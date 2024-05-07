Семейные развлекательные экскурсии Бордо

Найдено 9 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Бордо на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подружиться с Бордо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Подружиться с Бордо
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Начало: Гранд Театр
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Шарм и вкус Бордо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке
Начало: Около Гран-театра
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.
Винный тур в Медок
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600 за всё до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Открыть красоту и очарование Новой Аквитании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
650 за всё до 6 чел.
Столица великих марочных вин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Столица великих марочных вин
Влюбиться в атмосферу, архитектуру и прекрасные вина Бордо на дружеской обзорной прогулке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Бордо
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по Бордо
За 2 часа посетить самые красивые места порта Луны и получить незабываемые кадры
Начало: На площади Place de la Bourse
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Посетить два шато в легендарном крае виноградников и изысканного вина
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
540 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
540 за всё до 4 чел.
Загадки Бордо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Загадки Бордо
Увидеть потайные места города и узнать его историю на обзорной прогулке
Начало: у Большого театра
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    7 мая 2024
    Фотопрогулка по Бордо
    Очень советую фото прогулку с Натальей! Очень приятный человек, отлично чувствует компанию и,конечно, приятный бонус бонус-фотографии и инетесный рассказ о Бордо и его жителях
  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Подружиться с Бордо
    Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии. Экскурсия по центру
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    оказалась замечательная. Была и информация, и приятная прогулка по красивым улицам Бордо с обаятельным и позитивным гидом. Моей коллеге также Галина помогла сориентироваться и в дополнительном вопросе, думаю, что вряд ли кто-то из местных жителей сделал бы это лучше. Позже, когда мы гуляли сами, мы вспоминали рассказ Галины и чувствовали себя уже знающими гостями Бордо. Особенно на ужине, когда уточняли, с какого берега вино)) Ещё у нас была экскурсия позднее от организаторов конференции, обзорная по улицам и с англоязычным гидом,. Поэтому было с чем сравнить, и могу сказать, что с Галиной было намного лучше, комфортнее, интереснее. От двоих путешественников - наше искренне спасибо Галине за приятный день!!

    Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсииВместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсииВместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии
  • А
    Александр
    9 апреля 2024
    Подружиться с Бордо
    Интересная экскурсия для знакомства с городам. Галина показала нам центр города и рассказала о его истории. Нам экскурсия очень понравилась.
  • О
    Оксана
    5 апреля 2024
    Подружиться с Бордо
    Галина, большое спасибо за великолепную экскурсию! Нашей семье очень понравилось!
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Впервые посещали Бордо и взяли обзорную экскурсию с Лейсан. Получили массу положительных впечатлений от прогулки по городу и много полезной
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    информации от Лейсан. Экскурсия помогла нам более глубоко погрузиться в атмосферу Бордо и узнать его историю, а также Лейсан дала нам рекомендации по посещению ряда интересных мест. Спасибо, Лейсан, за экскурсию)))

  • К
    Камилла
    27 марта 2024
    Фотопрогулка по Бордо
    Несмотря на то, что мы попали в Бордо в дождливый день, прогулка с Натальей прошла прекрасно. Было очень интересно и
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    душевно, Наталья рассказала нам о городе, некоторых особенностях жизни в Бордо, показала прекрасную чайную, где мы потом отогревались от промозглой погоды. Мы путешествуем с дочкой, ей 11 лет и ей очень понравились все локации, выбранные Натальей для фотографий. Наталья - очень душевный и открытый человек. Спасибо ей огромное!

  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Экскурсия на винодельни Медока
    Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
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    Лейсан очень приятный человек и профессиональный гид со знанием дела, очень хорошо ориентируется в бордосских винах и не только, даёт ценные советы. Тур по очень красивым местам и шато, мне очень понравился, всем рекомендую Обязательно еще вернусь!

  • У
    Ульяна
    22 февраля 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Ляйсан очень приятный и располагающий к себе человек. Мы провели 2 часа совершенно незаметно, осматривая город и беседуя о Бордо
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    и Франции. Очень рекомендую после прогулки сходить с Ляйсан на дегустацию вина: разложите знания о винах Бордо по полочкам и отдохнете со вкусом вина и сыра/хлеба/колбасы (что закажете)))

    Ляйсан очень приятный и располагающий к себе человек. Мы провели 2 часа совершенно незаметно, осматривая город
  • В
    Виктория
    24 января 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Экскурсия потрясающе интересная, а Лейсан просто удивительная и замечательная:) Мы за один день успели посмотреть и узнать столько всего нового, что нам надолго хватит не только впечатлений, но тем для обсуждений и рассказов близким:) отличная экскурсия, спасибо! 🤍🤍
  • М
    Марта
    23 января 2024
    Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
    Лейсан не просто настоящий профессионал, как экскурсовод, но и дипломированный специалист в деле производства вина! Очень интересная поездка, которая была построена с учетом наших пожеланий и интересов.

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Можно с детьми»

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  1. Подружиться с Бордо
  2. Шарм и вкус Бордо
  3. Винный тур в Медок
  4. Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
  5. Столица великих марочных вин
Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
Сейчас в Бордо в категории "Можно с детьми" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 120 до 650. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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