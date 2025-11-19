6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться теплыми днями, купанием и дегустацией свежих устриц. Природа в этот период особенно красива.

Каждый регион Франции стремится быть лучшим, и юго-запад Франции не исключение! Путешествие в Аркашон включает посещение самых больших песчаных дюн в Европе и живописной рыбацкой деревушки. В музее устриц вы

узнаете все о местной жизни и сможете продегустировать деликатесы. По пути вас ждут увлекательные рассказы о регионе и его истории. Экскурсия начинается с трансфера из вашего отеля и завершается возвращением обратно. Если предпочитаете черную икру, можно заменить устричную ферму на осетровую

Описание экскурсии

Красота и гармония Аркашона

Здесь действительно невероятно: песчаные пляжи распростерлись на 250 километров, сосны, море и умиротворение. Отсюда виден океан и мыс Кап Фере с его красным маяком, летом здесь можно купаться, хотя вода холоднее, чем на Лазурном берегу, но значительно теплее, чем в Нормандии. Мы заберемся на вершину песчаной дюны и окажемся над лесом и над водой, а после этого отправимся в живописную рыбацкую деревушку Гюжан Местрас — родину аркашонских устриц.

Все об устрицах

Вы посетите музей устриц, где узнаете все о местной жизни, а также разберетесь в разновидностях устриц. Полакомиться этим деликатесом вы сможете прямо в рыбацкой хижине. Во время поездки я буду рассказывать вам про регион, про историю этих мест и про особенности жизни здесь в разные времена.

Организационные детали