За 2 часа посетить самые красивые места порта Луны и получить незабываемые кадры
Вы прогуляетесь по историческому центру Бордо — южной жемчужине Франции, которую называют маленьким Парижем, портом Луны и спящей красавицей. Посидите в типичном французском кафе с чашечкой кофе или бокалом вина. Увидите Большой колокол, Биржевую площадь и другие знаковые достопримечательности. А я поймаю удачные моменты и сделаю ваши атмосферные снимки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На прогулке я расскажу об архитектурных и природных уголках города — древней реке Гаронне, крупнейшем в мире отражающем бассейне, с которого открывается чудесный вид на Биржевую площадь, воротах Кайо, башне Гросс Клош и соборе Святого Андрея. Вы узнаете трагичную историю площади Кинконс и увидите древнейшее место города — дворец Галлиена.
Вместе мы создадим душевные фотовоспоминания. Я подберу удачные ракурсы и подскажу, как сделать самые интересные снимки. А ещё поделюсь, где найти кафе и рестораны с лучшими видами, и расскажу, какие блюда распространены на юго-западе Франции.
Организационные детали
- Через 7 дней после прогулки вы получите 100 фотографий в цветокоррекции и светокоррекции ссылкой на персональную галерею
- Дополнительные расходы (по желанию) — напитки в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Дворца Галлиена (Palais Gallien)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Бордо
Меня зовут Наташа, я работаю фотографом в Бордо, а ещё страстно влюблена в историю Франции. Я решила объединить два своих увлечения и провожу фототуры по любимому городу. Путешествуя, я сама всегда хотела найти местного жителя, который дал бы мне исчерпывающую информацию и одновременно запечатлел самые яркие моменты в фотографиях. Обычно такого человека найти непросто, и я решила им стать сама для Бордо. Буду рада знакомству!
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