семьей. Маршрут был продуман, и мы посетили все основные достопримечательности Бордо, рассказ Натальи был интересен, но нужно понимать, что это не подробная экскурсия,
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подготовленная историком-искусствоведом, Вам не будут докучать фамилиями архитекторов и датами, это рассказ про историю города, про то, как он развивался и изменялся, как город обрел свой современный вид, о любви к Бордо. Экскурсия помогла мне посмотреть на город глазами жителя города, во многом информация, которая была нам предоставлена, определялась нашими вопросами - что нас интересовало, о том нам подробно рассказывали. Для меня и моей семьи это было то, что нужно. Ну и конечно же, нельзя не написать про фотографии, полученные от Натальи, они прекрасны, жалко только, что локаций мало. Но об этом нас предупредили заранее.

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