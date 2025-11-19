Мои заказы

Музеи и искусство Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Бордо на русском языке, цены от €163. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Бордо
Пешая
2 часа
11 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
«Через 7 дней после прогулки вы получите 100 фотографий в цветокоррекции и светокоррекции ссылкой на персональную галерею»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€163 за всё до 5 чел.
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
На машине
7.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Сент-Эмильона с виноделом
Погрузитесь в мир виноделия с профессионалом, посетите старинные шато, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией лучших вин
11 дек в 09:30
15 дек в 09:00
€650 за всё до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
«Вы посетите музей устриц, где узнаете все о местной жизни, а также разберетесь в разновидностях устриц»
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    19 ноября 2025
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Наша группа из четырех человек в конце сентября посетила экскурсию "Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму"
    и осталась в полном восторге!
    Нашим гидом была Жанна - настоящий профессионал своего дела. Поездка проходила на комфортном автомобиле и заняла целый день, который пролетел незаметно благодаря Жанне.
    Нас впечатлила чудесная природа региона, особенно дюна Пила, которую нужно увидеть каждому.
    Очень понравился милый городок Аркашон, мы с удовольствием побродили по его живописным улицам.
    Особенно запомнилось посещение устричной фермы, где мы услышали интересный рассказ о жизни и нелегкой работе людей, которые ежедневно трудятся, чтобы вырастить эти деликатесы. А после мы сами отведали свежайшие устрицы с отличным вином - это было очень вкусно!
    Жанна создала прекрасную, дружелюбную атмосферу, была очень внимательна к нам и сделала наш день максимально комфортным.
    Искренне рекомендуем эту экскурсию и, конечно же, экскурсовода Жанну!

  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2025
    Фотопрогулка по Бордо
    Наталья провела отличную экскурсию, с ней было интересно и познавательно. Гид хорошо знает историю города. Экскурсия понравилась даже маленькому слушателю - ребенок 2,5 года, еще и успели покататься на детской карусели и сделать семейные фотографии. С благодарностью, Наталье.
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2025
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Великолепная экскурсия!!!
    Жанна очень внимательный, доброжелательный и
    искренний человек.
    Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
    Нам всем очень понравилось!
    Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
  • С
    Сергей
    17 июля 2025
    Фотопрогулка по Бордо
    Огромное спасибо Натальи за замечательную экскурсию и прекрасные фотографии, экскурсия очень интересная, все грамотно, без занудства, с юмором. Наталья рассказала
    историю Бордо и тех достопримечательностей где проходила экскурсия, рассказала об особенностях современной жизни, также посоветовала очень очень вкусный ресторан с адекватными ценами, и интересные красивые места куда можно отправится из Бордо.
    Еще раз большое спасибо Наталья, желаем Вам всего самого хорошего, доброго и прекрасного!

  • Т
    Татьяна
    22 июня 2025
    Фотопрогулка по Бордо
    Спасибо за возможность так содержательно посмотреть город, познакомиться с историей! А также получить замечательные фото! 👍
  • И
    Инна
    20 февраля 2025
    Фотопрогулка по Бордо
    От экскурсии остались только позитивные эмоции. Мне повезло, что я была в невысокий туристический сезон и Наталья имела возможность уделить
    мне много человеческого и профессионального внимания. Особо подкупили ее искренние любовь и интерес к истории города, где она живёт. Во время фотопрогулки я чувствовала себя комфортно и узнала много любопытного. А получившиеся фотографии - шикарный "сувенир" на память о поездке!

  • С
    Светлана
    26 сентября 2024
    Фотопрогулка по Бордо
    Очень классная, легкая и приятная экскурсия. И фоточки понравились) Спасибо!
  • В
    Виктория
    23 сентября 2024
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Спасибо большое за экскурсию, все понравилось маршрут прекрасный, места великолепные!!! Все чётко, вовремя и интересно!!!
  • А
    Альбина
    27 августа 2024
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Отлично провели время с семьей. В шоке от красоты этих мест. Спасибо большое Жанне за этот день!
  • А
    Александра
    14 августа 2024
    Фотопрогулка по Бордо
    Фотки супер! Настроение супер!
  • В
    Виктория
    21 июля 2024
    Фотопрогулка по Бордо
    10 июля были семьей на фото экскурсии семьей. Маршрут был продуман, и мы посетили все основные достопримечательности Бордо, рассказ Натальи
    был интересен, но нужно понимать, что это не подробная экскурсия, подготовленная историком-искусствоведом, Вам не будут докучать фамилиями архитекторов и датами, это рассказ про историю города, про то, как он развивался и изменялся, как город обрел свой современный вид, о любви к Бордо. Экскурсия помогла мне посмотреть на город глазами жителя города, во многом информация, которая была нам предоставлена, определялась нашими вопросами - что нас интересовало, о том нам подробно рассказывали. Для меня и моей семьи это было то, что нужно. Ну и конечно же, нельзя не написать про фотографии, полученные от Натальи, они прекрасны, жалко только, что локаций мало. Но об этом нас предупредили заранее.

  • С
    София
    7 мая 2024
    Фотопрогулка по Бордо
    Очень советую фото прогулку с Натальей! Очень приятный человек, отлично чувствует компанию и,конечно, приятный бонус бонус-фотографии и инетесный рассказ о Бордо и его жителях
  • К
    Камилла
    27 марта 2024
    Фотопрогулка по Бордо
    Несмотря на то, что мы попали в Бордо в дождливый день, прогулка с Натальей прошла прекрасно. Было очень интересно и
    душевно, Наталья рассказала нам о городе, некоторых особенностях жизни в Бордо, показала прекрасную чайную, где мы потом отогревались от промозглой погоды. Мы путешествуем с дочкой, ей 11 лет и ей очень понравились все локации, выбранные Натальей для фотографий. Наталья - очень душевный и открытый человек. Спасибо ей огромное!

  • О
    Оля
    7 ноября 2023
    Фотопрогулка по Бордо
    спасибо Наташе за тёплую, несмотря на дождь, прогулку! прошлись по центру, зашли в старинные соборы и, конечно, пофотографировались. снимки вышли тоже очень уютные, живые, с приятной обработкой
  • A
    Anton
    6 ноября 2023
    Фотопрогулка по Бордо
    Если вы ищете не просто классные фотографии, но и ощущение, что каждый кадр переносит вас в особенный момент, то вам к Наталье. Она провела отличную фотопрогулку, адаптируясь к нашим желаниям и предоставляя нам возможность предлагать свои идеи. Рекомендасьон!
  • А
    Александр
    3 марта 2023
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
  • e
    eduards
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
  • k
    kirill
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц!
    Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого
    замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!

  • М
    Марс
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Нам поездка очень понравилась:
    - комфортная, просторная, чистая машина
    - очень интересные рассказы гида, сразу установилась дружеская атмосфера с симпатичным человеком
    - Аркашон рекомендуем посетить обязательно всем
  • J
    Jevgenijs
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Было весело, интересно и мы получили отличное впечатление.

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бордо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Бордо
  2. Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
  3. Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Какие места ещё посмотреть в Бордо
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бордо в декабре 2025
Сейчас в Бордо в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 163 до 650. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
