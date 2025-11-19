Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
«Через 7 дней после прогулки вы получите 100 фотографий в цветокоррекции и светокоррекции ссылкой на персональную галерею»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Сент-Эмильона с виноделом
Погрузитесь в мир виноделия с профессионалом, посетите старинные шато, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией лучших вин
11 дек в 09:30
15 дек в 09:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
«Вы посетите музей устриц, где узнаете все о местной жизни, а также разберетесь в разновидностях устриц»
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван19 ноября 2025Наша группа из четырех человек в конце сентября посетила экскурсию "Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму"
- ТТатьяна1 сентября 2025Наталья провела отличную экскурсию, с ней было интересно и познавательно. Гид хорошо знает историю города. Экскурсия понравилась даже маленькому слушателю - ребенок 2,5 года, еще и успели покататься на детской карусели и сделать семейные фотографии. С благодарностью, Наталье.
- ЮЮлия1 августа 2025Великолепная экскурсия!!!
Жанна очень внимательный, доброжелательный и
искренний человек.
Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
Нам всем очень понравилось!
Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
- ССергей17 июля 2025Огромное спасибо Натальи за замечательную экскурсию и прекрасные фотографии, экскурсия очень интересная, все грамотно, без занудства, с юмором. Наталья рассказала
- ТТатьяна22 июня 2025Спасибо за возможность так содержательно посмотреть город, познакомиться с историей! А также получить замечательные фото! 👍
- ИИнна20 февраля 2025От экскурсии остались только позитивные эмоции. Мне повезло, что я была в невысокий туристический сезон и Наталья имела возможность уделить
- ССветлана26 сентября 2024Очень классная, легкая и приятная экскурсия. И фоточки понравились) Спасибо!
- ВВиктория23 сентября 2024Спасибо большое за экскурсию, все понравилось маршрут прекрасный, места великолепные!!! Все чётко, вовремя и интересно!!!
- ААльбина27 августа 2024Отлично провели время с семьей. В шоке от красоты этих мест. Спасибо большое Жанне за этот день!
- ААлександра14 августа 2024Фотки супер! Настроение супер!
- ВВиктория21 июля 202410 июля были семьей на фото экскурсии семьей. Маршрут был продуман, и мы посетили все основные достопримечательности Бордо, рассказ Натальи
- ССофия7 мая 2024Очень советую фото прогулку с Натальей! Очень приятный человек, отлично чувствует компанию и,конечно, приятный бонус бонус-фотографии и инетесный рассказ о Бордо и его жителях
- ККамилла27 марта 2024Несмотря на то, что мы попали в Бордо в дождливый день, прогулка с Натальей прошла прекрасно. Было очень интересно и
- ООля7 ноября 2023спасибо Наташе за тёплую, несмотря на дождь, прогулку! прошлись по центру, зашли в старинные соборы и, конечно, пофотографировались. снимки вышли тоже очень уютные, живые, с приятной обработкой
- AAnton6 ноября 2023Если вы ищете не просто классные фотографии, но и ощущение, что каждый кадр переносит вас в особенный момент, то вам к Наталье. Она провела отличную фотопрогулку, адаптируясь к нашим желаниям и предоставляя нам возможность предлагать свои идеи. Рекомендасьон!
- ААлександр3 марта 2023Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
- eeduards14 сентября 2019Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
- kkirill14 сентября 2019Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц!
Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого
- ММарс14 сентября 2019Нам поездка очень понравилась:
- комфортная, просторная, чистая машина
- очень интересные рассказы гида, сразу установилась дружеская атмосфера с симпатичным человеком
- Аркашон рекомендуем посетить обязательно всем
- JJevgenijs14 сентября 2019Было весело, интересно и мы получили отличное впечатление.
