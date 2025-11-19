6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Каждый регион Франции стремится быть лучшим, и юго-запад Франции не исключение! Путешествие в Аркашон включает посещение самых больших песчаных дюн в Европе и живописной рыбацкой деревушки. В музее устриц вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные песчаные дюны
- 🦪 Дегустация свежих устриц
- 🏛 Музей устриц
- 🚗 Удобный трансфер из отеля
- 📜 Интересные рассказы о регионе
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться теплыми днями, купанием и дегустацией свежих устриц. Природа в этот период особенно красива.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Песчаные дюны
- Музей устриц
- Рыбацкая деревушка Гюжан Местрас
Описание экскурсии
Красота и гармония Аркашона
Здесь действительно невероятно: песчаные пляжи распростерлись на 250 километров, сосны, море и умиротворение. Отсюда виден океан и мыс Кап Фере с его красным маяком, летом здесь можно купаться, хотя вода холоднее, чем на Лазурном берегу, но значительно теплее, чем в Нормандии. Мы заберемся на вершину песчаной дюны и окажемся над лесом и над водой, а после этого отправимся в живописную рыбацкую деревушку Гюжан Местрас — родину аркашонских устриц.
Все об устрицах
Вы посетите музей устриц, где узнаете все о местной жизни, а также разберетесь в разновидностях устриц. Полакомиться этим деликатесом вы сможете прямо в рыбацкой хижине. Во время поездки я буду рассказывать вам про регион, про историю этих мест и про особенности жизни здесь в разные времена.
Организационные детали
- Я заберу вас на машине из вашего отеля и после экскурсии отвезу обратно.
- Напишите, что вам интересно, и я постараюсь для вас это организовать. Если вы больше любите черную икру, то можно будет заменить устричную ферму на осетровую.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 602 туристов
Меня зовут Жанна, уже на протяжении 14 лет проживаю во Франции, имею высшее туристическое и музыкальное образование и уже несколько лет работаю гидом, обожаю эту страну и наш регион, который славится винами и своей гастрономией и конечно же архитектурным наследием. Жду Вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Наша группа из четырех человек в конце сентября посетила экскурсию "Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму" и осталась в полном восторге!
Нашим гидом была Жанна - настоящий
Нашим гидом была Жанна - настоящий
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Аркашон, Кап Ферре и устрицы на берегу залива были потрясающими!! Спасибо большое, Жанна!! 😍
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Великолепная экскурсия!!!
Жанна очень внимательный, доброжелательный и искренний человек.
Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
Нам всем очень понравилось!
Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
Жанна очень внимательный, доброжелательный и искренний человек.
Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
Нам всем очень понравилось!
Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
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k
Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц!
Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!
Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!
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e
Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
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Нам всё очень понравилось. Жанна-приятный человек и хороший рассказчик. Плюс к этому потрясающие красоты атлантического побережья Франции и свежайшие устрицы. Мы ещё долго будем вспоминать этот день и обязательно вернёмся.
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