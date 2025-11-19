читать дальше

был интересен, но нужно понимать, что это не подробная экскурсия, подготовленная историком-искусствоведом, Вам не будут докучать фамилиями архитекторов и датами, это рассказ про историю города, про то, как он развивался и изменялся, как город обрел свой современный вид, о любви к Бордо. Экскурсия помогла мне посмотреть на город глазами жителя города, во многом информация, которая была нам предоставлена, определялась нашими вопросами - что нас интересовало, о том нам подробно рассказывали. Для меня и моей семьи это было то, что нужно. Ну и конечно же, нельзя не написать про фотографии, полученные от Натальи, они прекрасны, жалко только, что локаций мало. Но об этом нас предупредили заранее.