6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красота и гармония Аркашона

Здесь действительно невероятно: песчаные пляжи распростерлись на 250 километров, сосны, море и умиротворение. Отсюда виден океан и мыс Кап Фере с его красным маяком, летом здесь можно купаться, хотя вода холоднее, чем на Лазурном берегу, но значительно теплее, чем в Нормандии. Мы заберемся на вершину песчаной дюны и окажемся над лесом и над водой, а после этого отправимся в живописную рыбацкую деревушку Гюжан Местрас — родину аркашонских устриц.

Все об устрицах

Вы посетите музей устриц, где узнаете все о местной жизни, а также разберетесь в разновидностях устриц. Полакомиться этим деликатесом вы сможете прямо в рыбацкой хижине. Во время поездки я буду рассказывать вам про регион, про историю этих мест и про особенности жизни здесь в разные времена.