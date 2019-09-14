6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму

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Жанна
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Жанна – ваш гид
Каждый регион Франции соревнуется за звание самого-самого, и я приглашаю вас удостовериться, что юго-запад Франции совершенно невероятен! Для этого мы отправимся в город Аркашон, на самые большие песчаные дюны в Европе.

А в живописной рыбацкой деревушке вы посетите музей устриц и продегустируете деликатесы.

По пути вас ждут рассказы о регионе и местном образе жизни.
650 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму

Что вас ожидает

Красота и гармония Аркашона
Здесь действительно невероятно: песчаные пляжи распростерлись на 250 километров, сосны, море и умиротворение. Отсюда виден океан и мыс Кап Фере с его красным маяком, летом здесь можно купаться, хотя вода холоднее, чем на Лазурном берегу, но значительно теплее, чем в Нормандии. Мы заберемся на вершину песчаной дюны и окажемся над лесом и над водой, а после этого отправимся в живописную рыбацкую деревушку Гюжан Местрас — родину аркашонских устриц.

Все об устрицах
Вы посетите музей устриц, где узнаете все о местной жизни, а также разберетесь в разновидностях устриц. Полакомиться этим деликатесом вы сможете прямо в рыбацкой хижине. Во время поездки я буду рассказывать вам про регион, про историю этих мест и про особенности жизни здесь в разные времена.

Организационные детали

  • Я заберу вас на машине из вашего отеля и после экскурсии отвезу обратно.
  • Напишите, что вам интересно, и я постараюсь для вас это организовать. Если вы больше любите черную икру, то можно будет заменить устричную ферму на осетровую.
Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Из Бордо — в Аркашон, на дюны и устричную ферму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Жанна
Жанна
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 сентября 2019
Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день ,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
14 сентября 2019
Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц!
Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!
14 сентября 2019
Нам поездка очень понравилась:
- комфортная, просторная, чистая машина
- очень интересные рассказы гида, сразу установилась дружеская атмосфера с симпатичным человеком
- Аркашон рекомендуем посетить обязательно всем
14 сентября 2019
Было весело, интересно и мы получили отличное впечатление.
Боровик
12 августа 2019
Мы семья из Москвы брали экскурсию у Жанны 10 июля 19 г. за 600 Евро на Устричную ферму и дюну. Хочу предостеречь всех от громкого слова «Устричная ферма», по факту вас привезут на причал где куча кафешек подающих в меню устриц и несколько маленьких лавок продающих устрицы. Вы не увидите как разводят-выращивают устриц. Отдельное внимание машине, с трещиной на лобовом стекле, с заляпанными внутри стёклами от рук. Посещение Дюны понравилось. Это действительно чудо природы. Вся Экскурсия сводится к тому, что вас заберут из отеля и привезут обратно, большую часть времени проведёте в машине. Разочарование за такие не малые деньги. Экскурсовод Жанна разочаровала. Всегда берём экскурсии и есть с чем сравнить.
10 ноября 2018
Нам всё очень понравилось. Жанна-приятный человек и хороший рассказчик. Плюс к этому потрясающие красоты атлантического побережья Франции и свежайшие устрицы. Мы ещё долго будем вспоминать этот день и обязательно вернёмся.

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