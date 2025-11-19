6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму

Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
Каждый регион Франции стремится быть лучшим, и юго-запад Франции не исключение! Путешествие в Аркашон включает посещение самых больших песчаных дюн в Европе и живописной рыбацкой деревушки. В музее устриц вы
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узнаете все о местной жизни и сможете продегустировать деликатесы. По пути вас ждут увлекательные рассказы о регионе и его истории. Экскурсия начинается с трансфера из вашего отеля и завершается возвращением обратно. Если предпочитаете черную икру, можно заменить устричную ферму на осетровую

4.7
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные песчаные дюны
  • 🦪 Дегустация свежих устриц
  • 🏛 Музей устриц
  • 🚗 Удобный трансфер из отеля
  • 📜 Интересные рассказы о регионе

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться теплыми днями, купанием и дегустацией свежих устриц. Природа в этот период особенно красива.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму

Что можно увидеть

  • Песчаные дюны
  • Музей устриц
  • Рыбацкая деревушка Гюжан Местрас

Описание экскурсии

Красота и гармония Аркашона

Здесь действительно невероятно: песчаные пляжи распростерлись на 250 километров, сосны, море и умиротворение. Отсюда виден океан и мыс Кап Фере с его красным маяком, летом здесь можно купаться, хотя вода холоднее, чем на Лазурном берегу, но значительно теплее, чем в Нормандии. Мы заберемся на вершину песчаной дюны и окажемся над лесом и над водой, а после этого отправимся в живописную рыбацкую деревушку Гюжан Местрас — родину аркашонских устриц.

Все об устрицах

Вы посетите музей устриц, где узнаете все о местной жизни, а также разберетесь в разновидностях устриц. Полакомиться этим деликатесом вы сможете прямо в рыбацкой хижине. Во время поездки я буду рассказывать вам про регион, про историю этих мест и про особенности жизни здесь в разные времена.

Организационные детали

  • Я заберу вас на машине из вашего отеля и после экскурсии отвезу обратно.
  • Напишите, что вам интересно, и я постараюсь для вас это организовать. Если вы больше любите черную икру, то можно будет заменить устричную ферму на осетровую.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 602 туристов
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наша группа из четырех человек в конце сентября посетила экскурсию "Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму" и осталась в полном восторге!
Нашим гидом была Жанна - настоящий
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профессионал своего дела. Поездка проходила на комфортном автомобиле и заняла целый день, который пролетел незаметно благодаря Жанне.
Нас впечатлила чудесная природа региона, особенно дюна Пила, которую нужно увидеть каждому.
Очень понравился милый городок Аркашон, мы с удовольствием побродили по его живописным улицам.
Особенно запомнилось посещение устричной фермы, где мы услышали интересный рассказ о жизни и нелегкой работе людей, которые ежедневно трудятся, чтобы вырастить эти деликатесы. А после мы сами отведали свежайшие устрицы с отличным вином - это было очень вкусно!
Жанна создала прекрасную, дружелюбную атмосферу, была очень внимательна к нам и сделала наш день максимально комфортным.
Искренне рекомендуем эту экскурсию и, конечно же, экскурсовода Жанну!

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Мария
Аркашон, Кап Ферре и устрицы на берегу залива были потрясающими!! Спасибо большое, Жанна!! 😍
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Юлия
Великолепная экскурсия!!!
Жанна очень внимательный, доброжелательный и искренний человек.
Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
Нам всем очень понравилось!
Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
Великолепная экскурсия!!!
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k
Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц!
Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!
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e
Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
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Игорь
Нам всё очень понравилось. Жанна-приятный человек и хороший рассказчик. Плюс к этому потрясающие красоты атлантического побережья Франции и свежайшие устрицы. Мы ещё долго будем вспоминать этот день и обязательно вернёмся.
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