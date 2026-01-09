На индивидуальной фотопрогулке по Бордо вы прогуляетесь по историческому центру города, известному как маленький Париж. Посетите знаковые достопримечательности, такие как Большой колокол и Биржевая площадь. В типичном французском кафе насладитесь
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотопрогулка
- 🏛 Исторический центр Бордо
- 🍷 Французское кафе
- 🔔 Большой колокол
- 📅 100 профессиональных фото
Что можно увидеть
- Большой колокол
- Биржевая площадь
- Ворота Кайо
- Башня Гросс Клош
- Собор Святого Андрея
- Площадь Кинконс
- Дворец Галлиена
Описание фото-прогулки
На прогулке я расскажу об архитектурных и природных уголках города — древней реке Гаронне, крупнейшем в мире отражающем бассейне, с которого открывается чудесный вид на Биржевую площадь, воротах Кайо, башне Гросс Клош и соборе Святого Андрея. Вы узнаете трагичную историю площади Кинконс и увидите древнейшее место города — дворец Галлиена.
Вместе мы создадим душевные фотовоспоминания. Я подберу удачные ракурсы и подскажу, как сделать самые интересные снимки. А ещё поделюсь, где найти кафе и рестораны с лучшими видами, и расскажу, какие блюда распространены на юго-западе Франции.
Организационные детали
- Через 7 дней после прогулки вы получите 100 фотографий в цветокоррекции и светокоррекции ссылкой на персональную галерею
- Съёмка проходит на фотоаппрат Sony Alpha 7 III
- Дополнительные расходы (по желанию) — напитки в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Place de la Bourse
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Наташа, я работаю фотографом в Бордо, а ещё страстно влюблена в историю Франции. Я решила объединить два своих увлечения и провожу фототуры по любимому городу. Путешествуя, я сама
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ходили в Бордо на фото-экскурсию с Натальей. Остались довольны. Экскурсия по центру, во время которой Наталья рассказала об основных исторических вехах, показала кафе с самыми вкусными конолли в городе -
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М
Спасибо огромное Наталье, за такую интересную прогулку, не смотря на ливень! Мы смогли почувствовать красоту и неповторимость Бордо! Всем рекомендуем от души 🤗
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И
От экскурсии остались только позитивные эмоции. Мне повезло, что я была в невысокий туристический сезон и Наталья имела возможность уделить мне много человеческого и профессионального внимания. Особо подкупили ее искренние любовь и интерес к истории города, где она живёт. Во время фотопрогулки я чувствовала себя комфортно и узнала много любопытного. А получившиеся фотографии - шикарный "сувенир" на память о поездке!
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Нам все понравилось, рекомендуем однозначно!
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спасибо Наташе за тёплую, несмотря на дождь, прогулку! прошлись по центру, зашли в старинные соборы и, конечно, пофотографировались. снимки вышли тоже очень уютные, живые, с приятной обработкой
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В
10 июля были семьей на фото экскурсии семьей. Маршрут был продуман, и мы посетили все основные достопримечательности Бордо, рассказ Натальи был интересен, но нужно понимать, что это не подробная экскурсия,
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